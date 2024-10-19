Биография Михаэля Шумахера: жизнь легенды «Формулы-1» до и после трагедии

История семикратного чемпиона мира.

Михаэль Шумахер

Дата рождения: 3 января 1969 года

Место рождения: Хюрт, Германия

Вид спорта: автогонки

Команды в Формуле-1: «Джордан», «Бенеттон», «Феррари», «Мерседес»

Годы карьеры: 1988 — 2006, 2010 — 2012

Детство

Легендарный автогонщик родился в Хюрте недалеко от Кельна. Его отец Рольф, каменщик по профессии, смастерил для сына первый карт, когда тому было четыре года. Позже Михаэль начал заниматься картингом в соседнем городе. Будущий пилот «Формулы-1» также посещал тренировки по дзюдо.

После ряда успешных результатов в соревнованиях 12-летний Шумахер решил получить профессиональную гоночную лицензию, однако по немецкому законодательству ему пришлось бы ждать до 14 лет, поэтому он оформил лицензию в Люксембурге, где выступал до достижения необходимого на родине возраста.

Начало профессиональной карьеры

В 1984 и 1985 годах Шумахер выиграл юниорские первенства Германии по картингу, а в 1987 году 18-летний Михаэль стал чемпионом страны и Европы на взрослом уровне.

В 20 лет Шумахер начал выступать в немецкой «Формуле-3», заняв в дебютном сезоне третье место. В 1990 году он одержал победу в немецкой «Формуле-3», а также выиграл «Гран-при Макао».

Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 22 года в составе команды «Джордан». Перед «Гран-при Бельгии» менеджер спортсмена заявил руководству команды, что тот хорошо знает трассу, хотя на самом деле он ранее на ней не выступал. Пилот не смог финишировать из-за поломки сцепления, однако уверенной ездой в начале гонки привлек к себе внимание. Позже Михаэля переманила команда «Бенеттон», которая воспользовалась юридической ошибкой. Когда немец до дебюта в «Формуле-1» направлял «Джордану» письмо с обещанием выступать за эту конюшню в последующих гонках, перед словосочетанием «driver agreement» (договор пилота) был вычеркнут артикль «the». Это позднее позволило аннулировать соглашение. В том же году Шумахер принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана» и занял пятое место.

Айртон Сенна и Михаэль Шумахер. Фото Getty Images

«Беннетон»

Первый полноценный сезон за новую команду Шумахер провел в 1992 году. Тогда он занял третье место в зачете пилотов, одержав одну победу и восемь раз оказавшись на подиуме. В 1993 году у Михаэля было на один подиум больше, но в личном зачете он стал четвертым.

В 1994 году Шумахер впервые стал чемпионом «Формулы-1», собрав восемь побед и 10 подиумов в 14 гонках. Перед началом последней гонки немец лидировал в общем зачете, опережая Деймона Хилла на одно очко. По ходу «Гран-при Австралии» Михаэль шел впереди соперника, но на одном из поворотов задел стену. Хилл попытался обогнать попавшего в аварию оппонента, но Шумахер резко повернул машину и врезался в Деймона. Автомобиль Михаэля едва не перевернулся, но болид его соперника также получил повреждения, несовместимые с гонкой. Оба спортсмена сошли с дистанции, и Шумахер сохранил лидерство. Этот эпизод — один из наиболее скандальных в карьере немца.

Триумф стал историческим не только для Михаэля, но и для его страны: впервые в истории королевской серии чемпионом стал представитель Германии. Кроме того, он принес первую победу в чемпионате мира своей команде. Спустя год Шумахер повторил успех, одержав девять побед и 11 раз финишировав на подиуме за 17 гонок. «Бенеттон» в том сезоне также выиграл Кубок конструкторов.

После четырех лет выступления в британской команде Шумахер перешел в «Феррари».

Фото Getty Images

«Феррари»

На момент прихода Шумахера Скудерия не побеждала на чемпионате мира в течение 16 лет.

В 1996 году Михаэль занял третье место в личном зачете, а спустя год был близок к завоеванию титула, однако в одной из гонок был дисквалифицирован из-за опасного вождения. В 1998 году немец занял второе место, а в 1999-м — пятое: тогда пилот «Феррари» врезался в напарника Эдди Ирвайна и получил перелом обеих ног, из-за чего был вынужден пропустить шесть гонок из-за травмы.

В 2000 году Шумахер впервые в карьере собрал 12 подиумов в сезоне, девять раз финишировав первым, и за этап до конца стал чемпионом «Формулы-1». Так началась эра доминирования немецкого пилота: он успешно защищал чемпионский титул на протяжении четырех лет. В 2002 году Михаэль завершил каждую из 17 гонок на подиуме, 11 раз заняв первое место. В 2004 году он выиграл 13 гонок и набрал 148 очков. За свои успехи в алом болиде гонщик получил прозвище Красный Барон.

Победная серия Шумахера прервалась в 2005 году: он занял третье место, уступив Кими Райкконену и Фернандо Алонсо. Спустя год Михаэль стал вторым, а чемпионство вновь праздновал Алонсо. После завершения сезона Красный Барон ушел из профессионального спорта.

«У Михаэля не бывало плохих дней. Он никогда не выступал ниже своего уровня, и это впечатляло меня больше всего, — рассказывал Алонсо о противостоянии с Шумахером. — До этого, в какой бы категории я ни выступал, у соперников рано или поздно всегда случались неудачные дни, чем можно было воспользоваться и набрать намного больше очков, чем они. У Михаэля же такого не было. Большую части времени он и «Феррари» были просто непобедимы. Но даже в не самые удачные дни, когда у него плохо работала машина, или шины, или настройки, Михаэль все равно финишировал на втором или третьем месте. Даже после плохой практики или квалификации он оказывался на подиуме. Его отличали упорство, желание использовать любую возможность, минимизировать ущерб в плохие дни и выдать максимум — в хорошие. Его настрой был выдающимся».

