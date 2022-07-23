Сына Шумахера обвиняют в неуважении к отцу. Он проигнорировал важное мероприятие

Жена Михаэля расплакалась на церемонии в честь «красного барона», а Мик сказался больным и не пришел.

Церемония награждения Михаэля Шумахера региональной премией Земли Северный Рейн-Вестфалия на этой неделе неожиданно обернулась скандалом. Родной регион легендарного автогонщика («красный барон» родился в городке Хюрт-Хермюльхайм) решил присвоить семикратному чемпиону мира высшую гражданскую награду — за его былую активность в благотворительной деятельности. Поскольку ни сам Михаэль, ни его семья после ужасного инцидента на французском горном курорте, изменившего жизнь немца, практически не показываются на людях, мероприятие в Кельне вызвало большой интерес. Самого Шуми на нем, конечно, не было. Но приехали его жена Коринна, его дочь Джинна, а также друг семьи и бывший президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт. А вот сына легенды Мика на чествовании почему-то не было. Недоумевающим гостям сказали, что пилот «Хааса» приболел, хотя через два дня он вышел на старт свободной практики «Гран-при Франции».

Коринна Шумахер. Фото Global Look Press

Слезы Коринны

В прошлом Шумахер и его семья были известны как крупные филантропы. Они пожертвовали 1,5 миллиона евро ЮНЕСКО на мероприятия по уменьшению смертности в автокатастрофах, а также оплатили строительство школы в Сенегале. В целом Михаэль с 2002 по 2006 годы пожертвовал различным благотворительным организациям не менее 50 миллионов долларов. И даже после 2013 года, когда автогонщик получил тяжелейшую травму и оказался прикован к постели, а его близкие для оплаты лечения были вынуждены продать часть недвижимости, семья Шумахеров продолжала пожертвования — например, в прошлом году они помогли пострадавшим от наводнений в Германии, вызванных циклоном Бернд. Все это и стало поводом для присвоения Михаэлю региональной премии, хотя власти Земли Северный Рейн-Вестфалия не могли не понимать, что нынешнее состояние автогонщика не позволяет ему участвовать в публичных мероприятиях.

Редкий гость на таких церемониях и Коринна Шумахер, но на сей раз она приехала в Кельн и, услышав много теплых слов в адрес своего тяжело больного супруга, расплакалась от наплыва чувств. Впрочем, супруга семикратного чемпиона мира практически ничего не говорила, а перед СМИ снова солировал Жан Тодт. Бывший спортивный директор «Феррари» снова рассказал о своей дружбе с Михаэлем — в частности, вновь поведав о том, как уже после выхода Шуми из комы, смотрел с ним гонки «Формулы-1». Поскольку информации о нынешнем состоянии здоровья 53-летнего экс-гонщика почти нет, мировые СМИ снова подхватили это заявление. Хотя оно практически не дает информации по интересующей всех теме. Непонятно — осознанно наблюдает Михаэль за «Гран-при», или делает это, находясь в «овощном состоянии».

На все эти новости довольно резко отреагировал бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер, призвавший семью легенды прекратить врать о состоянии его здоровья. В интервью итальянской La Gazzetta dello Sport Вебер заявил, что ему больно наблюдать за происходящим. «Я сотни раз пытался связаться с Коринной, но она не отвечает. Я звонил Тодту, но он перестал реагировать. Я не ожидал такого отношения к себе. Меня просто отодвинули со словами, что слишком рано навещать Михаэля. Что ж, теперь, возможно, уже слишком поздно. Прошло девять лет, и не пора ли им просто сказать как обстоят дела? Я сам в свое время всегда пытался оградить частную жизнь Михаэля от посторонних. Но мы уже девять лет слышим от его семьи одно лишь вранье», — отметил 80-летний ветеран автоспорта.

Мик Шумахер. Фото Global Look Press

Невероятный прорыв Мика

Однако самым резонансным событием церемонии в честь Михаэля в Германии стало отсутствие там сына звездного пилота — Мика. С одной стороны — у Шумахера-младшего на этой неделе «Гран-при Франции», на которое он не может опоздать. С другой — мероприятие в Кельне специально назначали на среду, чтобы гонщик «Хааса» успел в Ле-Кастелле. А информация о болезни Мика вообще выглядит непонятной мистификацией. До сих пор сын семикратного чемпиона мира в высшей степени уважительно высказывался о своем великом родителе. Мик находился вместе с Михаэлем на горном курорте в тот самый злосчастный день, когда «красный барон» упал на спуске и ударился головой о камень. Считается, что ранее сын был очень близок с отцом, а вот его нынешние отношения с материю и сестрой — большая загадка.

Все домыслы по поводу возможного конфликта Шумахера-младшего с Коринной совпали с невероятным подъемом в гоночной карьере Мика. Провалив старт сезона в «Хаасе», немец набирал очки два «Гран-при» подряд, а на последнем старте в Австрии показал лучший результат за полтора года в «королевской серии», заняв шестое место. Если так пойдет и дальше, то Мика наверняка ждет «повышение». У «Феррари» длительные контракты с нынешними боевыми пилотами, но появление в скудерии сына великого Михаэля выглядит слишком привлекательным маркетинговым ходом. До тех пор, пока Шумахер-младший оставался лишь тенью своего отца, его результаты можно было игнорировать. Но не сейчас, когда Мик становится чуть ли не главным открытием сезона даже за рулем «Хааса».

— Нынешние успехи Мика позволяют ему уменьшить давление, которое мешало ему после перехода из «Формулы-2», — отметил босс команды «Хаас» Гюнтер Штайнер. — Теперь, когда Шумахер достиг душевного равновесия, он может двигаться дальше. Но все должно происходить постепенно. Это как в школе — возможно за два дня выучить программу четырехлетнего обучения. Теперь Мик представляет, как устроена «королевская серия», и что требуется, чтобы здесь выжить. Чем дольше человек находится в этом мире, тем толще у него кожа и тем чище воздух, которым он дышит.