Пиастри захватил лидерство, а Ферстаппен заработал штраф. Обзор этапа в Джидде

За счет безупречной гонки Оскар оторвался от оппонентов в общем зачете на относительно комфортную дистанцию.

Гран-при Саудовской Аравии

1. Пиастри (Макларен) — 1:35.39,435 2

2. Ферстаппен (Ред Булл) — 2,843

3. Леклер (Феррари) — 8,104

4. Норрис (Макларен) — 9,196

5. Расселл (Мерседес) — 27,236

6. Антонелли (Мерседес) — 34,236

7. Хэмилтон (Феррари) — 39,073

8. Сайнс (Уильямс) — 1.04,630

9. Албон (Уильямс) — 1.06,515

10. Хаджар (Рейсинг Буллз) — 1.07,091

Гонка в Саудовской Аравии вышла увлекательной, пусть и не слишком событийной. Она достойно подвела итоги азиатско-арабского «тройника», дала ответ на многие вопросы, обозначила тенденции и помогла понять расстановку сил в чемпионате.

Победа Пиастри и лидерство в общем зачете

В последних гонках (и особенно квалификациях) кажется, будто Норрис не хочет брать титул. Уверенная победа в Австралии, поддержание уровня в Японии, невероятные прорывы в Бахрейне и Саудовской Аравии — и все на фоне напарника, который позволяет себе минимум ошибок. Оскар тоже ошибается — но при том запасе скорости, которым обладает MCL39, эти ошибки допустимы и простительны.

Лидерство Оскара в чемпионате не сколько показатель его мастерства и превосходство над Ландо, сколько показатель просчетов Норриса и того, насколько дорого они ему стоят. Британец спокойно мог побеждать в Джидде, Китае, Японии — но мелкие помарки стоили ему лидерства в чемпионате при явно быстрейшей машине. Кто знает — может, обновления соперников в итоге позволят и им опередить Норриса в личном зачете?

Пиастри добыл первое место тяжелым и постоянным трудом. Можно вспомнить его сумасшедшие обгоны в Австралии, когда речь шла об исправлении глупой ошибки. Из двоих пилотов «Макларена» как будто только один борется за чемпионство. А Норрис уже об этой борьбе и забыл. Куда-то пропала и его скорость, и умение обгонять, и умение демонстрировать невероятный гоночный темп. Его проблемы очевидны, но нет ощущения, будто Ландо настроен их решать.

И потому — победитель забирает все, а проигравший все теряет. Сейчас положение в личном зачете и тенденции не дают оснований думать, что Норрис может вернуть лидерство и победить в чемпионате. Слишком много глупых ошибок, слишком много ляпов там, где они непозволительны.

Пиастри тоже проигрывает поулы и теряет очки. Но эти потери сказываются не так сильно, как у Норриса. И именно поэтому он лидирует в общем зачете, а Ландо — нет.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Штраф Ферстаппена выдан справедливо или дело в судействе?

Вопрос, конечно, спорный — особенно учитывая, насколько острой выглядит тема судейства в последние годы. Но, во-первых, стоит огласить национальную принадлежность судей на этом этапе — сингапурец, бельгиец, бразилец и араб. Поэтому данный момент отпадает сразу.

У штрафа Макса есть прецедент — во время гонки в Техасе аналогичный штраф за обгон за пределами трассы получил Норрис. В Остине впереди к апексу поворота был Ферстаппен, в Джидде — пилот «Макларена». В Остине за пределами трассы впереди был Норрис, в Джидде — Макс. Оба могли вернуть позицию и избежать пяти штрафных секунд, оба решили этого не делать. Оба, как следствие, получили наказание.

Другая тема для обсуждения — почему Ферстаппен, четырехкратный чемпион, один из опытнейших пилотов нынешней стартовой решетки допустил такой ляп?

Вероятно — из-за того, что понимал: он проиграл старт, ему надо отыгрываться здесь и сейчас, либо — за «Маклареном» будет невозможно угнаться. Макс решил рискнуть — потому что понимал: иначе удержать первое место ему не удастся.

Подиум Леклера, темп «Феррари»

Протокол не обманывает — в воскресенье SF-25 ожила. Но подобный темп был невозможен без того подвига, который совершил Шарль Леклер на первом отрезке.

В начале ему пришлось пожертвовать скоростью ради стабильного времни на круге и сохранения резины. Все пилоты из первой четверки заезжали на пит-стопы с 18-го по 23-й круг. Шарль тянул свой отрезок на шинах средней жесткости. И поразительно не только то, что на них он продержался так долго, но и то, какие секунды он показывал.

При отрезке на десять кругов дольше, чем у Пиастри, среднее время Леклера просело лишь на одну десятую. И здесь уже бесполезно заводить спор — обновленная «Феррари» едет. И едет быстро.

Между Шарлем и Фредериком Вассером разразился заочный спор в СМИ — пилот считал, что SF-25 не хватает потенциала, в то время как руководитель Скудерии говорил, что команда до сих пор не научилась выжимать из потенциала максимум.

