В «Формуле-1» готовятся к отмене старта сезона. Ковидное проклятие продолжается

Неутихающая пандемия не оставляет шансов начать чемпионат 2021 года 21 марта в Австралии.

Первый этап сезона «Формулы-1» 2021 года в Австралии, скорее всего, будет отложен. Официальное объявление об этом ожидается в ближайшие две недели. Стартовая гонка нового чемпионата должна пройти в Мельбурне 21 марта. Однако продолжающиеся карантинные ограничения во многих странах, а также опасения новой волны суперзаразного штамма, обнаруженного в Великобритании, делают «Гран-при Австралии» все менее реальными. Не исключено, что данная гонка не состоится второй сезон подряд, а сезон начнется 28 марта в Бахрейне. И вообще, планы промоутеров провести в 2021-м 23 гонки с самого начала казались утопическими.

Жесткий карантин

В прошлом году «Гран-при Австралии» был отменен буквально за несколько часов до начала первой тренировочной сессии из-за положительных тестов на COVID у технического персонала. После этого на протяжении четырех месяцев «Формула-1» находилась на карантине и проводила только виртуальные гонки. Лишь в июле королевская серия вернулась и сумела, несмотря на ряд инцидентов с заражениями, в том числе среди пилотов, провести практически полноценный чемпионат с антикризисным календарем из 17 гонок. Однако все они были организованы в Европе и на Ближнем Востоке. Переезд формулического «цирка» в Австралию — это совершенное особенное мероприятие — и по трудозатратам, и по рискам.

В Австралии вторая волна коронавируса закончилась в конце сентября, в том числе благодаря жестким карантинным мерам. После этого показатели по новым заболеваниям на континенте минимальны, хотя ограничения сохраняются, и власти страны очень неохотно разрешают приезд иностранцев. Такая стратегия привела к существенной корректировке календаря нового сезона в теннисе — Открытый чемпионат Австралии задержан на три недели, а всем его участникам придется проходить карантин в своих номерах в гостинице в Мельбурне. И гарантий, что к марту что-то изменится, нет никаких. Власти штата Виктория крайне неохотно идут на послабления для организаторов международных стартов.

Кампанию по массовой вакцинации населения на Зеленом континенте планируется запустить только в марте. Это во многом связано с неудачной попыткой австралийцев создать собственную вакцину от COVID-19. В процессе ее испытания у привитых людей начали появляться ложноположительные тесты на ВИЧ, в результате чего проект было решено свернуть и закупить иностранные вакцины AstraZeneca и Novavax. Без вакцинации шансы на проведение «Гран-при Австралии» минимальны, при этом подготовка трассы к гонке «Формулы-1» обычно начинается в конце января, так что решение надо принимать прямо сейчас. Билеты на этап пока также не продаются.

Дополнительное время для Хэмилтона

Команды «Формулы-1» негативно настроены в отношении двухнедельного карантина в Австралии. В прошлом году все гонки в королевской серии проводились в режиме «пузыря» — организаторы соревнований гарантировали, что все участники «Гран-при» не будут общаться с местным населением даже в условиях открытых трибун (как это было на российском этапе). В Великобритании обязательный карантин для пилотов и персонала был отменен в виде исключения решением национального правительства. Но в Австралии подобное маловероятно. В случае отмены этапа в Мельбурне есть надежда на его проведение в более поздние строки, хотя календарь в этом сезоне очень плотный, а логистика перемещений по миру не позволяет рвануть в Австралию в любой момент.

Таким образом, велика вероятность начала сезона неделей позже запланированного — 28 марта в Бахрейне. Если, конечно, не случится нового глобального обострения пандемии, и календарь не потребует радикального пересмотра, как в прошлом году. Как ни странно, для некоторых предстоящая задержка — это хорошая новость. В частности, для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, у которого появляется дополнительное время для завершения переговоров с «Мерседесом» о новом контракте. Британец только что получил у себя на родине рыцарский титул, но не успел решить вопрос о своем будущем в «Ф1» до Рождества, как планировал.

Ола Каллениус, босс концерна «Даймлер», которому принадлежит «Мерседес», всеми силами противится предложению Хэмилтона об увеличении зарплаты до 70 миллионов евро в год. Согласно неофициальной информации, на сезон-2021 Льюису предлагают 40 миллионов евро плюс десятипроцентный бонус в случае завоевания титула. Но это приблизительно соответствует нынешнему доходу британца, который считает, что его рекордные достижения в «Формуле-1» достойны дополнительных денег. Каллениус же придерживается режима экономии и угрожает заменить чемпиона на Джорджа Расселла, как это уже было во время болезни Льюиса в конце прошлого сезона.