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Белорус Вязович выиграл третий этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников — второй

16:11
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Экипаж белоруса Сергея Вязовича победил на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Вязович преодолел дистанцию в 403 километра за 3 часа 45 минут 14 секунд.

Второе время показал россиянин Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-Мастер»" (отставание — 18 секунд), третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Антон Шибалов.

В общем зачете лидирует Сотников, вторым идет Вязович, третьим — Шибалов.

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