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Аль-Аттия выиграл предпоследний этап «Дакара» в зачете внедорожников

17:21

На ралли-марафоне «Дакар» основные претенденты на победу в зачете внедорожников завершили 11-й этап. Побеителем стал Нассер Аль-Аттия на Toyota. Второе время показал лидер общего зачета Стефан Петерансель (MINI). Третьим стал испанец Карлос Сайнс (MINI). Россиянин Владимир Васильев (X-Raid Team) отстал от победителя на 13 минут и 58 секунд.

В общем зачете Аль-Аттия перед заключительным этапом проигрывает Петеранселю 15 минут и 5 секунд. Васильев в споре за шестую позицию уступает одну минуту Халиду Аль-Кассими.

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