«Ему просто повезло». Ферстаппен оказался в шаге от титула и разозлил Норриса

Макс выиграл «Гран-при Бразилии» после старта с 17-й позиции и может оформить чемпионство 23 ноября в Лас-Вегасе .

Формула-1

Гран-при Бразилии

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 2:06.54,430

2. Эстебан Окон (Alpine) — отставание 19,477 секунды

3. Пьер Гасли (Alpine) — 22,532

4. Джордж Расселл (Mercedes) — 23,265

5. Шарль Леклер (Ferrari) — 30,177

6. Ландо Норрис (McLaren) — 31,372

7. Юки Цунода (RB) — 42,056

8. Оскар Пиастри (McLaren) — 44,943

9. Лиам Лоусон (RB) — 50,452

10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 50,753

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Макс Ферстаппен одержал в Сан-Паулу первую с 23 июня победу на этапе «Гран-при» и практически лишил своего главного соперника Ландо Норриса даже призрачных шансов на титул. 27-летний голландец пробился на первое место с 17-й позиции благодаря удачной тактике, везению и 17 самым быстрым кругам. Это дает лидеру «Ред Булл» возможность через три недели, за два этапа до финиша сезона, оформить четвертую подряд победу в общем зачете. Для этого Максу достаточно не уступить Норрису в Лас-Вегасе более двух очков. Рассерженный своим шестым местом в Сан-Паулу Ландо заявил, что его сопернику просто повезло.

Невероятный стимул для команды

Кризис «Ред Булл», начавшийся в середине лета, подарил «Формуле-1» редкую в последние годы интригу. Ферстаппен, выигравший семь первых «Гран-при» из десяти, потом не побеждал десять гонок подряд. Лидерство сохранил, но заставил сомневаться в своей способности остаться на первой строчке до финиша сезона 8 декабря. Черная полоса отразилась на психологическом состоянии Макса, который начал обвинять в предвзятости британские СМИ, намекая, что у него «неправильный паспорт». Кроме того, голландец выругался матом на пресс-конференции в Сингапуре, за что получил наказание в виде общественных работ, а также объявил себя жертвой предвзятости стюардов после 20-секундного штрафа на «Гран-при Мексики». Теперь же, после дождевой гонки в Интерлагосе, настроение звездного гонщика сильно улучшилось.

«В квалификации нам не повезло из-за красных флагов, — рассказывал Ферстаппен после своего триумфа. — Стартуя с 17-й позиции, я понимал, что меня ждет очень трудная гонка. Но нам удалось избежать неприятностей, мы принимали правильные решения, сохраняли спокойствие, а машина просто летела по трассе! Одержать победу после старта с такой далекой позиции — это просто невероятно! Обгонять на этом автодроме с обновленным асфальтовым покрытием очень сложно, поскольку ехать можно было только по одной траектории. Но я знал, что должен пытаться. Мне очень помогло то, что я мог уверенно тормозить. В первом повороте всегда возможны яркие обгоны, и я надеюсь, что болельщики это оценили».

Победа, а также бонусное очко за самый быстрый круг позволили Максу увеличить преимущество над Норрисом в общем зачете до 62 очков. Теперь только чудо помешает голландцу оформить чемпионство на одном из трех предстоящих «Гран-при». «Я морально был готов к потере очков в Бразилии, но теперь хочу просто провести три чистые гонки, — говорит трехкратный чемпион мира. — Не думаю о том, чтобы завоевать чемпионство именно в Вегасе. Мне хотелось бы гарантировать победу немного раньше, но нам было тяжело. Мы не понимали, почему остальные команды стали быстрее. Инженеры пробовали очень многое, чтобы улучшить машину. И после 17-го места в квалификации не было похоже, что мы выиграем в Бразилии. В какой-то момент на трассе у меня появилось ощущение, будто я управляю лодкой или гидроциклом! Так что это невероятный результат для нас и огромный стимул для команды. Уверен, что в последних трех гонках мы останемся конкурентоспособными».

Болиды Ландо Норриса и Макса Ферстаппена во время гонки на «Гран-при Бразилии». Фото Global Look Press

Норрису просто не повезло?

Норрис стремительно догонял лидера в последних гонках, выиграл в Бразилии спринт и поул, но потом все пошло наперекосяк — только шестое место в главной гонке, гоночное предупреждение и штраф в 5000 евро за неправильное поведение на старте. Близость заветной цели сделала 24-летнего пилота «Макларена» слишком нетерпеливым и привела к хаосу на стартовой решетке «Гран-при Бразилии». Во время прогревочного круга в Интерлагосе Лэнс Стролл застрял в гравии и его машину пришлось эвакуировать. Из-за этого судьи отложили старт, а огни светофора замигали оранжевым. Но это не помешало лидерам пелотона Ландо Норрису и Джорджу Расселу отправиться на второй круг прогрева, утащив за собой и других пилотов. За этот маневр гонщики «Макларена» и «Мерседеса» и получили наказание.

В гонке Норрис сначала уступил Джорджу Расселу, а затем неудачно заехал на пит-стоп перед окончанием действия виртуального автомобиля безопасности, потеряв позиции за несколько минут до того, как был выброшен красный флаг из-за аварии Франко Колапинто. При этом Макс Ферстаппен, Эстебан Окон и Пьер Гасли сумели заменить шины перед рестартом и выйти таким образом в лидеры. Подобная ситуация вызвала недовольство Ландо. Он раскритиковал правило, благодаря которому у пилотов есть возможность менять шины под красными флагами.

«Это глупое правило, с которым никто не согласен. Нам просто не повезло. К сожалению, иногда так бывает. Мы все сделали правильно. Иногда ты рискуешь, и это окупается. Это не талант, это просто удача. А нам немного не повезло, вот и все, — заявил пилот после финиша. — Я сделал все, что мог. Макс выиграл гонку. Он молодец, но для меня это ничего не меняет. Ферстаппен был намного быстрее. Если бы он выехал вперед, то, вероятно, обогнал бы нас на круг. У Рассела тоже был хороший темп, но «Ред Булл» сегодня очень быстр. Уверен, Джордж заслужил победу больше, чем кто-либо другой. Я, вероятно, претендовал бы на третье место, но добиться большего было тяжело. Макс в любом случае прошел бы меня. Да, я допустил пару ошибок, в которых признаю свою вину, и это стоило мне пары позиций в конце гонки, но ничего более».