Антон Власюк: «Нашими соперниками были сильнейшие заводские команды»

Российский пилот команды SNAG Racing Антон Власюк прокомментировал выступление на 12-м этапе ралли-рейда «Дакар-2020». Вместе с Сергеем Карякиным в соревновании мотовездеходов экипаж выиграл серебро.

«Мы заняли второе место, и очень довольны этим результатом, учитывая, что нашими соперниками были сильнейшие заводские команды, — сказал Власюк. — В действительности, это очень сильный результат. «Дакар-2020» мне лично не показался очень сложным, так как трассы Южной Америки приучили нас к максимальной концентрации на ориентирование. Я думал, что тут будет также, но оказалось, что в Саудовской Аравии немного легче, поэтому ехали комфортно, не допуская ошибок. Мне удалось проехать крайний спецучасток за рулем, я получил огромное удовольствие пилотирования, а Серега вспомнил опыт чтения легенды. Крайний спецучасток нам очень понравился — было, где разогнаться и показать уровень пилотирования. Хочу поблагодарить всю нашу команду — этот подиум заслуга каждого. Отдельное спасибо за поддержку на родине. Я создал перед гонкой аккаунт в Instagram, и мне было приятно получать столько сообщений в поддержку нашего экипажа».