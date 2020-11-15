Хэмилтон переиграл всех по тактике и снова вошел в историю

Британский пилот стал семикратным чемпионом мира в хаотичной турецкой гонке

«Гран-при Турции»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:42.19,313

2. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 31,633

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 31,960

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 33,858

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 34,363

6. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 44,873

7. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 46,484

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 61,259

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 72,353

10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 95,460

11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

14. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

Не финишировали: Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Ромен Грожан (Франция, Haas), Николас Латифи (Канада, Williams), Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo)

У «Гран-при Турции» были все предпосылки стать лучшей гонкой этого сезона, но привычный исход гонки оставил некоторый осадок. Хотя, конечно, за Льюиса Хэмилтона можно только порадоваться. Он одержал четвертую победу подряд и стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись по этому показателю с Шумахером. Однако замечательный триумф Хэмилтона — не единственное яркое событие хаотичного «Гран-при».

UPDATED STARTING GRID



With qualifying penalties applied, the grid is set for what's sure to be a show-stopper of a Grand Prix on Sunday ?#TurkishGP ?? #F1 pic.twitter.com/f6GW7wVZ0b — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

Громкие сенсации в квалификации

По первым практикам на «Истанбул Парке» уже можно было понять, что весь уик-энд в Турции будет сверхзрелищным. Новый асфальт лишил шин пилотов должного сцепления с трассой, и гонщики скользили на тренировках, словно по льду. В субботу дождь ухудшил ситуацию, что привело к увлекательной квалификации. Многочисленные вылеты пилотов, красные флаги и неожиданные результаты — все это сделало субботнюю сессию исторической. Сильный дождь стал причиной остановки первого сегмента, но и после возобновления квалификации гонщики часто создавали опасные инциденты. Так, Даниил Квят из-за собственной ошибки и разворота не смог пробиться во второй сегмент и начинал гонку 17-м.

В заключительную часть квалификации не прошли пилоты «Феррари» и «Макларен». Это подарило путевку в третий сегмент «Альфа Ромео-Заубер», которая проводила 500-й «Гран-при» в истории «Ф-1». Главная же драма развернулась в концовке. Слабая форма «Мерседеса» привела к их внезапному провалу. Максимумом для «серебряных стрел» стал шестой результат Хэмилтона, а его напарник стартовал и вовсе девятый. За поул же поспорили «Рейсинг Пойнт» и «Ред Булл». Они рискнули поставить быстрейшие круги на промежуточной резине. Серхио Перес был фаворитом этой битвы, но разворот лишил мексиканца возможности взять субботнюю победу. Ферстаппену в таких условиях нет равных, но на этот раз Макс сплоховал. Голландец не успел прогреть покрышки и показал второй результат. Сенсацией стал первый в карьере поул Лэнса Стролла, который за последние пять гонок успел превратиться в худшего гонщика пелотона. Счастливый канадец вошел в историю в субботу, но его ожидало сложнейшее испытание в воскресенье.

Стролл не упускает лидерство после старта

Тучи над треком появились и в день гонки, что предвещало хаос. Несмотря на мокрую трассу, организаторы решили начинать заезд без помощи машины безопасности. Еще в субботу Перес предсказал отличный старт для чистой стороны решетки, что в итоге и подтвердилось. Стролл и Перес легко оторвались от преследователей, тогда как оба «Ред Булла» еле сумели сорваться с места. Этим воспользовался Хэмилтон, который сразу же вырвался на бронзовую позицию. Лучшим же на старте оказался Себастьян Феттель. Рывок немца позволил ему продвинуться на четвертую строчку. Также не обошлось без инцидентов. Риккьярдо поддел Окона, что испугало Боттаса. Разворот финна отбросил его в конец пелотона, что упростило задачу Хэмилтона стать чемпионом уже в Турции.

