«А теперь пропусти его». «Макларен» устроил антиспортивное шоу в Венгрии

Первая победа в карьере Оскара Пиастри омрачена спорной командной стратегией.

«Гран-при Венгрии»

1. Пиастри (McLaren) — 1:38.01,989

2. Норрис (McLaren) — 2,141

3. Хэмилтон (Mercedes) — 14,880

4. Леклер (Ferrari) — 19,686

5. Ферстаппен (Red Bull) — 21,349

6. Сайнс (Ferrari) — 23,073

7. Перес (Red Bull) — 39,792

8. Расселл (Mercedes) — 42,368

9. Цунода (RB) — 77,259

10. Стролл ( Aston Martin ) — 77 , 976

В прошедшие выходные на трассе Хунгароинг состоялся «Гран-при Венгрии». Первую в карьере, но весьма невнятную победу одержал австралийский гонщик Оскар Пиастри. «Макларен» повторил свой квалификационный успех и сделал дубль в гонке.

Очень интересно, но ничего не понятно

С самого начала гонка выдалась нервной. На старте Норрис чуть не завез напарника в стену, а Ферстаппен в первом повороте обогнал самого Ландо за пределами трассы. На протяжении нескольких первых кругов команды обменивались радиопереговорами с пилотами, ведь Норрис требовал от Макса вернуть ему позицию. Пока дирекция гонки начала разбирательство, лидер сезона повиновался распоряжению команды и пустил Ландо вперед.

За время разборок между напарником по команде и трехкратным чемпионом мира Оскару удалось отъехать на комфортное расстояние от преследователей, что позволило ему уверенно лидировать половину гонки.

Ну а дальше начался хаос. Ключевой темой к середине гонки стала борьба за третье место. Развернулась она сразу между тремя гонщиками — Ферстаппеном, Хэмилтоном и Леклером. Здесь уже начались тактические игры между командами, которые привели к новым недовольствам сразу нескольких пилотов. Раньше всех зазвали Хэмилтона, переобув его на хард. Семикратный чемпион мира был не очень доволен таковым решением, ведь считал свой заезд в боксы слишком ранним. Леклер с Ферстаппеном пересидели и перешли на новые шины позже, что дало им преимущество, но сильно на расклад гонки это не повлияло.

Вторая волна пит-стопов этой тройки привела к более интересной борьбе. Макса снова зазвали позже, поэтому ближе к концу гонки он начал стремительно догонять Льюиса Хэмилтона. В этот раз гонщик «Ред Булла» подвел сам себя, вызвав невероятные флешбэки из 2021-го, когда Макс и Льюис чуть ли не каждую гонку боролись друг с другом до контакта. Так случилось и в этот раз. Обогнать Хэмилтона по чистой скорости на стартовой прямой действующий чемпион мира не смог. Вписаться в поворот Максу тоже не удалось, что и привело к столкновению. В результате Ферстаппен перетормозил, оквадратил шины и чуть не повредил подвеску. Ему не только не получилось обогнать своего некогда заклятого соперника, но и сохранить свою четвертую позицию.

Сказать, кто прав, кто виноват в этом инциденте, трудно. Сам Макс обвинил Льюиса, но даже по телевизионной картинке было понятно, что контроля над машиной не было у самого действующего чемпиона. Учитывая, что дирекция гонки Льюиса не наказала, можно смело сказать о том, что они тоже придерживаются мнения о невиновности британца. Как итог — недовольный Ферстаппен на финише и рекордный 200-й подиум Хэмилтона. Макс был по-настоящему разъярен и обижен. Его высказывания по радио ничего, кроме ухмылки, не вызывали, так как походили на жалобы мальчика, которого лишили самой крутой машины.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Фото Reuters

Норриса упрашивали отдать победу

По факту можно сказать, что за победу Норрис боролся с самим собой. Решением капитанского мостика Ландо позвали менять шины раньше напарника, за счет чего он вышел в лидеры гонки. Оба пилота после выезда из боксов обменялись ошибками, после чего Пиастри начал отставать. И вот с этого момента началась непонятная катавасия.

В эфире все смогли стать свидетелями радиопереговоров команды с обоими гонщиками. Сначала Норриса упорно просили беречь шины и сбавить скорость в 4 и 11 поворотах. Судя по настойчивости просьб гоночного инженера, новоиспеченный лидер гонки ослушался такого приказа.

Как оказалось, до гонки у пилотов была договоренность: при таком развитии событий они делают обратный размен позиций. Как можно понять, Ландо, имеющий в своем активе лишь одну победу, делать этого никак не хотел.

«Он не может тебя догнать, ты доказал, что прав, теперь пропусти его. Приятель, я защищаю тебя, поверь. В одиночку ты не выиграешь чемпионат, тебе будет нужен Оскар, нужна будет команда», — умоляли Норриса отдать свою победу.

После такого жесткого разговора Ландо все же уступил позицию Оскару. Но хотел ли австралиец такой победы — большой вопрос. На награждении на обоих пилотах не было лица. Казалось, вроде победа, вроде дубль команды и выход на второе место в Кубке конструкторов, но оба были явно не очень довольны. После гонки спортсмены лишь обменялись благодарностями команде, не выдав громких заявлений. За сезон это вторая победа «Макларена». И так получилось, что обе победы вышли не совсем уверенными. Ландо в Майами победил благодаря машине безопасности, а Оскар — благодаря решению команды вывести его в лидеры.

Серхио Перес. Фото Reuters

А что там Чеко?

После объявления и продления контракта с «Ред Буллом» дела у мексиканца идут совсем печально. За шесть гонок перед Венгрией Серхио смог набрать всего 15 очков, чем значительно ослабил положение своей команды в Кубке конструкторов.

Вокруг будущего Чеко Переса уже на протяжении нескольких уик-эндов ведется полемика. Результаты мексиканца, имеющего в своем распоряжении одну из сильнейших машин пелетона, выглядят совсем неубедительными. Странно лишь то, что кандидатом на его замену не является Юки Цунода. Японец уже который сезон уверенно «укатывает» своих напарников, однако на повышение его даже не рассматривают.

На прошедших выходных Серхио удалось отличиться, жаль только, что снова в худшую сторону. Разбитый болид, плюсом к которому стал вылет из первого сегмента, квалификации уже заочно не позволили мексиканцу рассчитывать на высокие места в гонке. Собственно, так оно и вышло.

Спасти столь хрупкое положение Переса может лишь только невероятное выступление в Бельгии на предшествующих выходных. Но если гонщик из Мексики хочет сохранить свое место в «Ред Булле», то его результаты должны быть больше чем уверенными. Но вот сможет ли мексиканец справиться с таким колоссальным давлением — увидим уже через неделю.

Суматоха в гонке явно добавляет интереса к чемпионату. Многие болельщики за прошедшие гонки устали следить за диким доминированием Макса Ферстаппена. Этот же сезон выглядит куда привлекательнее — семь разных победителей за 13 прошедших гонок. Но даже если сейчас посмотреть на личный зачет, можно увидеть, что отрыв действующего чемпиона по-прежнему достаточно велик. Хотя, кто знает, вдруг «Макларены» еще и за этот титул закусятся.