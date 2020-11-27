Чего ждать от финишного отрезка сезона.

Заключительная часть сезона, в котором еще осталось полно интриг, начнется с «Гран-при Бахрейна». Пусть «Мерседес» и Хэмилтон легко забрали все главные призы чемпионата, исход борьбы за позиции позади «серебряных стрел» решится в последних ночных гонках сезона. «Сахир» еще не разочаровывал своей драмой, так что в воскресенье стоит ждать яркого зрелища.

Сражение за звание вице-чемпиона

Льюис Хэмилтон официально стал семикратным чемпионом мира на «Гран-при Турции». Неординарный сезон в период пандемии не подарил напряженной борьбы за главный титул, но и без этого нынешний год запомнится интересными гонками. Теперь, когда уже «Мерседес» и их главный пилот укрепили свои позиции среди лучших в истории, время обратить внимание на других участников пелотона. Далеко не все ясно со вторым призером в 2020-м. Валттери Боттаса практически весь сезон преследуют неудачи, а по итогам прошлой гонки в Стамбуле финна можно было и вовсе увольнять из чемпионской команды. Шесть разворотов и финиш в круге позади Льюиса — это приговор. Валттери по-настоящему являлся претендентом на титул лишь после первой гонки этого сезона — в дальнейшем Хэмилтон смял напарника.

Тройку лидеров постоянно замыкал Макс Ферстаппен, но и его сезон мог бы пойти по другому сценарию. «Ред Булл» побеждал «Мерседес» лишь хитростью, но никак не силой. На одном везении и редких слабостях соперника сезоны не выигрываются, поэтому максимум для голландца — второе место в зачете. Однако и за такую позицию Максу еще нужно «забодать» Боттаса. Исход финско-голландского противостояния — последняя интрига этого сезона среди лидеров.

Лучший за спиной лидеров

Напарник голландца Алекс Албон проводит блеклый год, из-за чего заслуженно может лишиться места в «Формуле-1». Таец является добротным гонщиком и доказал это в свой дебютный сезон в «Торо Россо». Но когда он попал в «Ред Булл», система «быков» прожевала его и готова выплюнуть. У Албона остается три гонки, чтобы спасти свое будущее в «королевском классе». Для этого ему надо финишировать четвертым в общем зачете чемпионата, а противостоять ему будут гонщики, для которых этот сезон в той же степени является решающим.

Серхио Перес — как раз один из таких кандидатов на место Албона в «Ред Булле». Если «быки» не пригласят мексиканца, Серхио рискует и вовсе вылететь из гонок. «Формула-1» уже всех приучила к несправедливости, однако случай Переса станет прецедентным. Пропустив две гонки из-за COVID-19, Чеко до сих пор четвертый в чемпионате, удерживая позади себя Леклера, Риккьярдо, Сайнса и остальных. «Гран-при Бахрейна» может перемешать места в таблице, но борьба за место позади лидеров продолжится до самого финиша сезона.

Даниил Квят, увы, в этом противостоянии не участвует. Прошлая гонка у россиянина не задалась, а будущее пилота «Альфа Таури» в «Ф-1» уже предопределено. Сложно назвать предыдущие выступления Квята в Бахрейне выдающимися, но на «Сахире» ему удавались прорывы с конца пелотона. Задача на остаток сезона у россиянина не поменялась — нужно улучшить квалификации и попробовать затмить своими результатами яркие выступления своего напарника Пьера Гасли.

Финал сезона в «Формуле-2»

Спустя два месяца «Формула-2» возвращается после перерыва, чтобы провести финал сезона. Четыре гонки в Бахрейне (две пройдут на традиционной трассе, две — на «овале») во многом предопределят состав пилотов «Формулы-1» на следующий год. Протеже «Феррари» Мик Шумахер уверенно движется к титулу, но математические шансы на триумф остаются еще у восьми пилотов. Главным соперником сына Михаэля представляется британец и пилот академии «Скудерии» Каллум Айлотт, который отстает от лидера на 22 очка. Спор пойдет не только за чемпионство, но и за место в «Хаасе». Хотя, по неподтвержденным слухам, Мик уже подписал контракт с американцами.

Юки Цунода, идущий третьим в чемпионате, в следующем сезоне метит на место Квята. Все зависит от того, как японец выступит в Бахрейне. В случае провала он рискует не только не попасть в «Альфа Таури», но и потерять звание лучшего новичка сезона, на которое также претендует россиянин Роберт Шварцман. Роберт еще не потерял шансы на чемпионство, но отрыв в 51 очко делает завоевание титула скорее мечтой, а не реальной возможностью. То же самое можно сказать и про Никиту Мазепина. Благодаря финансовой поддержке отца россиянин имеет большие шансы попасть в «Ф-1», но Никита должен ударно завершить нынешний год, чтобы заслужить место в главной «Формуле».

Расписание уик-энда

27 ноября, пятница

14.00 Первая тренировка

18.00 Вторая тренировка

28 ноября, суббота

14.00 Третья тренировка

17.00 Квалификация

29 ноября, воскресенье

17.00 Гонка

«Сахир»

Длина круга — 5,412 км

Количество кругов — 57

Дистанция гонки — 308,238 км