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Возвращение в «Формулу-1»

После завершения выступлений Шумахер работал в «Феррари» в качестве консультанта и тест-пилота, а также участвовал в мотогонках. В 2009 году Михаэль планировал вернуться в «Формулу-1», однако ему помешала серьезная травма шеи, которую он получил во время одной из мотогонок и которая, возможно, стало причиной снижения результатов в будущем. В конце года стало известно, что гонщик подписал контракт с «Мерседес».

В составе новой команды Шумахер провел три сезона, заняв в общем зачете девятое, восьмое и 13-е места. За 58 гонок он один раз финишировал на подиуме и после 2012 году ушел из автоспорта окончательно.

Достижения

Титулы:

Чемпион «Формулы-1» (7): 1994, 1995, 2000-2004

Чемпион немецкой «Формулы-3»: 1990

Чемпион Европы по картингу: 1987

Чемпион Германии по картинге: 1987

Рекорды «Формулы-1»:

Наибольшее количество чемпионских титулов (совместно с Льюисом Хэмилтоном): 7

Наибольшее количество чемпионских титулов подряд: 5

Больше всего побед не с поул-позиции: 51

Больше всего побед в гонках с самым быстрым кругом: 48

Наибольшее количество призовых мест подряд: 19

Наибольшее количество гонок с самым быстрым кругом: 77

Наибольшее количество гонок с самым быстрым кругом за сезон (совместно с Кими Райкконеном): 10

Наибольшее количество сезонов с самым быстрым кругом подряд (совместно с Льюисом Хэмилтоном): 15

Наибольшее количество гонок с самым быстрым кругом на одном «Гран-при» («Гран-при Испании»; совместно с Найджелом Мэнселлом («Гран-при Великобритании») и Льюисом Хэмилтоном («Гран-при Италии»): 7

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Травма на горнолыжном курорте

29 декабря 2013 года Шумахер катался на горнолыжном курорте во французских Альпах вместе с сыном. В тот день на выбранных гонщиком участках было мало снега, на маршруте из земли торчали камни. Во время движения Михаэль потерял равновесие и врезался головой в один из камней. От летального исхода экс-пилота спас шлем. Немец был доставлен в больницу в Гренобле, врачи сделали ему операцию с целью снижения внутричерепного давления, а позже ввели его в искусственную кому.

Спустя месяц Шумахер постепенно начал выходить из комы. Летом он был выписан из больницы и начал проходить реабилитацию дома. С тех пор о нем заботятся родственники: за несколько лет семья потратила на лечение более 20 миллионов фунтов, а сам спортсмен живет вдали от глаз общественности в своем доме в Швейцарии, приобретенном в 1996 году. Родственники легендарного чемпиона заботятся о конфиденциальности информации, касающейся его состояния. В 2019 году издание Die Aktuelle опубликовало «интервью» со спортсменом, которое было сгенерировано нейросетью. Семья Шумахера подала в суд и добилась компенсации в размере 200 тысяч евро.

Экс-директор «Феррари» Жан Тодт, являющийся одним из немногих людей, которым разрешено видеться с Шумахером, негативно высказался о появляющейся в СМИ информации о состоянии спортсмена. «Давайте оставим его в покое, давайте уважать стремление к конфиденциальности, мы знаем, что этот несчастный случай имел последствия. Тот, кто говорит, что что-то знает, не знает ничего. Я часто навещаю его. Он и его семья — моя семья», — сказал Тодт.

Родственникам Шумахера пришлось продать часть имущества спортсмена для оплаты лечения, включая гоночные болиды, дома в Норвегии и ОАЭ и частный самолет за 25 миллионов долларов.

В октябре 2024 года распространилась информация, что Михаэль впервые после несчастного случая появился на публике: он каким-то образом мог присутствовать на торжестве в честь свадьбы дочери. При этом достоверных подтверждений нет, поскольку всех гостей мероприятия обязали сдать смартфоны, чтобы не допустить фотосъемки.

Фото Global Look Press

Личная жизнь

Михаэль Шумахер состоит в браке с Коринной Бетч, чемпионкой Германии по конному спорту и моделью . У пары двое детей — дочь Джинна-Мария и сын Мик, который также выступает в профессиональном автоспорте.

До травмы в 2013 году Шумахер увлекался верховой ездой, прыжками с парашютом и футболом, поддерживая клуб «Кельн». Михаэль являлся специальным послом ЮНЕСКО и потратил более 50 миллионов долларов на благотворительные проекты в различных странах.

Сколько заработал Шумахер

Благодаря спортивным достижениям и участию в рекламных проектах Шумахер стал самым богатым гонщиком «Формулы-1». Его состояние, по разным оценкам, составляло от 780 миллионов до миллиарда долларов.

Михаэль любил коллекционировать автомобили. В его автопарк вошли Ferrari California, Ferrari Enzo, Ferrari FXX, Mercedes-Benz SL 63 AMG, Mercedes-Benz SLS AMG, Mercedes GL, Bugatti и Fiat.

В 2018 году семья Шумахера купила виллу на Мальорке (Испания) за 35 миллионов долларов, которая ранее принадлежала президенту «Реала» Флорентину Пересу.