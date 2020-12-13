Ферстаппен завершает сезон победой. Квят сухо прощается с «Формулой-1»

Последняя гонка за «Альфа Таури» не принесла очков россиянину.

«Гран-при Абу-Даби»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — Leader

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 15,976

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 18,415

4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 19,987

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 60,729

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 65,622

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 74,168

8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 89,325

9. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 100,569

10. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 102,738

11. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

14. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

15. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1 круг

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

19. Пьетро Фиттипальди (Бразилия, Haas) — 2 круга

Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Racing Point)

«Гран-при Абу-Даби» не был самым зрелищным этапом в этом году, но достойно завершил нынешний сезон. Макс Ферстаппен в доминирующем стиле затащил «Ред Булл» к победе, а «Макларен» стал лучшей лучшей командой во втором эшелоне. Даниил Квят после успешной квалификации не принес «Альфа Таури» очков в своей последней гонке за итальянский коллектив.

Лучший круг Квята в карьере

Несмотря на неполное восстановление после коронавируса, Льюис Хэмилтон все же решился вернуться за руль «Мерседеса» на «Гран-при Абу-Даби». Однако даже неважное самочувствие британца не должно было особо повлиять на борьбу за поул-позицию — последние шесть лет именно «серебряные стрелы» неизменно брали победы в квалификациях на «Яс Марине». Но хорошая форма «Ред Булла» на тренировках подтвердилась и в субботу. Макс Ферстаппен остановил квалификационное доминирование команды Тото Вольфа и взял свой третий поул в карьере. Боттас отстал от голландца всего на 0,025 секунды, а Хэмилтон ­- на 0,086. Жаль, что такая яркая квалификация только закрывает столь скучный в плане борьбы за чемпионство сезон.

А вот битва за третье место в Кубке конструкторов только обострилась после субботней сессии. Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс показали четвертое и шестое время соответственно, тогда как Стролл начинал гонку восьмым, а Перес — с конца пелотона из-за технического штрафа. Гонщики «Рено» провалили квалификацию и не вышли из второго сегмента. «Рейсинг Пойнт» обладал 10-очковым преимуществом над «Маклареном» и опережал «Рено» на 22 балла, поэтому такое тройное сражение приковывало больше всего внимания.

Россиянин Даниил Квят снова провел отличную квалификацию. Даниил показал седьмой результат и окрестил свой круг одним из лучших в своей карьере. К сожалению, россиянин обрел полную уверенность лишь в конце сезона, но такие высокие результаты — отличное напоминание многим о мастерстве Даниила. Квяту оставалось закрепить субботний успех в воскресенье и на высокой ноте попрощаться с «Формулой-1».

Даниил Квят. Фото AFP

Печальный ранний финиш Переса

Нетипично спокойный старт гонки для этого сезона не подарил особой драмы на первых кругах «Гран-при Абу-Даби». В первой десятке только французы порадовали обгонами. Гасли и Окон сражались лишь за девятую строчку, но их борьба была единственным занимательным моментом на старте. Даниил Квят удержался на седьмом месте, но вскоре начал терять важные позиции. Сначала Стролл на быстром «Рейсинг Пойнте» прошел россиянина, а затем Квят попал под огонь атак своего напарника. Гасли грамотно обогнал Даниила в самый нужный момент, так как буквально на следующем круге включился режим виртуальной машины безопасности.

Остановку в гонке вызвал сход Серхио Переса. Мексиканец прорывался с последнего ряда, но вынужден был завершить свою гонку из-за механических проблем. Такое печальное окончание истории в «Рейсинг Пойнте» — совсем не то, что ожидал Перес после своей первой победы в сезоне. Будущее Серхио до сих пор туманно, поэтому такой грустный «Гран-при Абу-Даби» может в принципе стать последним этапом в карьере мексиканца.

Сход розового болида придал интриги в битве за третью строчку чемпионата конструкторов. Оба «Макларена» уверенно набирали большие очки, которые позволяли взять победу в этом противостоянии. Теперь практически все зависело от сына владельца «Рейсинг Пойнта» Ленса Стролла.

