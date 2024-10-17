Мазепин отказался от «Формулы-1». Российский пилот не вернется в «королевские гонки»

Никита заявил, что пришло время смотреть вперед, а не назад, прозрачно намекнув на завершение карьеры.

Никита Мазепин отказался от идеи вернуться в «Формулу-1», где провел сезон 2021 года в составе команды «Хаас». Об этом сам 25-летний пилот сообщил в своих социальных сетях. Судя по всему, он вообще может завершить гоночную карьеру. Заявление Никиты, возможно, кто-то воспринял с иронией с учетом его последнего места с нулем очков в дебютном (и, как теперь объявлено, последнем) чемпионате «Ф-1». Но не стоит забывать, что в младших «формулах» Мазепин на равных сражался, а порой и побеждал очень сильных гонщиков.

Будущее без скорости и трофеев?

Напомним, что недавно Евросоюз исключил Никиту из санкционных списков, что, кстати, могло позитивно сказаться на его международной карьере. «Хочу обратиться к многочисленным друзьям и поклонникам, поздравившим меня с выходом из-под санкций ЕС. Прошло более двух лет, и суд вынес решение в мою пользу. Мы доказали, что наложенные на меня санкции изначально не должны были быть введены. Конечно, это очень воодушевляет. Победа сладка», — написал Мазепин.

Но, похоже, победа в суде не добавила Никите мотивации в гоночном плане. Он вспомнил свое прошлое в «Формуле-1» и рассказал о планах на будущее: «Многие из вас спрашивали, что я собираюсь делать дальше. У меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять как о своем прошлом, так и о будущем. Думаю, теперь я могу сказать, что начало моей осознанной жизни было сформировано стремлением к совершенству в автоспорте и посвящено любви к скорости и азарту соревнований. Я двигался по карьерной лестнице сначала в картинге, затем в «Формуле-3» и «Формуле-2», стремясь к вершинам «Формулы-1». И отчасти эта мечта осуществилась. Я почувствовал вкус мира «королевских гонок», и он мне по-настоящему понравился. Первый сезон был тяжелым, и мне пришлось вынести несколько публичных ударов. Но я жил надеждами на следующий сезон, на новый болид и накопленный опыт.

Как мы все знаем, тот сезон не состоялся. Причины также всем известны. Это стало неожиданным завершением моих первых шагов в высшей лиге. Было больно наблюдать, как все в «Формуле-1» двигаются дальше, и не быть частью этого процесса. Но важно не то, как тебя пытаются сбить с ног, а то, как ты держишь удар. Теперь, в возрасте 25 лет, я понимаю, что пришло время смотреть вперед, а не назад. Пришло время писать следующие главы книги о собственной жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения. Эти главы начнутся, когда я закончу обучение и приступлю к усердной работе, параллельно продолжая развивать свой потенциал».

Таким образом, сын известного бизнесмена Дмитрия Мазепина, который долгое время вел гоночную карьеру Никиты, отказался от цели по возвращении в «Формулу-1». При этом фразу Никиты про следующие главы жизни, где мечты уже не будут связаны со скоростью и трофеями, можно при желании трактовать как заявление о завершении гоночной карьеры. Хотя прямо об этом сказано не было.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Обгонял чемпиона мира на тестах

Что ж, в любом случае Мазепину-младшему будет что вспомнить. Можно что угодно говорить про его гоночные таланты, но достижения Никиты в GP3 (затем ставшую «Формулой-3») и «Формуле-2» отрицать невозможно. В сражениях с лучшими молодыми гоночными талантами юный россиянин смотрелся весьма конкурентоспособно. Пусть и не сразу, а после одного сезона на адаптацию. Так в 2018-м в GP3 он выиграл четыре гонки и стал вице-чемпионом мира, а в 2020-м в «Формуле-2» одержал две победы и стал пятым в общем зачете. И если бы не провалил заключительный этап в Бахрейне, мог бы попасть и в тройку лучших по итогам того чемпионата. Особенно россиянин впечатлил своей победой в дождевой гонке в Сильверстоуне, где уверенно превзошел всех соперников, включая чемпиона того сезона немца Мика Шумахера, нынешних пилотов «Формулы-1» японца Юкки Цуноду и китайца Гуаньюй Чжоу, а также соотечественника Роберта Шварцмана и других.

В «Формулу-1» Мазепин-младший к тому моменту также был известен. В 2019-м в Барселоне за рулем «Мерседеса» он показал лучшее время дня на тестах, намного превзойдя всех остальных, включая финна экс-чемпиона мира Кими Райкконена и монегаска Шарля Леклера на «Феррари». Тогда влиятельный советник «Ред Булл» Хельмут Марко в шутку даже переименовал квалификационный режим «Мерседеса» в «режим Мазепина», намекая на гигантское преимущество «Мерседеса» над всеми остальными.

В любом случае Никита запомнился, а в 2021-м при поддержке компании отца «Уралкалий» стал боевым пилотом «Хааса». Надо признать, сезон получился крайне слабым — на худшей машине из всех Никита не блистал и не набрал очков, причем уступал и напарнику Мику Шумахеру, жалуясь на неравные условия (в том числе и в плане болидов) в «конюшне».

В 2022-м «Формула-1» разорвала отношения с Россией, в том числе «Хаас» — с Мазепиным и «Уралкалием». Причем долги российской компании удалось-таки с «Хааса» взыскать, пусть только несколько месяцев назад. Сам Никита все это время боролся за снятие с него персональных санкций и добился этого в Великобритании, Швейцарии и в ЕС. Еще в апреле этого года он заявлял, что верит в возвращение в «Формулу-1», и давал понять, что вся гоночная карьера у него впереди. После ухода из «Ф-1» он гонялся не так часто, но выигрывал гонки в азиатской серии Ле-Ман, а также побеждал в классе мотовездеходов в ралли-рейде «Шелковый путь».