Шарль Леклер. Фото Reuters

Вассер оказался прав — и «Феррари» оказалась быстрее, чем раньше. В идеальном сценарии, за две недели итальянская конюшня проведет дополнительную работу, еще лучше поймет переднюю подвеску и новую аэродинамику, и в Майами будет среди лидеров.

Нельзя не отметить и прогресс Хэмилтона. В субботу Льюис говорил, что для понимания машины «Феррари» ему необходима «трансплантация мозга».

Конечно, между результатами Леклера и Хэмилтона все еще пропасть. И эта пропасть растет по ходу того, как болид обретает скорость. Но китайский спринт заставляет думать, что Льюис сможет скрестить свой стиль пилотажа и укрощение капризного итальянского жеребца.

Двойные очки Уильямс и давление Албона

Карлос Сайнс наконец-то вкатился в новую для себя технику — ранее испанец никогда не выступал на моторах «Мерседеса» — и стал радовать своих фанатов скоростью.

Если раньше испанец был непонятно где, то теперь он зарабатывает очки за «Уильямс», оказывается впереди напарника и в квалификации, и в гонке. Конечно, за повышение результатов британской команды, настоящих легенд спорта и единственных выживших «гаражистов» нельзя не порадоваться. Но что значит повышение результатов Карлоса для Алекса Албона?

Для тайско-британского автогонщика — это большая опасность. Потому что Сайнс — стабильный пилот, в то время как Алекс — гонщик, выступления которого характеризуются скорее редкими, но неожиданными прорывами. Он может быть хорош настолько же, насколько плох, и плох настолько же, насколько невероятен. Его выступления эпизодичны.

Говоря о Карлосе, необходимо помнить об огромном и разнообразном опыте. Это первый со времен Алена Проста пилот, выступавший и за «Макларен», и за «Феррари», и за «Уильямс». При этом, еще успевший побывать в «Рено» и в младшей команде «Ред Булла». Он адаптивен и постоянен.

Есть четкие мерила его умений — в виде раннего Норриса, которого Карлос уверенно опережал, и зрелого Леклера, отрезок в одной команде с которым был длительным и показал, что Сайнс уступал Шарлю совсем немного.

Напарниками Албона в «Уильямсе» были Латифи, Сарджент и Колапинто. Первый — рента-драйвер, место которого оплачивалось с личного банковского счета. Второй — почти такой же, но с надеждами на высокие результаты. И третий — оказавший на Алекса невероятное давление.

Если Албон не продемонстрирует качественного развития в вопросе стабильности выступлений, то Джеймс Ваулз, руководитель «Уильямс», может задуматься над изменением состава пилотов — несмотря на то, что Алекс выступает в команде уже много лет.

Оскар Пиастри. Фото Reuters

Итоги. Личный зачет и Кубок конструкторов

Лидерство в личном зачете перехватил Пиастри, и за счет безупречной гонки оторвался от оппонентов на относительно комфортную дистанцию. Однако ни Норрису, ни Ферстаппену, ни Расселлу не следует терять хватки: отрывы между пилотами крайне невелики, и при удачном стечении обстоятельств борьба за титул может пойти совсем иначе, чем мы этого ожидаем.

В Кубке конструкторов ситуация изменяется в обратную сторону: команды уплотняются. Если не учитывать абсолютное лидерство «Макларена». Пока оппоненты решали проблемы своих машин, британская команда создала себе невероятный отрыв. Их пилоты склонны к ошибкам, но зарабатывают большие очки каждый уикенд. Все выглядит так, будто команда летит ко второму чемпионству подряд.

Расстояние между «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Буллом» увеличилось — на стороне серебряных стрел преимущество за счет того, что их пилоты почти всегда находятся близко друг к другу, в то время как Юки Цунода и Льюис Хэмилтон познают все прелести новой и сложной техники. В дуэли между «Ред Буллом» и Скудерией важно то, чей пилот окажется адаптивнее. И ответа на этот вопрос дать пока не получается.

Формула-1 вернется к гонкам в Майами со спринт-уикендом. Как знать — может быть, нас ждет еще один высокий результат «Феррари». В этой команде отлично показывают себя при поиске базовых настроек. Или же Норрису все-таки удастся прервать вереницу ошибок и вырвать шестую победу в карьере там, где он заработал первую.

Личный зачет

1. Пиастри (Макларен) — 99

2. Норрис (Макларен) — 89

3. Ферстаппен (Ред Булл) — 87

4. Расселл (Мерседес) — 73

5. Леклер (Феррари) — 47

6. Антонелли (Мерседес) — 38

7. Хэмилтон (Феррари) — 31

8. Албон (Уильямс) — 20

9. Окон (Хаас) — 14

10. Стролл (Астон Мартин) — 10

Кубок Конструкторов

1. Макларен — 188

2. Мерседес — 111

3. Ред Булл — 89

4. Феррари — 78

5. Уильямс — 25

6. Хаас — 20

7. Астон Мартин — 10

8. Рейсинг Буллз — 8

9. Альпин — 6

10. Кик-Заубер — 6