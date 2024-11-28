Макс Ферстаппен: биография четырехкратного чемпиона «Формулы-1»

История звезды «Ред Булла».

Макс Ферстаппен

Дата рождения: 30 сентября 1997 года

Место рождения: Хасселт, Бельгия

Гражданство: Нидерланды

Вид спорта: автогонки, «Формула-1»

Команда: «Ред Булл»

Макс Ферстаппен (справа) с матерью и сестрой. Фото соцсети

Семья и детство

Ферстаппен родился в небольшом городе Хасельт в Бельгии. Его отец Йос выступал в «Формуле-1», мать София — в картинге. Женщине тоже прочили большое будущее, но она предпочла сосредоточиться на семье.

В четыре года Ферстаппен начал ездить на карте, с семи лет стал участвовать в соревнованиях. В 2007 году он выиграл детский чемпионат Нидерландов, в 2008 и 2009 годах побеждал в первенстве Бельгии. Позже Макс успешно выступал в юниорских мировых и европейских сериях, в 2013-м стал чемпионом мира и Европы по картингу.

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Начало карьеры Ферстаппена в автогонках

Родившийся в Бельгии Ферстаппен решил на профессиональном уровне выбрать страну своего отца — Нидерланды. Макс дебютировал в «Формуле-3» в 16 лет, выступая за команду «Ван Амерсфорт» и заняв третье место по итогам 2014 года. В том году он также занял третье место на «Гран-при Макао» и выиграл «Зандвоорт Мастерс».

В августе 2014 года Ферстаппен был включен в программу поддержки молодых гонщиков команды «Ред Булл» и заключил контракт со второй командой «Ред Булла» — «Торо Россо». В ее составе гонщик дебютировал в «Формуле-1», став самым молодым пилотом с таким достижением. По итогам 2015 года Макс занял в «Формуле-1» 12-е место. Примечательно, что лишь в том году голландец получил обычные водительские права в Нидерландах: по закону он не мог сделать это до 18 лет.

Сезон-2016 Ферстаппен начал в составе «Торо Россо». Однако после четырех этапов Макс присоединился к основной команде «Ред Булла», где заменил россиянина Даниила Квята.

Макс Ферстаппен с отцом Йосом Ферстаппеном. Фото Getty Images

Переход Ферстаппена в «Ред Булл»

Первым стартом 18-летнего Ферстаппена в «Ред Булле» стал «Гран-при Испании» 2016 года. В квалификации он занял четвертое место, в самой гонке, по ходу которой с дистанции сошли Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, финишировал первым и стал самым молодым победителем «Гран-при». По ходу сезона Макс семь раз попадал на подиум и занял пятое место в общем зачете.

В сезонах 2017 и 2018 годов Ферстаппен выигрывал по два этапа и занимал в общем зачете «Формулы-1» шестое и четвертое места соответственно. В 2019 и 2020 годах Макс становился третьим, при этом по ходу сезона-2020 он финишировал на подиуме шесть раз подряд (без учета гонок со сходом — девять).

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Первое чемпионство Ферстаппена

На первом этапе «Гран-при» сезона-2021 в Бахрейне Макс занял второе место и уступил пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, доминировавшему в «Формуле-1» на протяжении нескольких лет. Но уже на следующем этапе в Эмилии-Романье голландец смог опередить именитого соперника. По ходу сезона между гонщиками завязалось максимально плотное соперничество: за 16 этапов у Макса было семь побед, у Льюиса — пять. Затем Ферстаппен выиграл три гонки подряд, оставив Хэмилтона на втором месте, но в следующих двух гонках британец ответил тем же. Как результат, перед последним этапом в ОАЭ у соперников было одинаковое количество очков.

В заключительном «Гран-при» сезона Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и одержал победу. После гонки «Мерседес» подал два протеста.

Первый протест касался обгона Максом Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности (голландец обогнал британца и вернул позицию). Второй протест, отклонение которого сохранило Ферстаппену титул чемпиона, был обусловлен возможным нарушением процедуры рестарта после режима машины безопасности. Однако стюарды отклонили протесты, и 24-летний Макс официально стал чемпионом «Формулы-1» — самым молодым в истории и первым представителем Нидерландов, который выиграл титул. Также он не позволил Хэмилтону побить рекорд Михаэля Шумахера — у них по семь чемпионских титулов в «Формуле-1».

