Девушка Квята ушла к Ферстаппену. Но россиянин уже нашел себе новую подружку

Судя по всему, Даниил Квят не собирается долго горевать после расставания с дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1» Келли Пике.

Россиянин познакомился с дочерью знаменитого Нельсона Пике во время отпуска в Монако. Сначала они были просто друзьями, а встречаться начали в конце 2016 года. Пара не регистрировала свои отношения официально, даже несмотря на рождение дочери Пенелопы. В апреле прошлого года они объявили о расставании.

Совсем недавно бывшая девушка российского гонщика перестала скрывать своего нового возлюбленного — пилота королевской серии Макса Ферстаппена. Слухи об их романтических отношениях ходили уже с осени, и молодые люди подтвердили их, выложив совместные фотографии в соцсетях.

И теперь уже Даниил также намекнул на появление в своей жизни новой девушки, выложив в Instagram видео, в котором он едет на машине вместе с румынской моделью Адрианой Кодре. Российский автогонщик не добавил никаких подписей, однако похоже, что он снова нашел свою любовь.

Новая сторис Даниила Квята pic.twitter.com/qGBbAm9SlE — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) February 1, 2021

Адриана Кодре.

Адриана Кодре.

Адриана Кодре.

Адриана Кодре.

Адриана Кодре.

Адриана Кодре.