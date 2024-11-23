В «Формуле-1» появится новая команда? В дело возвращается известная гоночная фамилия

Ждем революции в элите.

В 2026 году в «Формуле-1» появится новая, 11-я команда, сообщает RacingNews365. По данным издания, американская «Андретти» наконец добилась одобрения от Formula One Management (FOM) — теперь осталось дождаться официального объявления.

Через тернии — на стартовую решетку

Разговоры о том, что представители известнейшей гоночной династии Андретти (чей основатель Марио даже побеждал в «Ф-1» в середине прошлого века) собираются прорваться в «Формулу», появились давно. В 2021 году стало известно о желании Майкла (сына Марио, тоже бывшего гонщика. — Прим. «СЭ») купить одну из элитных команд — среди претендентов назывались «Заубер», «Альфа Ромео» и «Хаас». Эти переговоры ничем не закончились.

Тогда Андретти решил с нуля создать собственную команду и с ней добиться включения в состав «Формулы-1» — а помогать ему в этом должен был General Motors с брендом «Кадиллак». Собственно, команда «Андретти-Кадиллак» и заявилась в FIA (Международная автомобильная федерация) в 2023 году, и единственная из четырех претендентов получила одобрение.

Но этого было мало — требовалось также разрешение от руководства «Формулы-1», которого долгое время не было. В начале 2024 года FOM отклонил заявку «Андретти», сославшись на недостаточную ценность команды для чемпионата. Иными словами, убытки от появления еще одного конкурента будут больше, чем потенциальная выгода.

Теперь, если верить инсайду RacingNews365, лед тронулся. Издание Sky Sports пока не так оптимистично — по его данным, переговоры только идут и финального решения нет. Но шансы действительно хорошие — General Motors обещает мощно поддержать новичка. Да протекция от США также серьезная — по данным AP News, вместе с Дэном Тауриссом (акционером «Андретти») на переговоры в Лас-Вегас прибыли агенты ФБР. Они расследуют причины первого отказа, и, очевидно, повлияют на итоговое решение. Если «Андретти» все же запустят, то команда зайдет в «королевские гонки» в 2026 году.

Майкл Андретти. Фото Global Look Press

Что это будет за команда?

Пока нет ни малейшего понимания ни о перспективах «Андретти», ни даже о названии, поскольку степень участия General Motors не определена. Также есть вопросы по деталям для команды — американский производитель собирается разработать собственный двигатель для «Ф-1» только в 2028 году. «Рено» перестал этим заниматься, так что наиболее вероятные варианты для «Андретти» — «Хонда» или «Феррари».

При этом амбиций у будущего новичка много: «Компания General Motors принимает огромное участие. Они не просто придут сюда, они придут сюда, чтобы стать большой частью нашей команды, и я думаю, пока еще не все понимают, насколько это важно. Думаю, как только все осознают, что мы на самом деле готовим, наступит момент, когда они не смогут сказать «нет», — говорил в апреле Майкл Андретти.