Сам британец еще на первом круге ошибся, позволив Феттелю впервые в сезоне помечтать о подиуме для «Феррари». Жесткая оборона от преследующего Ферстаппена долгое время помогала Себастьяну, но трасса подсыхала, что приближало переход на промежуточные шины. Первым пойти на пит-стоп решились Леклер и Боттас, благодаря чему отыграли много позиций. В «Ред Булле» же оттягивали остановки для своих пилотов как можно дольше. Рискованное решение «быков» и езда на грани от Ферстаппена позволили голландцу после пит-стопа выехать впереди «Феррари» Феттеля. Даниил Квят стартовал неплохо, но по ходу первой части гонки терял позиции. После смены шин россиянин откатился на последние места и долго не мог продвинуться вперед.

Провалы Стролла и Ферстаппена

Следующая яростная схватка между Феттелем, Хэмилтоном и Албоном осталась за тайцем. Алекс воспользовался очередной ошибкой Льюиса, а затем без проблем прошел Себастьяна и погнался за лидерами, оставив немца и британца бороться между собой. Тем временем Ферстаппен так прессинговал Переса, что после очередной атаки дрогнул уже сам голландец. Макс поскользнулся на поребрике, совершил полный оборот вокруг своей оси и сразу же поехал за свежими покрышками. Это открыло новое противостояние, теперь уже Албон пробовал одолеть Переса, но и тайца в дальнейшем тоже развернуло.

Стролл удерживал лидерство, а Перес прикрывал своего напарника. Феттель и Хэмилтон быстро сокращали отрыв от розовых болидов, но даже в такой хаотичной гонке тактика играла важную роль. У многих разрушалась резина, поэтому очередная волна пит-стопов не была сюрпризом. Разнообразие стратегий вновь поменяло расстановку в пелотоне. «Феррари» зазвали обоих пилотов, и ранний пит-стоп Леклера помог монегаску прорваться в топ-3. Феттель же держался позади партнера. В «Рейсинг Пойнт» решили развести тактики и отправили лидера за свежими шинами. Лэнс не смог заставить правильно работать свои покрышки, и это полностью испортило гонку Строллу. Канадец пропускал соперников круг за кругом и рисковал вылететь из очковой зоны. Обидный результат после исторической субботы.

Хэмилтон — семикратный!

Перес и Хэмилтон остались на старой резине, но британцу удалось больше всех извлечь из этого выгоду. Льюис легко обогнал мексиканца и наращивал свой отрыв. Дуэт лидеров не намеревался менять покрышки, что держало всех в напряжении, ведь на последних кругах прогноз обещал новый заряд дождя. К сожалению для большей интриги, дождь так и не пошел, и Льюис в очередной раз с легкостью взял победу и чемпионат. Пока его напарник и главный соперник проводил худшую гонку в карьере, британец во второй половине заезда не допускал ошибок и не подпускал никого к своему лидерству. Льюис завоевал седьмой чемпионский титул и стал соавтором рекорда Шумахера.

За подиум до последнего боролись Перес, Леклер и Феттель, но ошибка монегаска перед финишем подарила долгожданный пьедестал Феттелю. «Ред Буллы» отвратительно провели гонку, в которой были фаворитами, а Сайнс отыграл десять позиций, чтобы заработать много очков в событийной гонке. Квят, как и Хэмилтон, проехал с одним пит-стопом, но особой выгоды россиянину это не принесло. Квят финишировал 12-м — впереди своего напарника, но без очков.

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 307. 2. Валттери Боттас — 197. 3. Макс Ферстаппен — 170. 4. Серхио Перес — 100. 5. Шарль Леклер — 97. 6. Даниэл Риккьярдо — 96. 7. Карлос Сайнс — 75. 8. Ландо Норрис — 74. 9. Александр Албон — 70. 10. Пьер Гасли — 63. 11. Ленс Стролл — 59. 12. Эстебан Окон — 40. 13. Себастьян Феттель — 33. 14. Даниил Квят — 26. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Ромен Грожан — 2. 19. Кевин Магнуссен — 1. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 504. 2. Red Bull — 240. 3. Racing Point — 154. 4. McLaren — 149. 5. Renault — 136. 6. Ferrari — 130. 7. AlphaTauri — 89. 8. Alfa Romeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0.