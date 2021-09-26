Величие Хэмилтона, лучший гонщик уик-энда и перспективы Шварцмана закончить сезон в топ-2.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в напряженной борьбе (после неудачной квалификации) победил на «Гран-при России» в пятый раз в карьере. Этот успех позволил ему не только вернуться на первое место в общем зачете, но и установить величайшее достижение в истории «Королевских гонок» — став первым гонщиком в истории, кому удалось выиграть 100 «Гран-при» (у Михаэля Шумахера 91 победа, у Себастьяна Феттеля — 53). Рекорд Льюиса, а также основные перипетии гонки «СЭ обсудил с первым российским пилотом «Формулы-1», гонщиком программы «СМП Рейсинг» Виталием Петровым.

По итогам уик-энда выделил бы Норриса и Ферстаппена

— Согласны, что эта гонка была самой интересной за всю историю «Гран-при России»?

— Конечно. Когда начинается дождь, то гонка всегда становится интереснее. Этот раз не стал исключением, увидели классную борьбу до последних кругов.

— Какой момент в гонке стал решающим? Удивило, что Ландо отказался ехать в боксы вслед за Льюисом и упустил потенциальную победу?

— Думаю, это разочарование года. Дождь пошел внезапно и очень сильный. Ни один прогноз погоды не даст достоверную информацию, насколько сильные будут осадки в ту или иную минуту. Есть бы у «Макларен» была бы стопроцентная информация, что пойдет сильный дождь, то они бы приказали ему заехать в боксы. Без каких-либо разговоров. В итоге Ландо принял такое решение, оно оказалось неверным. Стоило заехать в боксы вслед за Хэмилтоном. Но задним число всегда легко рассуждать. На трассе надо принимать решение за несколько секунд.

— Хэмилтону вряд ли удалось бы обойти Ландо, если бы не пошел дождь?

— Сложно сказать. Колеса изнашиваются, держаться в потоке близко всегда тяжело. Тем более когда тебя настигает такой опытный боец, как Льюис. Наверняка за 3-4 круга до конца у него была бы возможность на атаку.

— Пилоты «Макларен» в этом году впечатляют?

— Они просто делают хорошую работу, постоянно улучшают машину. Это видно по скорости. Делаются правильные шаги по развитию. На каждом этапе «Макларен» борется за подиум. Стоит порадоваться за команду и ее фанатов.

— Ландо признали лучшим гонщиком уик-энда. Согласны?

— Я бы выделил двух гонщиков. Норрис впервые в карьере выиграл квалификацию, лидировал почти всю гонку. Но его ошибка за четыре круга до конца стала роковой. Это подпортило впечатление от этапа. Надо отдать должное и Максу Ферстаппену. Прорвался с последнего места на второе. Очень качественно сделал свою работу. Перед гонкой боссы «Ред Булл» говорили, что даже пятое место будет отличным результатом, а Макс оказался на подиуме.

Постоянные победы «Мерседес» в Сочи — хорошая закономерность

— У Льюиса рекордная сотая победа. Кто-то сможет повторить этот результат в ближайшие 10 лет?

— Я не люблю прогнозировать, но это великая цифра. Огромный успех британца.

— «Мерседес» не проигрывает в России. Это какая-то магия или просто так складываются обстоятельства?

— Так складывается, но это хорошая закономерность.

— Эта победа придаст Льюису сил в чемпионской гонке?

— У него и не было сомнений в себе. Он четко выполняет свою работу, что мы и увидели в гонке в Сочи. Идеальное пилотирование в воскресенье. В квалификации допустил ошибку, но смог сполна реабилитироваться в гонке. Отблагодарил свою команду.

— Он ваш фаворит в борьбе с Ферстаппеном?

— Я болею за хорошую борьбу. У «Ред Булл» очень сильная машина в плане прижимной силы, а у «Мерседес» — качественный, мощный мотор. У обоих хорошие шансы на успех, но Льюис с годами доказал свою силу и умение выигрывать в сложных ситуациях. Этот опыт может оказать решающее влияние.

У Роберта есть нюансы по выступлениям в квалификациях

— Как для вас прошел этот уик-энд? Удалось встретиться и пообщаться с фанатами?

— Хочу сказать, что это неописуемые чувства. Когда столько болельщиков приезжают со всей России, приходят на встречи, фотографируются, задают вопросы, вспоминают не самые очевидные моменты моей карьеры. Это как бальзам на душу. В такие моменты испытываю те же чувства, что при победах в гонках. Хочу сказать всем болельщикам большое спасибо, тем, кто пришел пообщаться, посетил наш стенд с нашей машиной BR03. Тестировали все ее программы.

— Выложили фото с Даниилом Квятом. Давно не виделись?

— Ровно год. Тепло пообщались.

— Квят отметил, что приложит все силы для возвращения в «Формулу-1» в качестве боевого пилота в 2023 году. Что думаете о его перспективах?

— Главное, что у него есть силы, а в целом я не очень люблю об этом говорить. Даже с ним. Когда у тебя нет контракта на следующий год, то говорить можно все что угодно. Сказал ему: «Напиши мне, когда что-то прояснится».

— Роберт Шварцман занял третье и четвертое места в Сочи и сохранил за собой третье место в личном зачете «Формулы-2». Его опережают Оскар Пиастри (на 43 очка) и Гуанью Чжоу (на 7). Поборется за второе место на двух оставшихся этапах?