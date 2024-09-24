Ферстаппен возмутился наказанием за мат. Макс бунтует и грозит уходом из «Формулы-1»

Трехкратного чемпиона мира приговорили к общественным работам, он в ответ устроил протест.

В «Формулу-1» после двух с половиной скучных сезонов наконец-то вернулась интрига. «Ред Булл» погряз во внутренних скандалах и разборках, лишившись доминирующей машины, а его лидер, трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Нидерландов после мощного начала 2024 года выдал безвыигрышную серию из восьми гонок подряд и позволил приблизиться британцу Ландо Норрису из «Макларен» в личном зачете на расстояние в 52 очка. Но если бы неприятности у Макса были только на трассе... На этапе в Сингапуре в минувший уик-энд Ферстаппена, словно школьника, публично наказали на нецензурную брань на пресс-конференции и приговорили к общественным работам. В ответ строптивый голландец устроил протест и даже довольно прозрачно намекнул на скорый уход из «Формулы-1».

Президент ФИА устал от ненормативной лексики пилотов

Борьба с ненормативной лексикой в «Ф-1» началась внезапно после эмоциональной речи президента Международной федерации автоспорта Мохаммеда бен Сулайема. «Надо различать наш спорт — автоспорт — и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил... Да, и я испытывал злость... Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми... Представьте, что вы сидите со своими детьми или внуками, смотрите гонку, и вдруг кто-то говорит все эти плохие слова. Что скажут ваши дети или внуки? Чему вы их научите?» — привел слова главы ФИА перед «Гран-при Сингапура» Autosport.

Надо сказать, что бен Сулайем и раньше негативно отзывался о нецензурных фразах гонщиков в радиопереговорах с командами, но теперь, похоже, его терпению пришел конец. Кстати, одним из первых на комментарии главы ФИА отреагировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Британец признал, что мата сейчас в королевских гонках, «безусловно, слишком много». И добавил, что штрафы могут изменить ситуацию в лучшую сторону. Впрочем, британец нашел и за что раскритиковать бен Сулайема. «Мне не понравилось, как он это выразил, говорить «рэперы» — это весьма стереотипно. И большинство рэперов черные. Так что он неправильно выбрал слова. Есть расовый элемент», — заявил Хэмилтон, который, кстати, и сам, скажем так, баловался рэп-музыкой.

Но 62-летний президент ФИА оставил встречные претензии Льюиса без внимания. А его подчиненные начали борьбу с матом, засучив рукава. И первым под горячую руку попал как раз Ферстаппен.

Фото Global Look Press

Задумался о своем будущем после штрафа

«Сейчас нам запрещают использовать нецензурную лексику, я не могу сказать слово на букву F. Но нам что, по пять-шесть лет? И да, даже если трансляцию будет смотреть пяти или шестилетний ребенок, то в будущем он все равно начнет материться, несмотря на контроль родителей. Потому что дети вырастут, начнут гулять со своими друзьями и будут использовать нецензурную лексику», — прокомментировал он сперва высказывания бен Сулайема. А затем на пресс-конференции перед гоночным уик-эндом позволил себе нецензурно выругаться как раз словом на букву F, обсуждая свою машину на предыдущем «Гран-при Азербайджана».

Прежде этого никто бы не заметил, но только не сейчас. Жесткая реакция последовала незамедлительно — Макса вызвали к судьям и, хотя тот уверял, что он не хотел никого оскорбить и вообще английский для него неродной язык, впаяли наказание в виде «определенного объема общественных работ на благо ФИА». Зная характер Ферстаппена, можно было понять, что такой щелчок по носу он без ответа не оставит. И он не оставил. На следующих пресс-конференциях в качестве формы протеста он выбрал односложные и порой бессмысленные ответы.

Масла в огонь подлил и Хэмилтон, который назвал наказание нелепым и заявил, что на месте Ферстаппена не стал бы его отрабатывать. Хотя, возможно, это была своеобразная провокация по отношению к Максу. Ведь если голландец саботирует «общественные работы» его могут наказать еще жестче, вплоть до отстранения от какого-то «Гран-при». Кстати, за Ферстаппена публично вступился председатель Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) австриец Алекс Вурц.

«Сколько пожизненных общественных работ должен был бы получить Гюнтер Штайнер (экс-глава «Хаас». - Прим. «СЭ») за использование слова на букву F? Его прославляли за постоянное использование этого слова. Netflix транслировал это по всему миру, никаких проблем. Но что же так все внезапно изменилось?» — приводит слова Вурца Rasingnews365. Австриец также дал понять, что пилоты обсудят борьбу с матом от ФИА и затем решат, что им в этой ситуации делать. Впрочем, вряд ли мы увидим какие-то акции протеста с лозунгами «Разрешите нам материться!».

Фото Global Look Press

Но что же Ферстаппен? Макс и раньше давал понять, что подрастерял мотивацию и не хочет оставаться в «Ф-1» очень долго. А тут еще и новые ограничения со штрафами подоспели. «Могут ли такие ситуации заставить меня задуматься о своем будущем в «Формуле-1»? Конечно, могут! Когда ты не можешь быть самим собой, когда тебе приходится иметь дело с такими глупостями... Думаю, сейчас я нахожусь на таком этапе карьеры, когда не хочу постоянно иметь с этим дело. Это действительно утомляет. Да, здорово добиваться успеха и побеждать в гонках, но как только вы всего этого достигли, вам хочется просто хорошо провести время... Если вам приходится иметь дело со всеми этими глупостями... я не хочу так продолжать заниматься этим спортом», — сообщил Ферстаппен Motorsport, намекнув, что в какой-то момент наступит предел. При этом он дал понять, что «Формула-1», конечно, будет существовать и без него, но и сам Макс найдет чем заняться.