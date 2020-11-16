Звезды требуют сделать Хэмилтона рыцарем. Он самый недооцененный спортсмен современности?

Семикратный чемпион «Формулы-1» почти наверняка станет сэром. Вопрос только — когда

Победа на «Гран-при Турции» принесла Льюису Хэмилтону седьмой чемпионский титул за последние 14 лет. Независимо от исхода трех оставшихся гонок нынешнего сезона британский пилот сравняется по числу побед в общем зачете с легендарным Михаэлем Шумахером. Семь трофеев у одного гонщика — за 70 лет подобное было в королевской серии всего два раза, и мы являемся современниками одного из таких чудес. По дополнительным показателям (победы в отдельных «Гран-при» и поулы) Льюис уже обошел Михаэля. Однако в мировых СМИ особого ликования по этому поводу почему-то не наблюдается.

Несмотря на все величие достижений Хэмилтона, хайп вокруг его рекордов сегодня невелик: того восхищения, которое два десятилетия назад сопровождало прорыв Шумахера, нет и близко. Это вызвано разными причинами, в том числе объективными. Некоторые раздражены из-за многолетнего доминирования «Мерседеса», которое привело к падению популярности «Формулы-1». Некоторые недолюбливают Льюиса из-за его политической активности. Да и в целом фон для смакования спортивных успехов сейчас не самый благоприятный.

Как бы то ни было, после завоевания Хэмилтоном седьмого титула многие в Великобритании с удивлением обнаружили, что один из самых успешных спортсменов в истории страны до сих пор не удостоен рыцарского звания, в отличие от многих менее именитых коллег.

Прокол с титулом

Рыцарское звание в странах Британского содружества является аналогом государственной награды — признанием заслуг человека перед короной и свидетельством его большого общественного веса. Ежегодно в рыцари посвящается огромное количество людей, в том числе деятели культуры и спорта. Титул рыцаря-бакалавра дает право добавлять к имени приставку «сэр», но на этом привилегии, как правило, заканчиваются. Идея сделать Хэмилтона «сэром» звучала еще в прошлом году, но тогда его не успели включить в списки на представление, которые обычно составляются до Рождества.

Сейчас вопрос снова возник после «Гран-при Португалии», когда Льюис побил рекорд Шумахера по числу побед в отдельных гонках. А после досрочного завоевания седьмого трофея призывы разгорелись с новой силой. В частности, недоумение по поводу отсутствия у Хэмилтона звания рыцаря высказали знаменитые футбольные ветераны — Гари Линекер и Рио Фердинанд.

Сам Линекер стал «сэром» в 1992 году, а всего за последние 93 года посвящение в британские рыцари приняли 143 футболиста. В автоспорте таких людей намного меньше. За гоночные достижения звания в послевоенные годы удостоены лишь трое: Джеки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джеки Брэбэм, и всех их чествовали уже после завершения карьеры. Но в пользу рыцарства Хэмилтона есть другие примеры — например, в 2017-м «сэром» сделали легкоатлета Мо Фара и теннисиста Энди Маррея, оба выступают до сих пор. Любопытно, что сам Льюис спокойно относится к перспективам сделаться рыцарем. Хотя теоретически мог бы увязать этот вопрос с борьбой за расовое равноправие, и тогда медлительным британским чиновникам пришлось бы очень тяжело.

Большое видится на расстоянии

При обсуждении вопроса о неоцененности успехов Хэмилтона неизбежно возникает вопрос о его личном вкладе в победы — притом что машины «Мерседес» являются абсолютно лучшими в королевской серии в последние семь лет. За это время «серебряные стрелы» выиграли 107 гонок из 135 (то есть сопротивление соперников практически отсутствовало), а Льюис завоевал шесть титулов из семи возможных. «Меня не расстраивают титулы «Мерседеса», я очень уважаю то, чего они достигли, — признался недавно пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. — Меня не огорчают успехи Льюиса. Но на машинах «Мерседеса» могли бы побеждать 90 процентов гонщиков с нашей стартовой решетки. Ничего не имею против Льюиса, он отличный гонщик, но их машина сильно доминирует».

С другой стороны, все относительно. Тот же Шумахер затратил на свои семь титулов на один год меньше, чем Льюис, и у него были более слабые напарники. В «Феррари» Михаэль никогда не проигрывал во внутрикомандной борьбе (исключая историю с травмой в 1999 году), а Льюис в 2016-м уступил Нико Росбергу. Конечно, в нынешнем сезоне нежелание Валттери Боттаса бороться за лидерство в «Мерседесе» может вызывать только сожаление, а его отставание на круг от Хэмилтона в чемпионской гонке в Турции — это вообще не лезет ни в какие ворота. Однако в целом сводить все успехи Льюиса к одному лишь техническому превосходству — это перебор.

В конце концов, Хэмилтон побеждал не только за рулем «Мерседеса», как и Шумахер — не только в «Феррари». Да Льюису не всегда хватает харизмы, да и его акции вне трека порой вызывают разные эмоции, особенно инициатива с коленопреклонением и борьба за расовое разнообразие в автогонках. Но если сейчас британец умерит финансовые аппетиты, то он переподпишет контракт с «Мерседесом» и в следующем году может установить «вечный» рекорд — восемь титулов за карьеру. Большое обычно видится на расстоянии. Все нюансы нынешних чемпионатов скоро забудутся, а великое достижение Льюиса — останется, что бы сейчас ни говорили критики британца.