Пилот из России Никита Бедрин номинирован на премию Autosport. В этом сезоне он стал чемпионом серии GB3

Одержал восемь побед.

Российский пилот Никита Бедрин вошел в число номинантов премии Autosport Awards в категории «Гонщик года в британских национальных сериях». Организаторы отметили победу 20-летнего спортсмена в чемпионате GB3 в составе VRD Racing.

Добыл титул с преимуществом более чем в сто очков

«В 2026 году Бедрин продемонстрировал удивительный уровень превосходства в конкурентной GB3. Победы в первых двух гонках задали тон сезону, который он завершил с восемью выигранными заездами и титулом с преимуществом более чем в 100 очков», — говорится в карточке пилота на официальном сайте премии.

Соперниками Никиты в номинации стали Бен Барникот (British GT), Эш Саттон (BTCC), Дрис Ван Лангедонк (британская «Формула-4») и Каллум Вуазен (Porsche Carrera Cup GB).

При этом Бедрин не попал в категорию, посвященную лучшим пилотам одноместных болидов за пределами «Формулы-1». Среди претендентов на нее: Рафаэль Камара («Ф-2»), Джейк Деннис («Формула E»), Алекс Палоу (IndyCar), Никола Цолов («Ф-2»), Уго Угочуку («Ф-3») и Паскаль Верляйн («Формула E»).

Также на Autosport Awards вручат награды в категориях «Новичок года» (среди номинантов есть и Арвид Линдблад из «Рейсинг Буллз»), «Гонщик года в «Ф-1», «Гонщик года в MotoGP», «Пилот года в NASCAR» и других.

Голосование болельщиков стартовало 19 ноября и продлится до 12 января. Оно носит рекомендательный характер, окончательное решение остается за организаторами. Церемония вручения 39-й премии Autosport Awards состоится 3 февраля 2027 года в Лондоне.

Фото Global Look Press

Чемпион с итальянской лицензией

Бедрин родился в 2006 году в Белгороде. Первые успехи пришли к нему еще в картинге: он дважды выигрывал чемпионат страны, а после переезда семьи в Италию продолжил карьеру на европейском уровне. В 2020-м гонщик стал победителем престижной WSK Super Master Series.

В 2021 году Никита перешел в формульные заезды. Он выступал в итальянской, немецкой и эмиратской «Формуле-4», а затем перебрался в «Формулу-3», где в 2023 году дебютировал за Jenzer Motorsport и дважды поднялся на подиум. В следующем сезоне Бедрин в составе PHM AIX Racing одержал первую победу в чемпионате, выиграв спринт в Венгрии.

В 2025 году он участвовал в чемпионатах Formula Regional, провел две гонки «Формулы-3» на этапе в Мельбурне, а также вошел в программу развития пилотов команды DS Penske в «Формуле E».

В 2026-м Бедрин сосредоточился на серии GB3 — главном британском чемпионате в классе автомобилей с открытыми колесами. Получилось крайне успешно: он досрочно обеспечил себе титул в первой гонке заключительного этапа в Барселоне.

Россиянин стартовал с поула, но уже на первом круге пропустил вперед британца Роуэна Кэмпбелла-Пиллинга, стартовавшего пятым. После появления автомобиля безопасности Бедрин начал сокращать отставание, после чего обогнал соперника по внешней траектории первого поворота. Он удержал позицию до финиша и опередил ближайшего преследователя на 0,975 секунды.

В двух оставшихся гонках Бедрин еще дважды поднялся на подиум. Во второй он вырвал лидерство у Льюиса Уэррелла на последнем круге, совершив обгон за три поворота до финиша. В заключительном заезде россиянин стал третьим.

Он завершил сезон с восемью победами и 15 подиумами, опередив ближайшего преследователя более чем на 100 очков. VRD Racing благодаря результатам Никиты также выиграла командный зачет.

Стоит отметить, что в 2022 году, после введения ограничений Международной автомобильной федерацией (ФИА) для российских пилотов, Бедрин стал выступать по итальянской лицензии. В интервью Feeder Series Никита объяснял, что давно живет в европейской стране и смена флага его не беспокоит. В августе 2026-го ФИА разрешила нашим гонщикам вновь использовать национальную символику, однако в актуальном профиле Бедрина на сайте GB3 он по-прежнему указан под итальянским триколором.