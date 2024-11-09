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Пилот «Формулы-1» записал прощальную речь без штанов. Боттас совсем сошел с ума?

Пилот «Формулы-1» Боттас записал прощальное видео с «Заубером» без штанов
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Гонщик «Заубера» Валттери Боттас
Гонщик «Заубера» Валттери Боттас записал прощальную речь без штанов.
Фото скриншот из видео, Reuters
Финский ветеран впервые за 12 сезонов лишился роли боевого пилота, но, кажется, не особо расстроился.

Самый безбашенный гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас отметил увольнение из команды «Заубер» в фирменном ироничном стиле. 35-летний финн записал для болельщиков прощальный ролик, который заканчивается очень неожиданно — камера отъезжает, открывая публике нижнюю часть тела спортсмена. И становится понятно, что двукратный вице-чемпион мира... стоит без штанов, в одних трусах. Скорее всего, это отсыл к нудистским экспериментам звездного пилота. В прошлом году он выпустил целый календарь фотографий, на которых предстает с голой пятой точкой. Проект каламбурно называется BottAss, где Ass — не слишком приличное английское слово, которое можно перевести как «задница».

Когда одна дверь закрывается, открывается другая

«Заубер» в 2026 году готовится стать заводской командой концерна Audi и по этому поводу пытается создать конкурентоспособную и перспективную бригаду пилотов. В следующем году к швейцарской конюшне должен присоединиться Нико Хюлькенберг, в настоящее время выступающий за «Хаас», а вот на второе место было множество претендентов. Среди прочих рассматривалась кандидатура экс-россиянина Роберта Шварцмана. Пилот с израильским паспортом благодаря контракту с «Феррари» (итальянцы поставляют «Зауберу» двигатели) несколько раз стартовал за швейцарцев в свободных практиках, но в итоге объявил о расставании со скудерией и переходе в американскую серию IndyCar.

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Боттас тоже рассматривался на роль второго пилота, но в итоге гендир «Заубер» Маттиа Бинотто не решился делать ставку только на ветеранов, и выбрал 20-летнего лидера «Формулы-2» Габриэля Бортолето. «При определении состава на предстоящие сезоны Валттери, несомненно, был ключевым кандидатом, — объяснил Бинотто. — Благодаря своему боевому духу он часто выжимал из машины максимум из ее возможностей. Однако после открытых и конструктивных обсуждений мы пришли к обоюдному выводу, что пришло время расстаться. На базе в Хинвиле для Валттери всегда открыта дверь».

«Всем привет. Полагаю, вы уже видели новость, что я не буду выступать в «Формуле-1» за команду Sauber в 2025 году, — сказал Валттери в своем скандальном обращении в трусах. — Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за поддержку в прошлом, настоящем и будущем. И большое спасибо команде за всё. Я имею в виду, что когда одна дверь закрывается, то открывается другая. И я на самом деле взволнован по поводу того, что ждет меня в будущем».

Деньги на благотворительность

За плечами у Боттаса — 12 сезонов подряд в роли боевого пилота. Звездным часом финна было выступление за «Мерседес» с 2017 по 2021 годы, когда он выступал в роли оруженосца Льюиса Хэмилтона. До титулов Валлтери не добрался, но дважды был по итогам сезона вторым и дважды — третьим. Великими такие результаты не назвать, но тысячи пилотов в мире продали бы душу ради такой карьеры в королевской серии. Автогоночные СМИ пишут, что сейчас у Боттаса есть вариант возвращения в «Мерседес» в роли запасного пилота. Так что, быть может, его путь в мире Гран-при пока не завершен.

Тиффани Кромвель и Валттери Боттас
Тиффани Кромвель и Валттери Боттас.
Фото Reuters

Что касается дикой для политкорректной «Формулы-1» истории со голозадыми фото, то начало этой затее положила публикация снимка, который сделала Тиффани Кромвель — австралийская велогонщица, ставшая девушкой Боттаса в 2020 году после того, как пилот развелся с пловчихой Эмилией Пиккарайнен. Сначала новая подруга вдохновляла Валлтери, развешивая по дому снимки бойфренда на подиумах, а потом запостила в соцсетях кадр, на котором Боттас купается нагишом в горной реке в Аспене, штат Колорадо.

С учетом того, что финн ранее уже светил задом, позволив снять себя в бане в документальном сериале Netflix, публика (особенно ее женская часть) с восторгом восприняла неприличный тренд, и приобрела почти 5000 копий снимка в горной реке. В итоге был решено выпустить целый календарь с пикантными кадрами Боттаса. Доходы от его продажи превысили 150 тысяч евро. Сначала против такого проекта возражала мама Валлтери, но и она дала добро после того, как сын пообещал ей передать деньги благотворительной организации по охране мужского здоровья Movember. Эта структура работает над повышением осведомленности о раке простаты и психических болезнях. Для Финляндии, в которой один из самых высоких уровней самоубийств в мире, последнее особенно важно.

Формула-1
Кик-Заубер
Валттери Боттас
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