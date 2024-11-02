Ферстаппену в напарники хотят купить новую звезду. Резкий взлет Колапинто шокировал «Формулу-1»

21-летний аргентинец внезапно превратился из аутсайдера в суперталанта.

Пока голландец Макс Ферстаппен сражается за четвертый подряд чемпионский титул «Формулы-1» одной из самых горячих тем в паддоке королевы автоспорта стали поиски его напарника в «Ред Булл» на следующий сезон. Да, у Серхио Переса есть контракт на 2025-й год, но с учетом крайне слабых результатов мексиканца это соглашение мало кто принимает в расчет. К тому же Пересу, похоже, уже нашли замену — 21-летний аргентинец Франко Колапинто появился в «Ф-1» только в конце лета и, как многие думали, случайно и ненадолго. Но внезапно за рулем «Уильямса» проявил себя настолько здорово, что превратился едва ли не в восходящую звезду № 1, за которую «Ред Булл» готов заплатить десятки миллионов долларов.

Выступал за российскую команду вместе с Русиновым

Вообще молодежная карьера Колапинто, скажем так, не впечатляла. Успехи в аргентинских сериях и даже победа в испанской «Формуле-4» в 2019-м не свидетельствовали о рождении новой звезды. Кстати, на первых порах в Европе его поддерживал испанец Фернандо Алонсо, а в 2021-м он относительно неплохо выступал в гонках на выносливость за российскую команду G-Drive Racing — в одном экипаже с нашим соотечественником Романом Русиновым они стали четвертыми в европейской серии Ле-Ман, а в азиатской серии Ле-Ман с другими напарниками Франко стал третьим в общем зачете.

Однако затем в «Формуле-3» и «Формуле-2» аргентинец не слишком выделялся на фоне сверстников. Так, в 2023-м он с парой побед стал только четвертым в «Формуле-3», а в нынешнем сезоне в «Формуле-2» выступал пусть более-менее достойно, но при этом не слишком ярко, ограничившись одним выигранным спринтом в Имоле и пятым местом в чемпионате на момент внезапного перехода в «Формулу-1».

Дело в том, что в «Уильямсе» решил все же в конце лета расстаться с американцем Логаном Сарджентом, который и результатов не показывал крайне слабые на фоне напарника из Малайзии Александра Албона, так еще и регулярно разбивал болиды. С 2025-го контракт с «Уильямсом» подписал нынешний пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, который покидает Скудерию из-за прихода семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

Болид гонщика «Уильямса» Франко Колапинто. Фото Reuters

Трансфер за 20 миллионов долларов?

Воспитанник академии «Уильямса» Колапинто рассматривался исключительно как временная замена. Но сходу поехал в темпе Албона, а порой и быстрее. Уже в своем втором «Гран-при» в Баку он финишировал восьмым, став первым аргентинцем со времен Карлоса Ройтемана в 1982-м, заработавшим очки в «Ф-1». На «Гран-при США» в Остине он занял десятое место. Также в его активе два финиша на 12-м месте и один на 11-м. Что с учетом темпа «Уильямса», можно назвать очень достойными результатами. Кроме того, многих впечатлил тот факт, что Франко совершенно не тушуется в сражениях с топ-пилотами и почти не совершает ошибок. Уже месяц назад доктор Марко говорил о нем с восторгом, а руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил RaceFans.net: «Франко дает нам скорость в чистом виде — он способен выжать из этой машины абсолютно все, вне всяких сомнений. И я бы сказал, что Франко определенно заслуживает места в «Формуле-1». Добавив, что аргентинец является лучшим из доступных кандидатов на сезон-2025.

Похоже, в «Ред Булл» с этим согласны. Тем более, Перес совсем сник, с «Гран-при Майами», то есть на протяжении 14 этапов, второй пилот «Ред Булл» не финишировал выше седьмого места. Так что расставание с мексиканцем более чем вероятно. И Марко с Хорнером, обычно конфликтующие, похоже, едины в том, что Колапинто — лучший кандидат на замену. Другое дело, что они не хотят брать Франко в аренду «Уильямса», а хотят его выкупить. Называется даже сумма трансфера — 20 миллионов долларов.

«Мы считаем Колапинто интересным гонщиком. Удивительно, но в «Формуле-1» он выступает намного лучше, чем можно было предположить на основе его результатов в «Формуле-2». И я был бы плохим руководителем команды, если бы не поинтересовался насчет его доступности», — заявил на днях Auto Motor und Sport Хорнер. А на проходящем в этот уик-энд «Гран-при Бразилии» Кристиана заметили в командном домике «Уильямса». Ваулз, комментируя этот визит, не без доли юмора заявил, что руководитель «Ред Булл» заходил в гости выпить кофе. А по поводу перспектив Колапинто отметил Auto Motor und Sport: «Он достаточно силен, чтобы оказаться рядом с Максом».

Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто. Фото Reuters

«Если «Уильямс» не сможет предоставить мне место в гонке, то будет нормально, если они позволят мне выступать за кого-то еще, найдут для меня лучшую возможность на будущее. Но я не тот человек, которого следует спрашивать об этом. Хотя, безусловно, у меня есть переживания по поводу моего будущего, и буду рад остаться в «Формуле-1». Изначально я был уверен, что меня не окажется в королевских гонках в сезоне-2025, а уже идут разнообразные разговоры о будущем», — цитирует Франко Motor Week. Кстати, в аргентинской прессе утверждают, что Колапинто уже подписал контракт с «Ред Булл» на сезон-2025.