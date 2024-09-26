Вымогателям денег у семьи Шумахера грозит 15 лет тюрьмы. Они обещали опубликовать фото травмированного гонщика

Экс-работник службы безопасности украл снимки Михаэля.

В Германии ждут начала судебного процесса над тремя мужчинами, которые шантажировали семью легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера. По информации RMC Sport, злоумышленникам грозит тюремный срок.

Что произошло?

В июне 2024-го стало известно, что 53-летний житель Германии и его 30-летний сын были задержаны по обвинению в вымогательстве денег. Они угрожали родным и близким Шумахера публикацией в социальных сетях реальных фото травмированного гонщика, потребовав у них 15 миллионов евро.

Семья Михаэля согласилась на условия злоумышленников и передала через своего бывшего сотрудника службы безопасности сумки с деньгами. Позднее выяснилось, что мужчина находился в сговоре. Его также задержали.

Охранник работал у Шумахеров более пяти лет

53-летний немец может получить до 15 лет тюрьмы. Его сыну, проходящему по делу в качестве соучастника, грозит меньший срок, поскольку отец попросил его создать только неотслеживаемый адрес электронной почты.

Экс-охранник, работавший в службе безопасности дома Шумахеров, обвиняется сразу по двум статьям: соучастие в попытке шантажа и вторжение в частную жизнь. По данным Bild, он проработал на этой должности более пяти лет и ушел в начале 2021 года. Вероятно, в то время он и украл примерно 1500 файлов, включая фото, видео, списки лекарств и данные медкарты Михаэля. Подозреваемый украл практически всю информацию начиная с первых дней после инцидента!

Охранник хотел нажиться на горе семьи Шумахера, поскольку сам погряз в долгах. Его консалтинговая компания оказалась неплатежеспособной. И за счет шантажа злоумышленник планировал поправить свое финансовое положение.

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Семья гонщика постоянно находится под ударом

29 декабря 2013 года на горнолыжном курорте Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. И вот уже больше 10 лет семья пилота «Формулы-1» старается держать в тайне информацию о его состоянии. Сам Михаэль с того момента не появлялся на публике.

Все, что сейчас можно найти, — изредка всплывающие инсайды о здоровье Шумахера и интервью его близкого друга Жана Тодта — руководителя «Феррари» в период выступлений Михаэля.

Тодт — это исключение, поскольку жена легендарного гонщика практически никого не подпускает к мужу. Шумахера навещают разве что бывшие товарищи вроде Фелипе Массы, но и они ничего не рассказывают.

На фоне молчания семья немецкого пилота постоянно находится под ударом мошенников и борется с фейковыми новостями о здоровье пилота. Так, сразу три издания (Bunte, Freizeit-Revue и Freizeit-Spass) оштрафовали на 50 тысяч евро за сообщения с «первыми словами Михаэля». Еще 200 тысяч выплатило за интервью с Шумахером издание Die Aktuelle. А в 2016 году полиция расследовала похожую ситуацию с попыткой продать фото немца после аварии.