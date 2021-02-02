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Девушка Квята ушла к Ферстаппену. Но россиянин уже нашел себе новую подружку

Евгения Матвеева
Евгения Матвеева
Фоторедактор
Сегодня, 17:15
Адриана Кодре. Адриана Кодре. Адриана Кодре. Адриана Кодре. Адриана Кодре. Адриана Кодре. Адриана Кодре. Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
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Судя по всему, Даниил Квят не собирается долго горевать после расставания с дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1» Келли Пике.

Россиянин познакомился с дочерью знаменитого Нельсона Пике во время отпуска в Монако. Сначала они были просто друзьями, а встречаться начали в конце 2016 года. Пара не регистрировала свои отношения официально, даже несмотря на рождение дочери Пенелопы. В апреле прошлого года они объявили о расставании.

Келли Пике.Ферстаппен увел женщину у Квята. Еще одно поражение Даниила?

Совсем недавно бывшая девушка российского гонщика перестала скрывать своего нового возлюбленного — пилота королевской серии Макса Ферстаппена. Слухи об их романтических отношениях ходили уже с осени, и молодые люди подтвердили их, выложив совместные фотографии в соцсетях.

И теперь уже Даниил также намекнул на появление в своей жизни новой девушки, выложив в Instagram видео, в котором он едет на машине вместе с румынской моделью Адрианой Кодре. Российский автогонщик не добавил никаких подписей, однако похоже, что он снова нашел свою любовь.

Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.
Адриана Кодре.

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