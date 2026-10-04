Ферстаппен одержал первую победу в сезоне «Ф-1». Выиграл хаотичную гонку в дождливой Малайзии

Антонелли стал вторым, а Расселл вновь сошел.

«Формула-1». Гран-при Бахрейна-2026

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:47.14,808

2. Андреа Кими Антонелли (Mercedes) — +2,307

3. Льюис Хэмилтон (Ferrari) — +4,919

4. Шарль Леклер (Ferrari) — +7,258

5. Исак Хаджар (Red Bull) — +8,571

6. Оскар Пиастри (McLaren) — +9,454

7. Лиам Лоусон (Racing Bulls) — +12,753

8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) — +13,372

9. Ландо Норрис (McLaren) — +13,993

10. Арвид Линдблад (Racing Bulls) — +15,928

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен наконец одержал первую победу в сезоне. Пилот «Ред Булл» первым пришел к финишу одной из самых необычных гонок календаря: формально этап назывался Гран-при Бахрейна-2026, но из-за ситуации на Ближнем Востоке проходил на «Сепанге» в дождливой Малайзии. Мокрая трасса превратила старт в лотерею: Макс неважно начал, но в итоге справился и возглавил подиум, лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседес» стал вторым, Льюис Хэмилтон из «Феррари» замкнул тройку. А сокомандник Кими Джордж Расселл сошел за несколько кругов до финиша из-за проблем с силовой установкой.

Фото AFP

Мокрый старт

ФИА вынужденно перенесла гонку с автодрома «Сахира» на «Сепанг». О соответствующем решении объявили еще во время летнего перерыва, и местные болельщики были счастливы — они сильно соскучились по королевской серии, которая не возвращалась на эту трассу с 2017 года.

Последнюю гонку в «Ф-1» в Малайзии выиграл именно Ферстаппен. В этот раз он вернулся с целью добавить в свой актив еще одну победу и в субботу выступил почти идеально — нидерландец выиграл квалификацию и взял первый поул в сезоне. Льюис Хэмилтон стал вторым, Исак Хаджар («Ред Булл») — третьим, Антонелли — четвертым. А победивший на ГП Азербайджана Расселл квалифицировался только восьмым.

В воскресенье погода быстро внесла свои коррективы. Перед стартом шел сильный дождь (в Бахрейне такого бы точно не было), поэтому начало гонки даже пришлось отложить почти на два часа. Первая пауза была связана с ливнем, вторая — с техническими проблемами у болидов на формировочном круге: машины нового поколения плохо справились с непростыми условиями.

Команды тем временем разделились по тактике. Большинство выбрало промежуточные шины, но часть пилотов рискнула стартовать на сликах. Почти сразу после красных огней стало понятно, что это ошибка: на мокрой трассе сухие комплекты не работали и гонщики теряли по 10-12 секунд за круг.

Лучше всех стартовый хаос использовал «Мерседес». Антонелли вырвался вперед, Расселл поднялся на второе место, Ферстаппен оказался третьим. Те, кто выбрал слики, откатились назад. Особенно сильно пострадал Хэмилтон, он быстро оказался позади лидеров.

Фото Reuters

Ферстаппен вернул контроль, Расселл сошел, Хэмилтон на подиуме

На 7-м круге из-за вылета Валттери Боттаса появился автомобиль безопасности. Трасса постепенно подсыхала, поэтому Ферстаппен, Расселл и Антонелли отправились в боксы за сликами. Макс активно включился и еще до пит-стопа прошел Джорджа, а после паузы в первом повороте обогнал и Кими: у нидерландца на «софте» был отличный темп, он оторвался от преследователей, а Антонелли и Расселл (оба на «медиуме») больше занимались борьбой друг с другом. Хэмилтон же постепенно исправлял провал на старте — Льюис стал отыгрывать позицию за позицией, прошел нескольких соперников и к середине дистанции снова оказался рядом с претендентами на подиум.

Вскоре Александр Албон («Уильямс») вынужденно остановился из-за проблем с коробкой передач, и на трассе объявили режим виртуального сейфти-кара. «Ред Булл» не колебался и сразу отправил Ферстаппена за свежими шинами. Круг спустя его примеру последовали и другие лидеры, поэтому Макс сохранил первую строчку, Антонелли и Расселл также остались в борьбе.

Но продолжалось это недолго: на 49-м круге (режим машины безопасности в тот момент все еще действовал) Расселл вдруг остановил машину из-за технических проблем. Британец долго боролся за важные очки, но вместо подиума получил сход. И был очень расстроен.

Фото Reuters

«Остается только смеяться. Столько сходов за сезон, что я уже ничего не чувствую, кроме разочарования. Конечно, мне очень обидно, но надо продолжать бороться. В следующих гонках нужно пробовать подниматься на подиум — это вполне достижимая цель», — сказал журналистам британец.

Рестарт дали за четыре круга до финиша — Ферстаппен спокойно удержал первое место, Антонелли остался вторым, а за спиной у него разгорелась битва за решающее место на подиуме.

Хэмилтон воспользовался шансом, прошел Хаджара и поднялся на третью строчку. Исак следом пропустил и Шарля Леклера («Феррари») и в итоге финишировал только пятым. Неплохой итог для «Скудерии», учитывая тяжелый старт.

Ферстаппен одержал первую победу в сезоне. Недавно он выиграл шуточную гонку против ста картингистов от «Ред Булл» и тогда иронизировал, что это его долгожданный дебютный трофей. Теперь он наконец добился настоящего успеха и в «Формуле-1».

«Приятно одержать победу, учитывая то, как начался год, — сказал Макс после гонки. — Мы добились большого прогресса, я невероятно горжусь всей командой. Гонка получилась очень насыщенной. На первом прогревочном круге под дождем у меня пропала мощность, нужно было подождать, чтобы она вернулась. Стартовать на промежуточных шинах было верным решением, и после этого мы шаг за шагом вышли вперед. С этого момента вели свою собственную гонку и удержали ситуацию под контролем, когда выехал автомобиль безопасности. То, что нам удалось выиграть гонку в первый год со своим собственным двигателем, это выдающееся достижение».

Антонелли вновь набрал важные очки (у него их уже 320). А вот для Расселла (236) итог болезненный. Отыграть отставание в личном зачете ему будет очень непросто.

Личный зачет

1. Кими Антонелли (Mercedes) — 320 очков

2. Джордж Расселл (Mercedes) — 236

3. Льюис Хэмилтон (Ferrari) — 214

4. Шарль Леклер (Ferrari) — 191

5. Ландо Норрис (McLaren) — 188

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 188

7. Оскар Пиастри (McLaren) — 128

8. Исак Хаджар (Red Bull) — 96

9. Лиам Лоусон (Racing Bulls) — 65

10. Пьер Гасли (Alpine) — 41



Кубок конструкторов

1. Mercedes — 556 очков

2. Ferrari — 405

3. McLaren — 316

4. Red Bull — 298

5. Racing Bulls — 90

6. Alpine — 68

7. Haas — 27

8. Audi — 17

9. Williams — 12

10. Aston Martin — 3

11. Cadillac — 0