У «Мерседеса» три аварии за неделю. Рассел и Хэмилтон обвиняют обновленный болид

В Мексике пришлось обращаться к врачам.

Пилоты «Мерседеса» попали в третью аварию за неделю — на этот раз Джордж Рассел не справился с управлением во время второй тренировки на «Гран-при Мексики». Британский гонщик и его партнер по команде Льюис Хэмилтон никак не могут привыкнуть к обновленному болиду.

Хэмилтон не финишировал на «Гран-при США»

Все началось на «Гран-при США». Рассел не справился с управлением в третьем сегменте квалификации и серьезно разбил машину. Он закончил заезд шестым, но повредил усовершенствованные детали, которые отправили на ремонт. В итоге Джордж вновь сел за старую версию болида — W14. При этом его партнер Хэмилтон предлагал снять обновления со своего автомобиля в пользу коллеги.

Сам Льюис попал в практически идентичную аварию во время самого «Гран-при». Стартовав с 19-й позиции, он быстро прорвался на 12-ю, но разбил болид практически в том же самом месте, что и Рассел. Семикратный чемпион «Формулы-1» сошел с дистанции, а на следующий день в эфире Sky Sports F1 обвинил в проблемах обновленную машину.

«Я даже не атаковал в тот момент и просто старался прогреть шины. Неожиданно машина начала подпрыгивать спереди, а потом сорвало задние колеса. Точно в такую же аварию попал в субботу Рассел. После этого Джордж вернулся к старой спецификации машины. Так что, возможно, причина моего вылета — в обновлении болида», — заявил Хэмилтон.

Его коллега чуть позже согласился с Льюисом и тоже указал на сложность в управлении новой версией машины W15.

«Мы сейчас имеем дело с очень непростым болидом. Льюис никогда не допускает ошибок, и вы видели, что в воскресенье с ним произошло то же самое, что со мной в субботу. Наш болид — это зверь, с которым мы имеем дело и пытаемся найти подход», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Рассел. Фото Global Look Press

В Мексике Рассел вновь попал в аварию

Уже в эти выходные Джордж вновь попал в аварию — во время второго тренировочного заезда потерял контроль на поребрике и впечатался в ограждение. Гонщик самостоятельно покинул машину, держась за живот. Его отправили в медицинский центр на обследование. А защитное ограждение было повреждено настолько сильно, что его восстанавливали 24 минуты.

Правда, на этот раз Рассел ехал в старом болиде W14 — после аварии в США его автомобиль вернут к обновленным настройкам не раньше «Гран-при Бразилии», который пройдет на следующей неделе. В Мексике на W15 остался только Хэмилтон, который продолжил говорить о проблемах машины.

«Мы видели, что болид, по сути, поддомкрачивается из-за дисбаланса, — проанализировал Льюис. — Мы видим, как сильно колеблется высота дорожного просвета на задней оси — при вхождении в поворот разница может составить до 12-15 мм. А еще имеется фактор попутного ветра со скоростью 40 км/ч. Есть небольшое окно настройки, где прижимная сила идеальна, а затем она становится слишком высокой.

Если посмотреть видео (с аварией. — Прим. «СЭ»), машина подпрыгивает, левое колесо начинает жить своей жизнью, а затем мы просто теряем нагрузку. Я думаю, что новое днище немного более чувствительно, чем прошлое. Но я решил оставить его в эти выходные, потому что эта трасса намного ровнее, чем в Остине. И это хорошо. Ведь нам нужно получить больше данных о работе обновлений».

Болид Льюиса Хэмилтона перед «Гран-при Мексики». Фото Reuters

Как складывается сезон для пилотов

Британцы не входят даже в топ-5 общего зачета «Формулы-1». Хэмилтон со 177 очками находится на шестой позиции, Рассел идет следом со 167 баллами. Льюис одержал победы в Великобритании и Бельгии, его партнер стал сильнейшим в Австрии.