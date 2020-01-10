Антон Власюк: «Впереди еще половина гонки»

Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка на шестом этапе «Дакара» в классе мотовездеходов заняли только 14-е место.

Власюк объяснил, почему они проиграли более получаса. В обшем зачете экипаж опустился на третье место.

— Мы завершили шестой этап, половина гонки пройдена. Мы показали не самый лучший результат — стали 13-ми, уступив полчаса лидеру спецучастка, и это очень много. Возникли технические проблемы — при максимальной скорости в 130 км/ч, наша багги не могла разогнаться выше 110 км/ч. Кроме этого, были две остановки на трассе — поменяли ремень вариатора, одно колесо. Задние колеса стоят криво, и, возможно, из-за этого не получалось выйти на максимальную скорость.

Спецучасток был длинный — 470 км — и скоростной, много песка. На длинных прогонах соперники отрывались от нас сильно, обдили нас, как стоячих. Но, я считаю, ничего страшного, впереди еще половина гонки, шесть спецучастков, и загадывать раною