Хэмилтон в Турции должен стать султаном «Формулы-1». Кто ему помешает?

Один из лучших автодромов мира уже готов к празднику в честь седьмого чемпионства британца.

«Гран-при Турции» — приятная изюминка нынешнего сезона. «Истанбул Парк» считают одной из самых зрелищных трасс в истории «Формулы-1», а возвращение этого автодрома никого не оставило равнодушным. Стоит ожидать событийную воскресную гонку с последующей коронацией уже давно известного чемпиона.

С прицелом на будущее

Главной новостью перерыва между этапами стал календарь чемпионата мира на следующий год. Ковидный сезон не заставил боссов «Ф-1» поменять курс. Промоутеры продолжают продвигать безумный план из 25 гонок в году. Следующий сезон ограничится 23 «Гран-при», но это все равно сделает его рекордным. Но даже в таком календаре не нашлось места Вьетнаму — организаторы этого этапа, кажется, спустили деньги на ветер. Новый автодром в Ханое должен был принять первую в истории гонку еще в этом году, но пандемия сорвала планы. Теперь перспективы вьетнамской трассы туманны из-за политики. «Формула-1» намерена заменить ханойский трек, поэтому пока слот 4-й гонки остается пустым.

Не менее острые споры развернулись вокруг другой трассы. Саудовская Аравия не отстает от своих богатых соседей ОАЭ и Бахрейна и также обзавелась гонкой в календаре «Формулы-1». Контракт с саудовской нефтяной компанией и этап в Джидде принесут «Ф-1» баснословные деньги, в чем серия сильно нуждается после коронавирусного кризиса. Однако предстоящий ночной старт вызывает немало вопросов. Профиль городской трассы до сих пор неизвестен, а сама страна имеет не самую однозначную репутацию. В общем, «Формула-1» в лишний раз дала понять, что ее интересуют только деньги, а не конфигурации автодромов и интересы болельщиков. Тем важнее ценить нынешний сезон, который приготовил еще немало сюрпризов.

В ожидании седьмого триумфа Хэмилтона

Спустя девять лет «Ф-1» возвращается в Турцию. Автодром «Истанбул Парк» за свою недолгую историю успел обрести статус любимого трека гонщиков и фанатов. Пилоты восхваляют «бесконечный» восьмой поворот, а болельщики считают турецкую трассу лучшим творением Германа Тильке. Много памятных событий собралось за семь гонок на «Истанбул Парке», однако ярчайшей гонкой можно назвать «Гран-при Турции 2010». Тогда пилоты «Ред Булла» столкнулись, что привело к расколу в команде, а Льюис Хэмилтон в упорной схватке с напарником вырвал победу. Не исключено, что сценарий десятилетней давности может повториться в эти выходные.

Хэмилтон, вполне вероятно, оформит очередное чемпионство за три гонки до конца сезона. В Турции британцу нужно не дать Боттасу отыграть восемь очков. Любой финиш Льюиса впереди Валттери гарантирует титул Хэмилтону. Седьмая победа в чемпионате сравняет его по этому показателю с Михаэлем Шумахером. Хэмилтон бьет рекорды, но его будущее в «Ф-1» до сих пор под вопросом. Льюис подумывает о завершении карьеры, а босс «Мерседеса» Тото Вольф подыскивает себе преемника. Возможно, поход за чемпионством и Кубком Конструкторов в следующем году станет «последнем танцем» для Льюиса Хэмилтона и «серебряных стрел».

Цунода примеряет комбинезон Квята

Главный конкурент «Мерседеса» «Ред Булл» пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Уход мотористов «Хонды» поставил «быков» в затруднительное положение, а невнятные выступления Алекса Албона в нынешнем сезоне заставляют боссов «Ред Булла» хвататься за голову. Странный прокол Макса Ферстаппена в Имоле оставил «тауриновых» на прошлой гонке без очков, что еще сильнее ухудшило настроение в коллективе. Ситуация в стане «быков» накаляется, что может вызвать взрыв.

Пока Албон цепляется за возможность остаться в системе «быков», Даниил Квят уже смирился, что его время в «Формуле-1» подошло к концу. Россиянин провел отменную прошлую гонку, которая, к сожалению, не повлияла на его будущее в команде. Потенциальный сменщик россиянина Юки Цунода уже протестировал болид «Альфа Таури» в Имоле. Юниор Юри Випс будет резервным гонщиком «Ред Булла» на «Гран-при Турции», что означает наличие суперлицензии и возможность для эстонца выступать в гонках. «Ред Булл» ясно дал понять, что больше не рассчитывает на Квята, поэтому Даниилу остается поставить жирную точку в своей карьере в «Формуле-1» и попробовать взять шальной подиум.

Расписание уик-энда

13 ноября, пятница

11:00 Первая тренировка

15:00 Вторая тренировка

14 ноября, суббота

12:00 Третья тренировка

15:00 Квалификация

15 ноября, воскресенье

13:00 Гонка

«Истанбул Парк»

Длина круга — 5,338 км

Количество кругов — 58

Дистанция гонки — 309,396 км