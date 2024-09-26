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26 сентября, 23:30

В RB уволили Риккьярдо. До конца сезона его заменит Лоусон

Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Даниэль Риккардо.
Фото Reuters
Даниэль Риккардо.
Фото Reuters
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Австралиец близок к завершению карьеры.

Итальянская команда RB подтвердила увольнение пилота Даниэля Риккьярдо. 35-летний автогонщик покинет коллектив за два с половиной месяца до завершения сезона. Ситуацию прокомментировал руководитель организации Лоран Мекис.

«От имени всего нашего коллектива благодарю Даниэля за работу с нами по ходу двух сезонов. Он привнес в команду большой опыт и талант. Его потрясающий подход к делу помог нам прибавить и стать сильнее как команда. Даниэль — настоящий джентльмен как на трассе, так и за ее пределами. Он никогда не остается без улыбки. Нам будет его не хватать, он навсегда займет особое место в семье «Ред Булл», — приводит слова Мекиса пресс-служба RB.

В команде решили дать дорогу молодым

Даниэль в этом сезоне выступал совсем неубедительно — почти на постоянной основе проигрывал напарнику по команде Юки Цуноде (12 очков в турнирной таблице против 22 у японца). В итоге так и не смог набрать форму, которую от него ждали для повышения в главную австрийскую команду.

 
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«Думаю, что решение уйти из «Ред Булл» стало поворотным моментом в его карьере. После у него не было болида, который способен побеждать, ни в «Рено», ни в «Макларене». В последние несколько лет он пытался, но этого больше не было, его инстинкт убийцы исчез.

Ему ясно сказали, что он должен быть значительно лучше Юки Цуноды, но Даниэлю удалось достичь этой задачи только в нескольких гонках. Таким образом, очевидно — история о возвращении блудного сына в «Ред Булл», к сожалению, не сложилась», — заявил советник команды Хельмут Марко.

В оставшихся гонках Риккьярдо заменит 22-летний новозеландец Лиам Лоусон. В прошлом сезоне он уже выступал вместо Даниэля в пяти заездах, когда тот залечивал травму.

«Хочу использовать эту возможность, чтобы поприветствовать Лиама. Он уже хорошо знаком с командой. Он выступал за нас в прошлом сезоне и отлично справился в сложных обстоятельствах, так что для него это естественный шаг. Здорово видеть, как молодые таланты из семьи «Ред Булл» двигаются вперед. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем полностью сосредоточиться на оставшейся части сезона», — сказал Мекис.

Даниэль Риккардо.
Фото Reuters

Спонсоры не хотели ухода Даниэля

Некоторые спонсоры, которых привел за собой в команду Риккьярдо, пытались сохранить пилота в RB. Об этом сообщил австралийский фотограф «Формулы-1» Ким Иллман: «Creative Artists Agency, которое представляет интересы Даниэля, привело в команду Visa Cash App. Как главный спонсор, они оказывали значительное давление на команду, чтобы удержать Риккьярдо», — писал Иллман в соцсетях.

Сам Даниэль уже обратился к поклонникам. «Я любил этот спорт всю свою жизнь. Это было безумное и одновременно великолепное приключение. Спасибо командам и отдельным людям, которые помогли мне по ходу карьеры. Спасибо болельщикам, которые иногда любят гонки сильнее меня! Ха-ха! Взлеты и падения в нашем деле неизбежны. Но было здорово, и, честно говоря, я не стал бы ничего менять, если бы появилась такая возможность. До следующего приключения!» — заявил Риккьярдо.

35-летний пилот после ухода из RB не имеет договоренностей с другими командами «Формулы-1», и не исключено, что в ближайшее время завершит карьеру. По словам Даниэля, он морально готов расстаться с гонками.

«Я в любом случае очень благодарен судьбе за то, что уже прошел. Один факт того, что я попал в «Формулу-1», — это уже было моей мечтой, а если учесть, что я провел здесь больше 10 лет и что я боролся за победу, то это вдвойне здорово. Но не хочется сейчас жалеть себя, и, по всей видимости, настало время что-то менять и заняться чем-то новым. Возможно, стану скалолазом или еще кем-либо, пока не могу этого сказать», — приводит слова Риккьярдо Crash.net.

Даниэль Риккардо
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