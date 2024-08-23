Экс-россиянин Шварцман получил новый шанс закрепиться в «Формуле-1». Пилот из Питера заменил Валттери Боттаса

На будущий сезон Роберт рассматривается как полноценный пилот «Заубера».

В «Формуле-1» давно нет россиян. Учитывая все политические сложности, шансов пробиться в королевские гонки у пилотов из нашей страны практически нет. Однако Роберт Шварцман пытается доказать обратное. Хоть он и выступает сейчас под израильской гоночной лицензией, гонщик все равно остается россиянином. И похоже, что Санкт-Петербург вскоре сможет вновь видеть своего бывшего земляка в числе пилотов «Формулы». По крайней мере, новый босс «Заубера» настроен насчет Шварцмана серьезно и уже дал ему возможность опробовать машину на тренировке в программе «Гран-при Нидерландов».

Работавший с Робертом в «Феррари» инженер помогает экс-россиянину в «Заубере»

В Зандворте состоялась пятничная свободная практика в рамках «Гран-при Нидерландов». Лучшее время в первой сессии показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, его результат — 1 минута 12,322 секунды. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — второй (+0,201 секунды). На третьей позиции расположился гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,684). Однако нас интересует результат российско-израильского пилота Роберта Шварцмана. За рулем гоночного болида «Заубера» Шварцман показал 16-й результат (+2,336). Молодой гонщик подменил в кокпите Kick Sauber C44 финна Валттери Боттаса. Накануне команда Stake F1 Team Kick Sauber опубликовала первые снимки гонщика в командной экипировке. В четверг состоялась финальная подгонка сиденья и знакомство гонщика с командой накануне дебюта в составе Stake F1 Team Kick Sauber в рамках уик-энда «Формулы-1». Спортсмену был выдан официальный номер — он провел сессию под цифрой 97.

К сожалению, пока что одним тест-заездом участие Роберта в уик-энде и ограничивается. Однако учитывая, что Шварцман потерял место в Ferrari Driver Academy и, казалось бы, вместе с ним лишился шансов на появление в королевских автогонках, проект со швейцарцами вселяет оптимизм. К тому же Роберт хорошо знаком с новым спортивным директором «Заубера» Маттиа Бинотто. Итальянец раньше работал с «Феррари», и именно при нем Шварцмана приняли в Академию Скудерии. Известно, что с подачи Бинотто россиянина продвигали в «Формуле-2», допускали к тест-заездам в основной «Формуле» и в целом давали понять, что именно Роберт — будущее конюшни. В итоге из «Феррари» ушли как Шварцман, так и Бинотто, но надо же так было совпасть, что у них снова будет шанс поработать вместе. Теперь уже в «Заубере», с недавних пор де-факто ставшем заводской командой «Ауди».

Фото Global Look Press

Шварцмана называли одним из лучших гонщиков своего поколения

«Роберт — фантастический гонщик, — восхищался Бинотто Шварцманом еще два года назад. — Он очень быстрый, особенно в машине «Формулы-1». Когда он садится в болид «Формулы-1», то показывает невероятную скорость». По словам итальянского инженера, многие пилоты из «Формулы-2» и «Формулы-3» теряются в королевской серии. Роберт, наоборот, будто бы чувствует себя на предельных скоростях даже увереннее. Не зря Шварцмана много лет включали во всевозможные топы самых перспективных юниоров мира автоспорта. Экс-руководитель молодежной команды «Альфа Таури» Франц Тост даже называл его «гонщиком будущего». Выданные авансы Роберт подтверждал и на практике, выиграв, к примеру, кубок дебютантов в «Ф-3». Шварцман был не хуже Мика Шумахера, Юки Цуноды, Чжоу Гуаньюня и Лиама Лоусона. Все они уже получили свои шансы в «Формуле-1», в отличие от Шварцмана.

Лучше всего о перспективах Роберта высказался пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Взволновавший весь паддок дебютант был напарником Шварцмана в Prema Racing, и Пиастри до сих пор называет Роберта своим самым сильным конкурентом за всю карьеру. Для сравнения — сейчас он гоняет вместе с Ландо Норрисом. Начальник гоночной академии «Премы» Рене Росин также ставил Шварцмана в один ряд с Пиастри и сетовал, что если один получил свой контракт в «Формуле-1», то второму придется ждать нового шанса неизвестно сколько. Казалось бы, даже сам Роберт в какой-то момент потерял веру в исполнение мечты о королевских автогонках и стал искать альтернативы. К примеру, авторитетный обозреватель Маршалл Пруэтт пишет об интересе к Шварцману со стороны «Премы» как к пилоту в американской серии IndyCar. Однако с приглашением Бинотто у экс-россиянина появился новый шанс заявить о себе как о пилоте «Формулы-1». Вопрос только, как он им распорядится.