Белорус Вязович выиграл третий этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников — второй
16:11
Экипаж белоруса Сергея Вязовича победил на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Вязович преодолел дистанцию в 403 километра за 3 часа 45 минут 14 секунд.
Второе время показал россиянин Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-Мастер»" (отставание — 18 секунд), третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Антон Шибалов.
В общем зачете лидирует Сотников, вторым идет Вязович, третьим — Шибалов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю