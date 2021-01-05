Экипаж белоруса Сергея Вязовича победил на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Вязович преодолел дистанцию в 403 километра за 3 часа 45 минут 14 секунд.

Второе время показал россиянин Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-Мастер»" (отставание — 18 секунд), третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Антон Шибалов.

В общем зачете лидирует Сотников, вторым идет Вязович, третьим — Шибалов.