ФИА продолжает борьбу с матом. Теперь на 10 тысяч евро оштрафован Леклер

Не сдержался на пресс-конференции.

Пилот «Формулы-1» Шарль Леклер стал вторым вслед за Максом Ферстаппеном гонщиком, наказанным Международной автомобильной федерацией за мат. Монегаск получил штраф 10 тысяч евро за использование нецензурного слова во время пресс-конференции после «Гран-при Мехико».

Что Леклер сказал

Отметим, что Шарль получил 10 тысяч евро штрафа, пять из которых — условно. Их придется выплатить только в случае повторения инцидентов в ближайшие 12 месяцев. Наказан он за следующие слова на пресс-конференции:

«У меня была проблема с поворачиваемостью болида, и это ощущалось, ****, очень плохо!» — сказал Леклер, комментируя эпизод в конце гонки, когда едва не потерял контроль над машиной.

Причем гонщик сразу же извинился. «Ой, прошу прощения! О нет, я не хочу присоединяться к Максу [Ферстаппену]», — пошутил монегаск.

Ферстаппена наказали суровее

Штраф выглядит не таким неприятным наказанием, как общественные работы, к которым ранее принудили лидера общего зачета Макса Ферстаппена за мат на пресс-конференции перед «Гран-при Сингапура». Хотя использованное им слово было не таким уж страшным.

«Как только я вошел в квалификацию, я понял, что машина в заднице», — сказал тогда нидерландец.

Когда спортсмен узнал, что за подобное теперь штрафуют, был крайне возмущен. По его мнению, такие санкции ограничивают возможность давать полные ответы на вопросы журналистов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Фото AFP

Ферстаппен не ждал штрафа Леклера

При этом нидерландец, похоже, не верил, что Леклера тоже накажут за нецензурную лексику. После «Гран-при Мехико» он в общении с журналистами открыто говорил о двойных стандартах, которые существуют в ФИА.

«Как сказали мне, [в Сингапуре] нельзя так говорить, потому что нас смотрят дети. Но, кажется, это распространяется только на меня. Херберт (стюард ФИА. — Прим. «СЭ») много чего говорил про мою пресс-конференцию, но я что-то не слышал, чтобы он что-то говорил после случая в Мехико. Ведь на самом деле то, что сказал Шарль, было хуже, чем то, что сказал я, если учитывать контекст. При этом данная пресс-конференция была важнее, ее смотрело больше людей. Что же, в Европе уже был поздний вечер. Маленькие дети уже, наверное, спали», — пошутил Ферстаппен.

Однако в ФИА оказались принципиальны и все же наказали Леклера, пусть и с существенной задержкой.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем. Фото AFP

«Формула-1» активно борется с нецензурной лексикой

Перед «Гран-при Сингапура» президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выступил с речью, в которой заявил о важности борьбы с нецензурными ругательствами со стороны пилотов. 62-летний специалист считает, что сейчас в «Формуле-1» чересчур много мата: гонщики ругаются во время переговоров с членами команд, которые транслируются в эфире, и даже на пресс-конференциях — за это как раз наказали Леклера и Ферстаппена.

«Надо различать наш спорт — автоспорт — и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил... Да, и я испытывал злость... Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми... Представьте, что вы сидите со своими детьми или внуками, смотрите гонку — и вдруг кто-то говорит все эти плохие слова. Что скажут ваши дети или внуки? Чему вы их научите?» — объяснил бен Сулайем.

С аргументами ФИА согласны не все

Позицию бен Сулайема разделяют далеко не все. Тот же Ферстаппен тезис про детей считает несерьезным. По его мнению, бранные слова они узнают и без помощи пилотов «Формулы-1».

«К примеру, я не могу произнести слово на букву F. Извините меня, но мы что, пятилетние дети?! Даже если эфир будет смотреть ребенок, он все равно услышит мат и будет использовать нецензурную брань, несмотря на запрет со стороны родителей. Все ругаются. Некоторые больше, а другие меньше», — поделился мнением голландец.

Ферстаппен возглавляет турнирную таблицу «Формулы-1» с 362 очками и оторвался от идущего вторым Ландо Норриса на 47. Леклер занимает третью строчку с 291 баллом. До конца сезона осталось четыре «Гран-при» — один из них, в Сан-Паулу, проходит в эти выходные.