Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

20 сентября, 22:45

Ферстаппена накажут за ругань в прямом эфире. Гонщик не согласен с наказанием

Ферстаппена накажут за ругательство в прямом эфире
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
Макс сорвался, описывая состояние машины.

В предстоящие выходные в «Формуле-1» пройдет «Гран-при Сингапура». В четверг на пресс-конференции лидер нынешнего сезона и чемпион последних трех лет Макс Ферстаппен выругался в прямом эфире — теперь его ждут общественные работы.

За что наказали

Журналисты спросили, почему Макс на прошедшем «Гран-при Азербайджана» был медленнее партнера по команде Серхио Переса. Голландец ответил нецензурно, что является нарушением статьи 12.2.1k Международного спортивного кодекса — об этом после конференции сообщили стюарды.

«Не знаю, мужик, — сказал Ферстаппен. — Другая настройка (машины. — Прим. «СЭ»). Так что как только я вошел в квалификацию, я понял, что машина в заднице».

Макс Ферстаппен. Ферстаппена вывели из себя борцы с допингом. Суперзвезде «Формулы-1» не дали выспаться на домашнем «Гран-при»

В качестве расплаты гонщика привлекли к общественным работам — он будет выполнять одну из программ Международной автомобильной ассоциации по повышению безопасности на дорогах.

«Стюарды рассмотрели стенограмму пресс-конференции и выяснили, что Макс Ферстаппен использовал для описания своего автомобиля на «Гран-при Азербайджана» выражения, которые обычно считаются «грубыми» или могут «оскорбить» и не считаются подходящими для трансляции», — говорится в заявлении ФИА.

Фото Global Look Press

Как он отреагировал

«Когда его вызвали к стюардам, спортсмен объяснил, что использованное слово является обычным в речи, он его выучил, поскольку английский не является для него родным. Хотя стюарды признают, что это может быть правдой, важно, чтобы образцы для подражания научились быть внимательными, выступая на публичных форумах, особенно когда они не находятся под каким-либо особым давлением. Ферстаппен извинился за свое поведение», — рассказали ФИА.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен все ближе к уходу из «Ред Булл». Австрийцы уничтожают лучшую команду «Формулы-1»

Однако Макс все же не согласился с тем, что его действия могут нанести какой-то серьезный вред. «Нам же не по 5 лет, правда? Даже если мое интервью увидят дети — какая разница? Они все равно будут ругаться, когда вырастут, это неизбежно», — высказался в свою защиту голландец.

Фото Reuters

Не первый случай

Максу не впервой выполнять общественные работы. В ноябре 2018-го его приговорили к двум дням таковых на мероприятиях, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации.

На дистанции «Гран-при Бразилии» произошла авария между ним и Эстебаном Оконом, виноватым в которой оказался второй. Однако уже в гараже Ферстаппен спровоцировал стычку с соперником, нарушив пункт статьи 12.1.1 Международного спортивного кодекса ФИА.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Популярное видео
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости