Неожиданное мнение известного британского журнала о новом российском пилоте в самом популярном автогоночном чемпионате

Знаменитый британский журнал Business F1 посвятил свою публикацию российскому дебютанту «Формулы-1» Никите Мазепину, который в будущем сезоне выступит за «Хаас». «СЭ» публикует перевод статьи журналиста Тома Рубайтона.

Business F1.

Недавние события вокруг Никиты Мазепина и последующая буря в СМИ напомнили о проказах Джеймса Ханта много лет назад. Хант был суперзвездой «Формулы-1», и никто никогда не мог сравниться с ним в умении эффектно подать себя. Появление Мазепина обещает ознаменовать возвращение плохих парней и их очарования.

Джеймс Хант был невероятно важной фигурой для коммерческого развития «Формулы-1». В 1970-е годы этот вид спорта был в тени, и телекомпании им не интересовались. Хант больше, чем любой другой гонщик, сделал для большого коммерческого успеха «Формулы-1». Он был похож на Тарзана — супергерой, который вывел спорт на высоты, о которых он не мог даже мечтать.

Теперь, 45 лет спустя, на свет появляется новая звезда из числа плохих парней — 21-летний Никита Мазепин. Это привлекательный парень, которому тоже нравятся девушки. Во многих смыслах он именно тот человек, которого ждала «Формула-1». При условии что королевская серия позволит ему быть самим собой.

Сегодня в этом спорте наблюдается засилье образцов добродетели, людей, которые хотят, чтобы их поступки воспринимались как правильные, даже если они поступают неправильно. Эти люди могут позволить Мазепину расцвести, а могут и задушить его в зародыше, как пытались сделать в прошлом году, когда Никиту застукали за дурачествами с парой девушек в его машине.

Но Мазепин последним посмеялся над критиками, когда его популярность и мировое признание резко выросли. До инцидента Мазепин был практически неизвестен; никто не знал, кто он такой, и даже дела до него никому не было. Он был просто одним из длинного ряда гонщиков. Теперь же он один из самых известных гонщиков на стартовой решетке.

***

Никита Мазепин дебютировал в гонках «Формулы-2000» в 2014 году в возрасте 16 лет. В своей первой гонке он соревновался с сыном Джеймса Ханта Фредди и сыном Ники Лауды Матиасом. В том сезоне он выиграл подиум и занял 10-е место в чемпионате. В 2015 году он без особого успеха участвовал в чемпионатах Toyota Racing Series и Formula Renault.

Несмотря на это, он пришел в чемпионат Европы «Формулы-3» в 2016 году. Но для команды Hi-Tech Grand Prix это был неутешительный сезон. Он четырежды финишировал с очками и закончил чемпионат на 20-м месте, заняв самую низкую позицию среди гонщиков, стартовавших в каждой гонке. Примечательно, что он одержал свою первую победу в гонке британской «Формулы-3» на трассе «Снеттертон». Эта победа, вероятно, спасла его карьеру. Он полагался на финансовую поддержку своего отца-миллиардера Дмитрия Мазепина, основного акционера компании «Уралкалий» — одного из ведущих мировых производителей калийных удобрений. Этой победы оказалось достаточно, чтобы отец сохранил веру в него.

Но его сезон прошел под знаком инцидента с другим гонщиком, Каллумом Айлоттом, во время гоночного уик-энда чемпионата Европы «Формулы-3» на трассе «Хунгароринг» в пятницу, 22 апреля 2016 года. Мазепин хорошо знаком с Айлоттом еще с тех пор, когда они были в одной команде по картингу. Во время второй квалификационной сессии Айлотт заблокировал Мазепину выход на быстрый круг. Когда по окончании заезда они остановились в боксах, Мазепин вылез из машины и побежал к Айлотту, рассерженный тем, что тот помешал ему проехать круг на свежих покрышках. Последовала гневная перепалка, а когда Айлотт не выразил никакого раскаяния, Мазепин окончательно разъярился. Айлотт только пожал плечами и повернулся к нему спиной, бормоча какие-то очень неприятные слова с упоминанием русского происхождения Мазепина.

Мазепин пришел в бешенство и ударил Айлотта по лицу. Стоявшие рядом бросились разнимать двух гонщиков. Но, как только Мазепина отпустили, он снова ударил соперника, и еще сильнее. У Айлотта, который был слишком шокирован, чтобы даже попытаться сопротивляться, быстро распухла челюсть, остались порезы на щеке, синяк под глазом, царапины на шее и.

Стюарды вызвали двух директоров команд — Фрица ван Амерсфорта из команды Van Amersfoort Racing, в которой выступал Айлотт, и Оливера Оукса из команды Hi-Tech Grand Prix. Оукс очень хорошо защищал своего гонщика, а крайне эмоциональный ван Амерсфорт возмущался и негодовал, что не впечатлило стюардов. Оукс спокойно отметил, что Айлотт использовал оскорбительные выражения, которые спровоцировали Мазепина. Стюарды сочли поведение Мазепина неприемлемым, но в равной степени были потрясены тем, что Айлотт выбрал слова с расистским оттенком.

Стюарды более девяти часов решали, что им делать. В конце концов они признали молодого россиянина виновным в «неспортивном поведении в паддоке» и запретили ему участвовать в первой гонке уик-энда.

Фриц ван Амерсфорт возмутился этим снисходительным решением: «Решение стюардов просто нелепо. Каллума дважды ударили в лицо. Первая реакция могла быть эмоциональной, но потом их разняли, и он снова подвергся нападению». Ван Амерсфорт также раскритиковал стюардов за то, что им потребовалось так много времени для принятия решения: «Когда вы делаете подкат на футбольном поле, а другой игрок бьет вас ногой, он немедленно получает красную карточку. Я совершенно разочарован стюардами и FIA».

Оливер Оукс был более оптимистичен и, вероятно, с облегчением воспринял вердикт: «Я не знаю, каков прецедент для этого решения. Хотя реакция Никиты была чрезмерной, я думаю, они посчитали, что в пылу событий были произнесены определенные слова, которые на самом деле не имелись в виду. Никита — молодой человек, в котором на тот момент кипел адреналин, и теперь он глубоко сожалеет о том, что сделал».

***

В декабре 2020 года в СМИ поднялась буря негодования, которую породил Гюнтер Штайнер, технический директор команды «Хаас», назвавший Никиту Мазепина «отвратительным». Реакция на незначительный инцидент была чрезмерной. Последствия не заставили себя ждать, и вскоре слова Штайнера стали важнее самого инцидента.

Гюнтер Штайнер, вероятно, не является членом Клуба высокой мили (Mile High Club; членами этого клуба называют людей, занимавшихся сексом в самолете на высоте не менее одной мили, т. е. 1600 м. — Прим. перев.). Скорее всего, он даже не знает, что это такое. Он также, вероятно, никогда не занимался сексом с девушкой на заднем сиденье машины. Машины ведь не для этого предназначены. Если не верите, спросите Гюнтера. И у меня практически нет сомнений в том, что Гюнтер занимается сексом исключительно со своей женой, да и до женитьбы он дожил — я уверен — абсолютным девственником (и за это заслуживает уважения). А еще, вне всяких сомнений, Гюнтер — ханжа.

Короче, Гюнтер не живет в реальном мире, где нормальные 21-летние парни развлекаются с девушками. Такие развлечения не всегда могут быть уместными, но тем не менее это развлечения, и только.

Помню, однажды, когда мне было 17, я ехал на отцовском Land Rover со своей первой официальной девушкой Дженни. Дженни начала делать со мной кое-что совершенно неуместное, то появляясь, то исчезая из поля зрения. Внезапно раздался вой сирены и замигали синие огни. Мы совершенно запаниковали, Дженни привела себя и меня в порядок.

Полицейскому было совсем не весело, да и нам тоже. Мы вели себя в высшей степени неподобающе. Но это было неподобающее поведение по обоюдному согласию (хотя фактически я не давал согласия, а просто не возражал).

Полицейский нас отчитал, но он говорил только о вождении без надлежащего контроля над автомобилем, а о том, что на самом деле между нами происходило, он (к счастью) ни разу не упомянул. Мы понятия не имели, что собирался сделать полицейский, но воображение уже рисовало, как мы предстаем перед местным судом, а вопиющие подробности печатаются в местной газете. Это было бы кошмарно.

Общественное осуждение было бы поистине ужасным. Нас обоих, вероятно, как минимум исключили бы из колледжа. В итоге, по-моему, я получил штраф за неосторожное вождение, но никакого упоминания о наших «играх» в нем не было.

Но тут возникла другая проблема, даже более серьезная: как объяснить штраф моим (и ее) родителям.

Тогда у нас с Дженни была одна собака на двоих (которую очень неудачно назвали Гулякой). В конце концов мы придумали чудесную уловку и сказали моему отцу, что, когда меня остановили, у меня на коленях сидела Гуляка (что было не так уж далеко от истины), вот поэтому мне и выписали штраф. К счастью, хитрость сработала, и мои родители (и родители Дженни) так ничего и не узнали. Мой папа радостно заплатил штраф в размере 17 фунтов и сказал мне, чтобы это больше не повторялось.

Я впервые рассказал эту историю, потому что она вызывает во мне смущение. Но, наверное, она служит примером типичного поведения молодежи даже в нашу эпоху политкорректности.

В общем, 21-летний Никита Мазепин находился в машине с двумя девушками. Они дурачились, и одна девушка снимала все на свой мобильный телефон. Никита ненадолго положил руку на обнаженную грудь одной девушки, пока другая девушка снимала его. Это была шутка, безобидное развлечение, ни больше ни меньше, и девушка без задней мысли опубликовала видео на странице Никиты в социальной сети.

Никита Мазепин — симпатичный 21-летний парень, гонщик «Формулы-1» и к тому же очень богат. Он притягивает девушек, о нем мечтает каждая. Естественно, это видео не осталось незамеченным, и праведники возмутились. Затем Гюнтер Штайнер, технический директор команды, в которой выступает Мазепин, произнес слово «отвратительный». В своем заявлении он сказал: «Команда «Хаас» не оправдывает поведение Никиты Мазепина на видео, недавно размещенном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения видео в социальных сетях также «отвратителен» команде «Хаас». Мы сами разберемся с этим случаем внутри команды и в настоящее время никаких дальнейших комментариев давать не будем».

Это вызвало бурю негодования в СМИ, и гонщика резко раскритиковали. Его не просто осудили широкие СМИ за то, что произошло, но и осудили, что он является «персонажем» СМИ индустрии автоспорта.

«Формуле-1» сейчас отчаянно нужны яркие личности. Лишь немногие выступающие сегодня гонщики обладают решительным характером, и проблема становится все серьезнее, поскольку интервью до и после гонки становятся все более и более скучными.

Вместо того чтобы клеймить его поступок как «отвратительный», Гюнтер должен был сказать: «Парни есть парни, но я поговорю с ним, потому что на самом деле не такие видео о наших водителях мы хотим видеть в социальных сетях». Такая реакция была бы разумной и адекватной. И все бы покивали, согласились с Гюнтером, и инцидент был бы моментально исчерпан.

Но из-за слова «отвратительный» он не был забыт, и вместо этого в СМИ началась вакханалия.

Гюнтер Штайнер назвал Никиту Мазепина «отвратительным». Фото Business F1.

Когда Гюнтер Штайнер использовал слово «отвратительный», он явно не понимал, что оно означает. Это прилагательное означает «гадкий, тошнотворный, омерзительный, отталкивающий». Действия Никиты Мазепина невозможно назвать ни одним из этих слов. И как же будет святоша Гюнтер теперь работать с человеком, которого он считает «гадким, тошнотворным, омерзительным, отталкивающим»? Короткий ответ: никак, потому что если случится иначе, то он абсолютный лицемер. А если все-таки будет, то ему нужно извиниться перед Мазепиным за свой «неверный» выбор слов.

Никита Мазепин был вынужден униженно (и оттого еще более позорно) извиняться. Он фактически извинился за то, что показал себя нормальным человеком, когда сказал: «Я хотел бы извиниться за свои недавние действия — как за сам факт моего неприемлемого поведения, так и за публикацию в социальных сетях. Прошу прощения за совершенный проступок и за позор, который я навлек на команду «Хаас». Как гонщик «Формулы-1» я должен придерживаться более строгих правил, и я признаю, что показал себя не с лучшей стороны и подвел многих людей. Обещаю извлечь из этого урок».

Затем Международная автомобильная федерация (FIA) выступила с заявлением: «Мы решительно поддерживаем команду «Хаас» в ее реакции на недавние недостойные действия ее водителя Никиты Мазепина. Мазепин принес публичные извинения за неподобающее поведение, и далее этот вопрос будет решен внутри команды «Хаас». Этические принципы и культура разнообразия и инклюзивности нашего спорта имеют первостепенное значение для FIA и «Формулы-1».

Это заявление было высшим проявлением лицемерия, и президент FIA Жан Тодт должен был бы сначала хорошенько подумать. Неужели он забыл то воскресенье, 30 марта 2008 года, когда его предшественник был разоблачен газетой News of the World как участник садомазохистских сексуальных актов с участием нескольких женщин, ни одна из которых не была его женой и которым заплатили за этот секс? News of the World опубликовала на своем сайте видео, записанное одной из женщин, которая раскрыла все подробности этого случая в газете.

Макс Мосли, тогдашний президент FIA, был совершенно прав, когда подал в суд на News of the World и утверждал, что его сексуальная жизнь — это его личное дело и то, чем он занимается в своем собственном частном помещении, — исключительно его личное дело и ничье другое. И Макс был прав. То, чем занимается Никита Мазепин на собственной территории, — его личное дело. Если кто-то решает предать это огласке, то не прав именно этот человек, а не Никита (если кто-то вообще здесь может быть не прав).

При этом FIA не осудила Мосли в то время. Тодт никогда не делал публичных заявлений на эту тему, портрет Макса Мосли до сих пор висит в штаб-квартире FIA на площади Согласия в Париже, а сам он по-прежнему возглавляет благотворительный фонд FIA Foundation. Жан Тодт и сам наслаждался яркой сексуальной жизнью до свадьбы с своей женой Мишель. Но все это было его личным делом и ничьим более. До тех пор пока люди делают что-то по обоюдному согласию, все, чем они занимаются, — личное дело этих людей. Точно так же это дело Никиты Мазепина, и он сам должен с ним разбираться.

Макс Мосли совершенно иначе относился к сексуальной жизни водителей. Говоря о Джеймсе Ханте, он отмечал: «Джеймс просто увлекался женщинами, ну и ладно».

Если что-то происходит между людьми по обоюдному согласию, то практически любые сексуальные действия находятся в рамках закона. При этом нет никаких сомнений в том, что-то, что произошло в машине, произошло по обоюдному согласию. Молодые люди просто баловались, а баловство молодежи никак не является «отвратительным». Никита Мазепин сам решает, чем заниматься со своими друзьями в личное время, и это его личное дело, при условии что его друзья согласны в этом участвовать. В данном случае они явно были согласны. Девушка, которую трогали, опубликовала собственное заявление в социальных сетях на следующий день, выразив свою позицию предельно ясно: «Привет, народ. Я просто хочу сообщить вам, что мы с Никитой давние и хорошие друзья, и в этом видео нет ничего серьезного. Мы полностью доверяем друг другу, и это была просто наша глупая шутка. Я выложила видео в его историях как шутку для внутреннего пользования. Мне искренне жаль». Для тех, у кого после этого еще остались сомнения, она добавила: «Я могу дать вам слово, что он действительно хороший человек, и он ни за что не сделает ничего, что могло бы причинить мне боль или унизить меня».

И на этом все должно было бы закончиться. Но нет, Гюнтер Штайнер решил потянуть кота за хвост. На следующей неделе он только усугубил ситуацию, когда сказал журналистам: «Мы относимся к этому очень серьезно. Я просто хочу заверить вас, что мы разберемся с этим инцидентом. Я не буду вдаваться в подробности того, что именно мы будем делать и как мы будем действовать, но мы обязательно разберемся в том, что произошло. Я не хочу оглашать, как именно мы ведем это дело. Наверное, я попрошу общественность уважать нашу конфиденциальность. Этим мы займемся на следующей неделе, когда я вернусь в офис. Нет смысла что-то делать прямо сейчас, потому что нам нужно сохранить ясность, чтобы я мог дать объективную оценку. И возможно, вы даже никогда не узнаете, как мы поступим и каковы будут последствия, потому что я сохраню их в тайне».

Еще он добавил: «Я должен оставаться объективным и узнать все подробности, прежде чем принимать какое-либо решение. Не думаю, что дело в моей личной реакции. Моя первая реакция была такова: «Я изучу это дело и никак не буду реагировать». Потому что мне нужно оставаться объективным. Так что я не должен на это реагировать. Мне нужно собрать факты, поговорить с людьми, поговорить с участниками событий и узнать, как все произошло. Тогда я смогу дать оценку. На данный момент это не касается меня лично. Я не могу проявлять личные эмоции, потому что тогда я больше не буду объективен. Мне нужно быть объективным во всех отношениях в этом деле».

***

Драка Мазепина и Айлотта напомнила о знаменитой стычке Джеймса Ханта с Дэйвом Морганом 50 лет назад. Дело было тоже во время гонки «Формулы-3» на старой трассе «Кристал Пэлас» в первые выходные октября 1970 года. Это была необычная гонка, поскольку BBC транслировала ее в прямом эфире по телевидению. Прямая трансляция гонки «Формулы-3» на сетевом телеканале была почти неслыханным событием. В те дни даже «Формулу-1» не показывали в прямом эфире.

Никита Мазепин и Джеймс Хант. Плохие парни «Формулы-1» — новый и старый. Фото Business F1

Никита Мазепин пришел в бешенство и ударил Айлотта по лицу. Стоявшие рядом бросились разнимать двух гонщиков. Но как только Мазепина отпустили, он снова ударил соперника еще сильнее.



Без колебаний и предупреждений он ударил Моргана правым хуком в челюсть. Джеймсу Ханту этого было мало, и он кричал Моргану, чтобы тот встал как мужчина и принял наказание.

Комментатором гонки был Мюррей Уокер, тогда новичок на телевидении. Совершенно точно, что он впервые комментировал гонку с участием Джеймса Ханта, и впечатление его будущий партнер по комментаторской кабине BBC тогда произвел неблагоприятное.

В гонке доминировал пилот Lotus Дэйв Уокер, но борьба за второе место была быстрой и яростной: Lotus Джеймса Ханта сражался с болидами March Майка Беттлера и Дэйва Моргана.

Морган и Хант агрессивно боролись за второе место, полные решимости проявить себя на телевидении перед двумя миллионами зрителей, которые смотрели гонку.

Когда Уокер взял клетчатый флаг, Беттлер шел вторым, опередив Моргана и Ханта. Хант неожиданно успокоился на четвертом месте, так как у него закончилось финансирование, и он не хотел повредить свою машину.

Морган заложил отчаянный вираж на последнем повороте, чтобы опередить Беттлера. В процессе он зацепил Lotus Ханта, и произошло то, что позже описали как «взрыв обломков». У Lotus Ханта оторвались два правых колеса, когда Морган жестко врезался в бетонную стену. Машина Ханта замерла посреди трассы, а остальные машины объезжали ее.

Джеймса Ханта окутала красная пелена, когда он вылезал из своей машины, явно не обращая внимания на другие проносящиеся мимо болиды. Буквально выскочив из комбинезона, Хант тер глаза и сквозь дым и обломки искал взглядом Моргана. Он заметил, как тот склонился над своей разбитой машиной, и побежал к месту аварии. Без колебаний и предупреждений он ударил Моргана правым хуком в челюсть. Морган успел взглянуть на Ханта и крикнуть: «Что-о-о-о-о...» — а затем упал на землю без сознания.

Ханту этого было мало, и он кричал Моргану, чтобы тот встал как мужчина и принял наказание. Весь инцидент, от аварии до удара, закончился менее чем за минуту. Но телекамеры были идеально расположены на стартовой линии и транслировали крупные планы в прямом эфире. Камеры запечатлели, как Хант тычет распростертое тело Моргана, чтобы привести того в чувство и еще раз ударить. Но прежде чем это произошло, маршалы быстро уволокли Ханта. В противном случае драка продолжилась бы в прямом эфире.

Мюррей Уокер в комментаторской кабине над стартовой линией не мог поверить своим глазам. Он назвал Ханта «архетипичным, громогласным, абсолютно безответственным пижоном» и для пущей верности добавил, что Хант был «неадекватным, эмоциональным и жестоким».

Вернувшись в паддок, Хант немедленно собрал своих товарищей по команде и заявил официальный протест стюардам по поводу стиля вождения Моргана. Морган утверждал, что Ханта следует обвинить в опасном поведении, поскольку он шел, не обращая внимания на всё еще мчащиеся на полной скорости машины, чтобы добраться до него на пит-лейне. Морган сказал: «Я был поражен, что его не сбили».

Действия Ханта сочли оправданными, а Морган был признан виновным в опасном вождении и на 12 месяцев отстранен от участия в гонках, что стало самым суровым наказанием, когда-либо назначенным пилоту. Даже Хант признал, что 12-месячный запрет для Моргана был «полной несправедливостью». Моргана сделали козлом отпущения, чтобы искоренить дикий стиль вождения, отличавший «Формулу-3» в то время. В конце концов Морган подал апелляцию, и 12-месячный запрет был отменен.

Повтор этого инцидента показывали во всем мире, и так Джеймс Хант заработал себе репутацию. Его имя в одночасье узнали все, он привлек внимание Александра Хескета и в конце концов перешел в «Формулу-1». Остальное уже история.

Секрет Джеймса Ханта заключался в том, что он никогда не боялся жить своей жизнью, даже если это кого-то и огорчало. Это означало, что он мог сделать что угодно, то, о чем другие даже не помышляют. И все потому, что он никогда не знал и не понимал, что значит испытывать смущение. Люди говорили, что у него нет гена смущения. Однако отсутствие гена смущения никогда не обсуждалось и не анализировалось. Конечно, если бы он родился с этим геном, его жизнь была бы более гладкой, а «Формула-1» многое потеряла бы. Хант также был «сексоголиком», что было неслыханным эпитетом в 1970 году. Сам Хант считал, что страдал — по его собственному выражению — «задержкой эмоционального развития».

Сара Ломакс, вдова Ханта, лучше всех понимала недостатки характера своего мужа. Она остро реагирует на людей, которые принимают отсутствие смущения за высокомерие: «В Джеймсе не было высокомерия, уж я-то его знала. Может быть, он казался высокомерным, но в глубине души был совсем не таким. Дело было просто в его поведении или его реакциях». Она объяснила: «Внутри он был очень скромным». Это перекликается с высказыванием бывшего директора команды Lotus Питера Коллинза, который был близок с Хантом в последние годы его жизни: «Джеймс был просто ужасно порядочным человеком с определенными недостатками, которые он не всегда мог контролировать. Я бы даже сказал, что он был одним из самых по-настоящему порядочных мужчин, которых я когда-либо встречал».

Бунтарство Ханта часто проявлялось в его выборе одежды. Всегда возникали проблемы с его гардеробом или, точнее, с его отсутствием. При первой же возможности и без особых поводов он снимал верх, джинсы и зачастую оставался в самом скудном нижнем белье или плавках. Он часто ходил по паддоку «Формулы-1» в плавках, не проявляя ни малейшего смущения. Иногда казалось, что он мог с тем же успехом расхаживать голышом. Но чаще всего он ходил в рубашке без рукавов типа жилета и шортах, без обуви и без носков.

Эволюция пилота «Формулы-1». Фото Business F1.

О пристрастии Ханта к алкоголю, конечно, ходили легенды. Но Хант никогда не был алкоголиком. Он выпивал только в свободное время; просто он получал от этого огромное удовольствие. При этом сам по себе алкоголь никогда не создавал особых проблем и нисколько не менял его личность. Он определенно никогда не был неприятным пьяницей. На самом деле все было наоборот: в состоянии опьянения он был очень и очень приятным человеком.

По общему признанию, некоторые из его пьяных приключений были очень забавными.

Профессор Сид Уоткинс вспоминает, что он часто замечал странные привычки Ханта: «Я навсегда запомнил, что, когда он заканчивал гонку, у него было две черные сумки: одна была полна банок с пивом, а другая — пустых банок. И он повсюду таскал их за собой. Выпьет банку и положит в сумку. Я хочу сказать, что он действительно получал от этого удовольствие».

Уоткинс вспомнил еще один случай, когда они возвращались в Лондон с гонки: «Мы прилетели и ждали багаж, и тут на багажной ленте вместо чемоданов выехал Джеймс. Он сидел в позе лотоса и катался кругами на транспортере».

Покойный Джон Хоган говорил, что никогда не считал отсутствие смущения у Ханта проблемой, но признавал, что тот действительно никогда не испытывал дискомфорта. Тем не менее в защиту Ханта Хоган говорил, что у большинства ведущих гонщиков были «особенности» в характере, и указывал на хорошо известную черствость Ники Лауды как на яркий пример еще одного гонщика с дефектом характера. Хоган дружил с обоими пилотами и однажды стал свидетелем инцидента, который он описывал так: «Я был с Джеймсом на трассе «Брэндс-Хэтч». Это был тренировочный день. Какой-то пацан подошел к Ники с книгой фанатов Лауды и попросил его подписать фотографию. Малыш смотрел широко открытыми глазами и неуклюже держал эту книгу. Ники спросил: «Где ручка?» Пацан достал ручку и пытался укрыть книгу от дождя, а Ники выхватил ее у него, подписал и просто сказал: «Спасибо, пока». И отвернулся. Джеймс сказал мне: «Видишь? Вот это черствая скотина». Джеймс ненавидел это, ненавидел такое — просто ненавидел».

Лауда в этом отношении, конечно, был полной противоположностью Ханта. Хант прекрасно умел вести себя в подобных ситуациях, вот за что его так любили британские фанаты. Хант искренне любил людей и любил общаться с обычным народом. И это его тоже не смущало, хотя могло бы вызвать неловкость у человека с его заслугами и воспитанием. Щедрость духа лежала в основе его характера.

Многие из тех, кто никогда не видел более светлой стороны Джеймса Ханта, думали, что его выходки были просто «плохим поведением», уходящим корнями в те десять лет обучения в элитной школе-пансионе, за которые он развил огромную уверенность в себе, позволявшую ему делать все, что он хотел, публично и без смущения.

Конечно, именно в закрытой средней школе Хант приобрел непоколебимую уверенность в себе и решимость преодолевать невзгоды. Но, несмотря на все очевидные недостатки, Джеймс Хант умел расположить к себе и проявить искренность, хотя эту свою сторону он показывал не всем.

Однако иногда казалось, что вся его жизнь прошла в поисках оправданий его дерзким выходкам.

***

После инцидента с Айлоттом, который остался почти незамеченным, Никита Мазепин продолжил борьбу на скользкой стезе автоспорта. Далее он выступал в «Формуле-3» с командой Hi-Tech. Его второй сезон на «верхушке пирамиды» прошел гораздо лучше: он набрал 108 очков и трижды финишировал на подиуме.

В 2018 году Мазепин перешел в GP3, чтобы участвовать в заездах в команде ART Grand Prix вместе со своим старым спарринг-партнером Каллумом Айлоттом и ныне покойным Антуаном Юбером. В том году он показал свои настоящие возможности и одержал четыре победы (больше всех гонщиков в том году), заняв второе место в чемпионате, при этом он отстал от ставшего чемпионом Юбера всего на 16 очков. Команда также заняла первое место в чемпионате GP3. Мазепин закончил сезон с 198 очками, Айлотт с 167. Только стабильность выступлений Юбера с его 11 подиумами в 18 гонках принесла ему чемпионский титул.

В 2019 году Мазепин перешел в «Формулу-2» и стал партнером Ника де Вриза по команде ART Grand Prix. Сезон запомнился лишь аварией с Нобухару Мацуситой в Сочи. Мазепин столкнулся с Мацуситой, который очень сильно врезался в пит-уолл, после чего получил еще один удар, поскольку вышедшая из-под контроля машина Мазепина также ударилась о барьер. В остальном сезон также был сплошной катастрофой, поскольку чемпионство выиграл Ник де Вриз, а Мазепин закончил его на 18-м месте.

В следующем году Мазепин повторно подписал контракт с Hi-Tech Grand Prix Team, чтобы выступить вместе с итальянцем Лукой Гьотто в «Формуле-2». В 2020 году от Мазепина многого не ждали, но он стабильно набирал очки, периодически забирая подиумы и победы. Впервые на подиум он взошел на трассе «Хунгароринг», где занял второе место, а свою первую победу в «Формуле-2» он одержал на трассе «Сильверстоун». Еще одну победу он вырвал на трассе «Муджелло».

Его лучший момент был в первой гонке в Бахрейне, когда в один день состоялось сразу два заезда. Он лидировал в гонке с самого начала, но затем отстал из-за износа покрышек. Он сделал достаточно, чтобы получить суперлицензию и перейти в «Формулу-1» с командой «Хаас». А затем произошел инцидент, описанный выше, после которого его имя узнали все еще до первой гонки в королевской серии, а сам он стал самой яркой личностью на стартовой решетке со времен Джеймса Ханта.

Никита Мазепин никогда не будет Джеймсом Хантом. Такое поведение невозможно в современную эпоху. Однако есть надежда, что Мазепин сохранит свой яркий образ плохого парня и станет культовым героем гоночного спорта. Как и Хант много лет назад.

В любом случае «Формула-1» не может позволить себе потерять такую личность, как Никита Мазепин. Он боец и борется за позицию на трассе, даже когда у него плохая машина и плохие шины.