«Невероятно, что я стал чемпионом мира, и я не ожидал, что последняя гонка сезона окажется настолько сумасшедшей. Ситуация постоянно менялась: сначала у меня не было шансов на победу, но на последнем круге все сложилось как надо, и мы должны были атаковать. Я постоянно себе говорил, что просто должен выложиться полностью, до конца — именно это мы и сделали. Конечно, на рестарте у меня была более свежая резина, но все равно надо было совершить этот обгон — к счастью, все получилось. «Мерседес» завоевал Кубок конструкторов, а мы — титул. Это показывает, что до конца сезона мы постоянно мотивировали друг друга. Льюис — потрясающий гонщик, и это не обсуждается. Конечно, у нас были разные инциденты по ходу сезона. Но все понимают, что после всего произошедшего в этом году у нас была потрясающая борьба. И, по-моему, обе команды полностью выложились», — сказал новый чемпион мира.

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Серия титулов Ферстаппена

В 2022 году Ферстаппен выиграл 15 гонок «Формулы-1» и во второй раз стал чемпионом. В 2023 году на пути к третьему титулу Макс одержал 19 побед, лишь дважды финишировав вторым и один раз — пятым.

В первых 10 этапах сезона-2024 Ферстаппен одержал семь побед, но далее случился спад: в оставшихся 12 гонках он лишь раз занял первое место. По ходу сезона Макс также получил наказание за нецензурную брань на пресс-конференции в Сингапуре в виде общественных работ на благо Международной федерации автоспорта (ФИА). Голландец был недоволен стремлением президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема наказывать гонщиков за нецензурные фразы, а потом специально использовал грубое слово.

«Сейчас нам запрещают использовать нецензурную лексику, я не могу сказать слово на букву F. Но нам что, по пять-шесть лет? И да, даже если трансляцию будет смотреть пяти- или шестилетний ребенок, то в будущем он все равно начнет материться, несмотря на контроль родителей. Потому что дети вырастут, начнут гулять со своими друзьями и будут использовать нецензурную лексику», — сказал Ферстаппен об инициативе бен Сулайема, а на пресс-конференции перед гоночным уик-эндом позволил себе нецензурно выругаться словом на букву F при обсуждении своей машины на предыдущем «Гран-при Азербайджана».

Несмотря на кризис в результатах, набранных очков хватило Ферстаппену для того, чтобы стать чемпионом «Формулы-1» в четвертый раз подряд. Победу он отпраздновал досрочно на «Гран-при» в Лас-Вегасе, за две гонки до конца сезона лишив математических шансов обойти себя главного преследователя — Ландо Норриса из «Макларена».

«Это был длинный сезон. Мы потрясающе начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом начались трудные времена. Но как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины и в итоге довели дело до конца. Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. И да, я никогда бы не мог представить, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона «Формулы-1». Так что да, в данный момент я чувствую облегчение и немного гордости», — сказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен (справа) и Лэнс Стролл. Фото Global Look Press

Расистский скандал

В 2020 году Ферстаппен угодил в расистский скандал, обругав Лэнса Стролла из «Рейсинг Понт» после аварии на «Гран-при Португалии». «Он слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил! Да, у меня есть повреждения. Реально, что за монгол?» — негодовал Макс.

Словосочетание «mongolian idiocy» до 1970-х использовалось как медицинский диагноз для людей с синдромом Дауна — имя английского врача было решено ввести в оборот из политкорректных соображений менее чем полвека назад. Но в Нидерландах сохранилось ругательство «mongool», характеризующее человека с низкими умственными способностями.

Сперва Ферстаппен заявил, что трактовка фразы, которую могут также счесть оскорбительной люди с синдромом Дауна и незрячие, «не его проблема», но позже признал, что не хотел никого обидеть. Макса раскритиковала министр культуры Монголии Унро Янчив, сославшись на программу ФИА #WeRaceAsOne за социальное и расовое равноправие.

Достижения Ферстаппена

Титулы

Чемпион «Формулы-1» (4): 2021-2024

Победитель «Зандвоорт Мастерс»: 2014

Рекорды в «Формуле-1»

Самый молодой:

Участник гонки

Участник гонки с самым быстрым кругом

Пилот, набравший очки

Пилот, финишировавший на подиуме

Победитель гонки

Чемпион «Формулы-1»

Наибольшее количество побед за сезон

Наибольшее количество подиумов за сезон

Фото Getty Images

Сколько зарабатывает Ферстаппен

В 2023 году Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом «Формулы-1»: его базовая зарплата составила 45 миллионов долларов, а бонусы за результаты на трассе — 25 миллионов. Соглашение Макса с «Ред Буллом» рассчитано до 2028 года. Также голландец заработал за год около 4 миллионов на рекламных соглашениях.

Макс Ферстаппен и Келли Пике. Фото соцсети

Личная жизнь Ферстаппена

Ферстаппен встречается с Келли Пике — дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике. Она старше Макса почти на девять лет. Ранее Келли была спутницей российского гонщика Даниила Квята и родила от него дочь.

Соцсети Ферстаппена

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