Серхио Перес. Фото AFP

Тихая гонка лидеров

Появление виртуального, а затем и настоящего пейс-кара немного перемешало пелотон. Большинство гонщиков совершили пит-стоп, чтобы на «харде» поехать до финиша. Риккьярдо и обе «Феррари» остались на старом комплекте резины, что позволило им оказаться в призовой десятке. Если австралийцу удалось закрепиться на пятой строчке, то Феттель и Леклер теряли свои позиции. Монегаск из «Скудерии» вскоре выпал из очковой зоны и поехал на свой пит-стоп, тогда как Феттель и Риккьярдо перешли на свежую резину лишь во второй части гонки. В итоге «Феррари» не добрались до очков, а Даниэль закончил гонку седьмым.

На протяжении всей гонки лидеры проводили спокойную гонку. Ферстаппен уверенно шел впереди, а Боттас не приближался к голландцу. Хэмилтон привычно жаловался на свои покрышки, однако по темпу британец был быстрейшим на трассе. Алекс Албон еще на старте гонки сумел пройти Норриса и в дальнейшем проводил скучную гонку на четвертой позиции. Главное же сражение развивалось позади этой четверки. После пит-стопа Риккьярдо Норрис и Сайнс разом набирали 18 очков за пятое и шестое место, что выводило «Макларен» на третью строчку в чемпионате. Стролл изначально застрял за Феттелем, а после остановки немца не мог угнаться за Гасли. Провальная гонка канадца прямым образом влияла на важное распределение призовых денег между командами по итогам чемпионата.

Квят грустно прощается с «Альфа Таури»

Финиш гонки превратился в вялый спектакль. Полное отсутствие обгонов и сражений на трассе клонило в сон многих фанатов. «Яс Марина» является красивым местом для «Формулы-1», но гонки здесь редко получаются интересными. Макс Ферстаппен без сопротивления выиграл главный приз в Абу-Даби, а подиум замкнули Боттас и Хэмилтон. Ровная гонка и четвертый результат в исполнении Албона могут повлиять на решения боссов «быков» сохранить тайца в команде на следующий год. Провал «Рейсинг Пойнта» и блестящий финиш «Макларена» подарили команде Норриса и Сайнса настоящий праздник: британский коллектив все же стал лучшим среди остальных по итогам сезона.

Даниил Квят завершил свою историю в «Формуле-1» в шаге от очковой зоны. Россиянин из-за своей остановки во время режима машины безопасности оказался далеко от заветного финиша в десятке. Квят долгое время держался на хвосте у Окона, но не был в силах пройти француза. К сожалению, поражение в борьбе с напарником на первых кругах дорого стоило Даниилу. Достойная, но не лучшая гонка россиянина ярко охарактеризовала нынешний сезон Квята. Тем не менее такой грустный «Гран-при Абу-Даби» не должен стать последним аккордом в карьере россиянина, поэтому Даниил постарается вернуться в пелотон в 2022-м году.

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 347. 2. Валттери Боттас — 223. 3. Макс Ферстаппен — 215. 4. Серхио Перес — 125. 5. Даниэл Риккьярдо — 118. 6. Карлос Сайнс — 105. 7. Александр Албон — 105. 8. Шарль Леклер — 98. 9. Ландо Норрис — 97. 10. Ленс Стролл — 75. 11. Пьер Гасли — 75. 12. Эстебан Окон — 62. 13. Себастьян Феттель — 33. 14. Даниил Квят — 32. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Джордж Расселл — 3. 19. Ромен Грожан — 2. 20. Кевин Магнуссен — 1. 21. Николас Латифи — 0. 22. Пьетро Фиттипальди — 0. 23. Джек Эйткен — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 573. 2. Red Bull — 320. 3. McLaren — 202. 4. Racing Point — 195. 5. Renault — 180. 6. Ferrari — 131. 7. AlphaTauri — 107. 8. Alfa Romeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0