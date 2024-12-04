Обнародованы детали дела о шантаже семьи великого гонщика бывшим охранником и его сообщниками.

В начале 2025 года в Германии состоится судебный процесс над бандой из трех человек, шантажировавшей семью семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Злоумышленники требовали от родственников великого гонщика, который в 2013 году был парализован в результате падения на горнолыжном склоне, 15 миллионов евро. В противном случае они грозились опубликовать в даркнете 1500 изображений, 200 видео и обширные медицинские записи о состоянии легенды автоспорта. Все конфиденциальные данные похитил бывший охранник Михаэля, уволившийся несколько лет назад. Сейчас западные СМИ публикуют некоторые подробности этой некрасивой истории.

Прогоревший бизнес

Михаэль Шумахер не появлялся на публике после своего падения на горнолыжном склоне в конце 2013 года и травмы, которая сделала его инвалидом. Об истинном состоянии здоровья легендарного автогонщика ходят самые разные слухи, поскольку его жена Коринна препятствует общению больного супруга с чужими людьми. За минувшие 11 лет медиа многократно публиковали инсайды и даже фальшивые интервью Красного Барона, но правда о его нынешней жизни по-прежнему покрыта мраком тайны. Этой ситуацией и решил воспользоваться бывший телохранитель Михаэля по имени Маркус Фритше, который начал работать с Шумахерами за 18 месяцев до инцидента на горном курорте — в 2012 году.

После увольнения Фритше вынашивал планы мести и, кроме того, сильно нуждался в деньгах — консалтинговый бизнес, который он открыл на отступные, полученные за расторжение контракта, прогорел. Поэтому Маркус сколотил банду, в которую вошли два турецких мигранта — ранее судимый сотрудник ночного клуба Йылмаз Тозтуркан и его сын Линс, специалист по информационным технологиям. Шантаж был подкреплен 1500 изображений, 200 видеозаписями и списками лекарств, а также данными из медкарты Михаэля. Все это содержалось на четырех USB-накопителях и двух жестких дисках, которые телохранитель похитил из дома Шумахеров, когда получил расчет. «Компромат» преступники угрожали опубликовать в даркнете, если им не выплатят 15 миллионов евро.

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

До 15 лет тюрьмы

Шантажом близких Михаэля через засекреченный номер занимался Тозтуркан, а его сын отправил в резиденцию Шумахера по электронной почте четыре изображения вместе с требованием выплатить «гонорар» в течение месяца. Деньги предлагалось передать двумя частями через адвокатов, но после вмешательства полиции вымогатели 19 июля этого года были задержаны. Йылмаз обвинен в вымогательстве, а Линс — в пособничестве и подстрекательстве к вымогательству. Первый в настоящее время находится под стражей, а второй вместе с бывшим охранником Фритше выпущен под залог. Суд может начаться в конце 2024 года и, видимо, продлится до конца февраля 2025 года.

В сентябре государственный обвинитель Вольф-Тильман Баумерт объявил, что расследование было завершено всего через три месяца после ареста преступной троицы в результате совместной операции швейцарской и немецкой полиции. Экс-охранник обвиняется сразу по двум статьям: соучастие в попытке шантажа и вторжение в частную жизнь. 53-летний немец может получить до 15 лет тюрьмы. Для его сообщников прокуроры требуют не менее четырех лет за решеткой. При этом суд, скорее всего, будет закрытым, поскольку Коринна считает, что в ходе слушаний может быть раскрыта конфиденциальная информация, а семья по-прежнему не собирается делиться с публикой подробностями лечения Михаэля.

Коринна и Джина-Мария Шумахер. Фото Global Look Press

Режим секретности

Как сообщает Daily Mail, в прошлом Коринна очень доверяла телохранителю, и он был одним из немногих людей вне семьи, которые помогали ухаживать за ее мужем. В течение восьми лет семья Шумахера не сомневалась в преданности охранника, и поэтому ему был предоставлен полный доступ к самым интимным ситуациям. Однако в какой-то момент семья приняла решение прекратить допускать Фритше в близкий круг, после чего Маркус уволился и разработал план шантажа. Однако реального намерения публиковать «компромат» у него, видимо, не было, поскольку банда не проработала вариант публикации в качестве мести в случае своего задержания.

Ранее СМИ сообщали, что состояние 55-летнего Шумахера якобы позволило ему присутствовать на свадьбе старшей дочери Джины-Марии в конце сентября на семейной вилле на Майорке. Однако близкий друг Шумахера, экс-звезда «Формулы-1» Джонни Херберт, опроверг эти сведения. «Самый последний слух состоял в том, что Михаэль появился на свадьбе своей дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это были фейковые новости и в них не содержалось ни капли правды», — цитирует бывшего гонщика The Mirror. Установить правдивость этих инсайдов невозможно, поскольку у всех участников свадебной церемонии изъяли мобильные телефоны и заставили их подписать бумаги о неразглашении.

Из-за режима секретности семья Шумахера постоянно находится под ударом мошенников и борется с фейковыми новостями о здоровье легендарного немца. Так, сразу три издания (Bunte, Freizeit-Revue и Freizeit-Spass) в свое время оштрафовали на 50 тысяч евро за сообщения с «первыми словами Михаэля». Еще 200 тысяч выплатил журнал Die Aktuelle за «интервью Шумахера», которое были сгенерировано нейросетью. А в 2017 году окружной суд Ройтлингена в Баден-Вюртемберге приговорил к 21 месяцу лишения свободы условно 25-летнего мужчину, который грозился подстроить автомобильную аварию детям Михаэля и требовал за отказ от этих намерений 900 тысяч евро отступных.