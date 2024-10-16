Ферстаппен не побеждает уже восемь гонок подряд. Удержит ли он титул в оставшихся шести «Гран-при»?

Ландо Норрис должен отыграть у Макса отставание в 52 очка на финише сезона.

В «Формуле-1» в ближайший уик-энд в американском Остине после четырехнедельного стартует финальная фаза сезона. Причем в отличие от 2022 и 2023 годов, где интрига в борьбе за чемпионство практически отсутствовала, сейчас все куда любопытнее. Да, трехкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» продолжает лидировать с преимуществом в 52 очка, но именно у его британского преследователя из «Макларена» Ландо Норриса, по общему мнению, быстрейший на данный момент болид. А значит, за шесть гонок и три спринта ликвидировать отставание вполне реально. Но вот получится ли?

«Макларен» обогнал «Ред Булл»

Казалось бы, в первой половине чемпионата-2024 превосходство Ферстаппена над всеми остальными не вызывало абсолютно никаких сомнений. Макс выиграл семи из десяти «Гран-при» и буквально доминировал в общем зачете. Вот только затем «Ред Булл» внезапно начал сдавать, превратившись из лучшего болида чемпионата во вторую, третью, а на отдельных трассах и вовсе в четвертую по скорости машину чемпионата. Многие связали это с раздраем внутри коллектива, который начался еще в дебюте сезона из-за обвинений одной из сотрудниц руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в сексуальных домогательствах.

Тогда Хорнера оправдали, но осадок, что называется, остался. Кроме того, обсуждался и конфликт между Кристианом и влиятельным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко. А отец Макса Ферстаппена экс-пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен и вовсе, не стесняясь в выражениях, рассуждал о необходимости отставки Хорнера. В итоге коллектив покинул гениальный конструктор Эдриан Ньюи (его следующим местом работы станет с 2025-го «Астон Мартин»), а болид на фоне успехов соперников стал менее конкурентоспособен. Да и сам Макс начал все чаще нервничать, срываться и ругаться. В том числе нецензурно, за что был наказан стюардами на предыдущем «Гран-при Сингапура» общественными работами.

Но что еще хуже для Ферстаппена — он перестал побеждать. В восьми последних гонках он по три раза финишировал вторым и пятым и по разу — четвертым и шестым. За это время по две гонки выиграли Норрис, его напарник по «Макларену» австралиец Оскар Пиастри и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», по одной — монегаск Шарль Леклер на «Феррари» и британец Джордж Расселл на «Мерседесе». Преимущество «Ред Булл» в Кубке конструкторов уже улетучилось, сейчас лидирует «Макларен» с разницей в 41 очко.

Ландо Норрис. Фото Global Look Press

Психологические игры уже начались

Да и в чемпионате уже не все так однозначно. Норрис приближается, пусть и не столь быстро — за шесть последних гонок он сократил отрыв от Ферстаппена на 40 очков. Мало того, чуть подобрались даже Леклер с Пиастри, но все же они по-прежнему очень далеки от Макса. Если Норрис уступает 52 очка, то Леклер — 86, а Пиастри — 94. Напомним, за победу в каждом «Гран-при» дается 25 очков, а в спринте — 8. Кроме того, балл дается за быстрейший круг в длинной гонке. Поэтому максимально в игре еще 180 очков и теоретические шансы на титул сохраняют даже испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс с Хэмилтоном. Но понятно, что Макс точно не будет регулярно сходить в гонках, за весь сезон он не финишировал только один-единственный раз. Поэтому реальный соперник, если не случится чего-то невообразимого, у него только один — Норрис, выигравший в доминирующем стиле «Гран-при Сингапура» перед паузой в чемпионате.

В принципе Ферстаппену вполне хватит девяти (включая спринты) финишей в оставшихся гонках на втором месте. Это даст ему 129 баллов. Тогда даже если Ландо наберет максимальные 180 очков, он все равно уступит по итогам чемпионата, пусть и всего одно очко. При этом понятно, что Норрис вряд ли девять раз финиширует первым, да еще и поставит в шести «Гран-при» быстрейшие круги. С другой стороны, если у Макса будут отбирать очки Пиастри, а также пилоты «Феррари» и «Мерседеса», то лидеру «Макларена», может, хватить, скажем, и 150-160 баллов, а это уже кажется более-менее реальным.

«Для меня так: чем меньше я думаю об этом, тем лучше. Тяжело, когда фактически каждый вопрос задают об этом, понимаете?» — приводит слова Ландо The Athletic. Норрис пытается сбросить с себя давление, говоря о том, что задача у него непростая, а соперник — один из самых сложных в истории «Формулы-1», чьи позиции в борьбе за титул к тому же с учетом отрыва выглядят более сильными.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Global Look Press

При этом психологические игры руководителей команд уже начались. «Если вы посмотрите на одну команду, в которой много «яда», то увидите, что с ними происходит. Это невероятно великая команда, которая в данный момент движется в неправильном направлении из-за своей культуры», — прозрачно намекнул Autosport на «Ред Булл» гендиректор «Макларена» Зак Браун. В то же время Марко назвал Норриса гонщиком с «некоторыми психологическими слабостями», в отличие от Ферстаппена. А сам Макс в ответ на фразу Брауна заявил, что «людям надо сосредоточиться на себе».

Формула-1. Личный зачет

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 331 очко.

2. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — 279.

3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари) — 245.

4. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — 237.

5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари) — 190.

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес) — 174.

7. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес) — 155.

8. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл) — 144.

Кубок конструкторов

1. «Макларен» — 516.

2. «Ред Булл» — 475.

3. «Феррари» — 441.

4. «Мерседес» — 329...