Главного конкурента Ферстаппена наказали за его обгон. «Гран-при США» «Формулы-1» закончился скандалом

Макс оказался на подиуме после штрафа Ландо Норриса, который обошел его на трассе.

«Гран-при США». Остин

1. Шарль Леклер («Феррари») — 56 кругов

2. Карлос Сайнс («Феррари») — +8,562

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +19,412

4. Ландо Норрис («Макларен») — +20,354

5. Оскар Пиастри («Макларен») — +21,921

6. Джордж Расселл («Мерседес») — +56,295

7. Серхио Перес («Ред Булл») — +59,072

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») — +1.02,957

9. Лиам Лоусон («РБ») — +1.10,563

10. Франко Колапинто («Уильямс») — +1.11,979

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.19,782

12. Пьер Гасли («Альпин») — +1.30,558

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +1 круг

14. Юки Цунода («РБ») — +1 круг

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») — +1 круг

16. Алекс Албон («Уильямс») — +1 круг

17. Валттери Боттас («Заубер») — +1 круг

18. Эстебан Окон («Альпин») — +1 круг

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») — +1 круг

Сошел: Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

«Гран-при США» в Остине завершился победным дублем «Феррари», но главным событием стало сражение колесо в колесо двух претендентов на титул — за несколько кругов до финиша британец Ландо Норрис на «Макларене» обошел-таки в борьбе за третье место лидера «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена. Однако на подиум все равно поднялся Ферстаппен, поскольку стюарды сочли обгон нелегитимным и наказали Норриса пятисекундным штрафом. Это, как считают многие, спорное и даже скандальное решение приблизило Макса к четвертому подряд титулу, ведь теперь его преимущество над Ландо выросло уже до 57 очков.

Вопросы возникли уже на старте

Впервые почти за три сезона «Ред Булл» уже не выглядит доминирующей машиной, что, конечно, добавило интриги в чемпионате. Ферстаппен перестал быть неуязвимым, на трассе в Остине он остался без победы уже в девятом «Гран-при» подряд, пусть и сумел отличиться в спринте. Но все же спринт, составляющий около трети дистанции, сложно назвать полноценной гонкой — так, разогрев перед главным событием уик-энда. И к тому же за первое место в нем дают всего восемь очков. Так что Ландо, финишировавший третьим, уступил Максу только два очка. И имел прекрасные шансы отыграться в длинной гонке, где, кстати, завоевал поул-позишн, опередив Ферстаппена на 31 тысячную секунды.

Очевидно, в квалификационном темпе благодаря обновлениям Макс смог прибавить, но в гонке, да еще и при старте не с первой позиции, форма его болида вызывала определенные сомнения. И в итоге сомнения оказались оправданны — за победу трехкратный чемпион мира не боролся. Но сумел сделать главное — испортил гонку главному оппоненту. Причем уже на старте. Ферстаппен нырнул внутрь первого поворота, после чего, как показалось, просто выдавил Норриса на обочину. В итоге вперед проскочил монегаск Шарль Леклер, а его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс оказался между Ферстаппеном и Норрисом, откатившимся после этой коллизии с поула на четвертое место.

Естественно, в «Макларене» это действие совсем не понравилось — там обратились с запросом к стюардам по наказанию трехкратного чемпиона мира, но в итоге никаких санкций к Максу не применили, по-видимому, сделав привычную скидку на хаос в первые мгновения гонки. Вскоре стало понятно, что Ферстаппен не способен держаться за Леклером, а на пит-стопах благодаря более ранней остановке в боксах его обошел и Сайнс. Мало того, Норрис, который остановился на несколько кругов позже, на более свежей резине также в заключительной фазе гонки догнал голландца и начал его атаковать.

Болиды пилотов «Ред Булл» и «Макларена» Макса Ферстаппена и Ландо Норриса во время «Гран-при США» в Остине. Фото Reuters

Стюарды против Ландо

Борьба долгое время действительно выглядела красивой и более-менее чистой. Но в первом повороте 52-го круга, что называется, «грянул гром». Норрис решился на очередную атаку по внешнему радиусу. Ферстаппен вытеснил его за пределы трассы, причем нарушил границы и сам. В итоге Ландо все же выехал первым и, хотя обгон произошел формально за пределами трассы, позицию не вернул, сочтя себя правым. Эпизод действительно выглядел спорным. Дело в том, что стюарды по ходу «Гран-при» уже наказывали гонщиков за обгоны в этом месте за пределами трассы, но в то же время британец Джордж Рассел на «Мерседесе» получил штраф в пять секунд за выдавливание финна Валттери Боттаса.

В течение нескольких минут стюарды совещались, а в это время Макс по радио требовал вернуть позицию, а Ландо и представители «Макларена» считали обгон легальным. Но все же стюарды встали на сторону Ферстаппена, выписав Норрису штраф в пять секунд. Британец за оставшееся до финиша время отыграл у Макса почти четыре, но в итоге остался четвертым позади оппонента. То есть из-за наказания потерял по сути шесть очков (набрал 12 очков вместо 15, в то время как голландец, наоборот, получил 15 баллов вместо 12). А если бы обоим гонщикам дали по штрафу, то Ферстаппен мог еще пропустить и еще одного пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиасти.

«Считаю, что вмешательство стюардов в красивую борьбу было неуместным, поскольку обе машины выехали за пределы трассы, а значит, обе получили преимущество. Обидно, что решение стоило нам подиума и гонки, в которой мы смогли отыграться, после того как Ландо оттеснили на первом круге. Мы приняли это, но четко обозначили свою позицию. Такое решение не может быть обжаловано, эта глава закрыта, мы готовимся к следующей гонке», — привел Sky Sports слова руководителя «Макларена» Андреа Стеллы.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис на «Гран-при США» в Остине. Фото Reuters

«Стоило ли мне вернуть позицию? Стюарды не могли принять решение в течение нескольких кругов, а значит, оно было непростым. Я сделал все, что мог, пытался обогнать Макса. Он тоже выехал за пределы трассы, а значит — слишком сильно разогнался, получив за счет этого преимущество. Но не я устанавливаю правила...» — не согласился со штрафом и сам Норрис в комментарии Sky Sports. «Разделяю ли я позицию «Макларена»? Нет, не разделяю. В последнее время они слишком много жалуются. В правилах все четко прописано. Нельзя обгонять за пределами белых линий», — заявил Motorsport Ферстаппен. «Для меня все было очевидно. Обгон был совершен за пределами трассы — правила очень точны в этом вопросе. За это был выписан штраф. Еще можно было дать штраф Норрису за смещение на торможении в первом повороте. И еще один за нарушение границ трассы. Так что не думаю, что тут можно на что-то жаловаться», — приводит GP Blog слова босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Как бы то ни было, вместо того чтобы сократиться до 51 очка, за пять «Гран-при» до финиша отрыв вырос до 57 баллов. А отставание Леклера, пусть и сократилось, все равно составляет внушительные 79 очков. Что явно обнадеживает «Ред Булл» и Макса в борьбе за титул.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 354 очка. 2. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — 297. 3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — 275. 4. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — 247. 5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») — 215. 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 177. 7. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — 167. 8. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — 150...

Кубок конструкторов: 1. «Макларен» — 544. 2. «Ред Булл» — 504. 3. «Феррари» — 496. 4. «Мерседес» — 344...