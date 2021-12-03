Досрочное чемпионство или смена лидера. Что ждет Ферстаппена и Хэмилтона в Саудовской Аравии?

Дебют Джидды в королевской серии может оказаться судьбоносным.

Битва Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона продолжится на первом в истории «Гран-при Саудовской Аравии». Голландец уже в Джидде может досрочно завоевать титул, однако британец является фаворитом в сражении за победу в гонке на новой трассе.

Непредсказуемая новая трасса

Выматывающий, но яркий нынешний сезон «Формулы-1» подходит к концу. Предпоследний этап года пройдет на новой трассе в Саудовской Аравии, которую успели построить буквально за несколько дней до начала уикенда. Строительство уличного трека «Джидда» у многих вызывало вопросы. Тем не менее президент «Ф-1» Стефано Доменикали заверял, что этап удастся провести в намеченный срок. В итоге итальянец оказался прав: «Формула-1» прибыла в Саудовскую Аравию и готовится к самой непредсказуемой гонке года.

«Джидда» не похожа ни на один трек. Это самая длинная уличная трасса в календаре чемпионата, а по общей протяженности уступает лишь бельгийскому «Спа». Трек состоит из 27 узких поворотов, которые будут проходиться на высокой скорости. Вполне вероятно, средняя скорость в «Джидде» будет превышать 250 км/ч, что сделает ее одной из быстрейших трасс «Формулы-1». Благодаря таким особенностям трека большое количество аварий в дебютном «Гран-при Саудовской Аравии» не станет сюрпризом для многих. А вот с обгонами действительно могут возникнуть проблемы. Тем не менее этот сезон уже доказал, что необгонные трассы могут радовать зрелищными гонками. Более того, в Джидде может решиться судьба чемпионского титула, что сделает заезд чрезвычайно нервным.

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Хэмилтон — фаворит в Джидде

Макс Ферстаппен уже в Саудовской Аравии может стать чемпионом мира «Формулы-1». Гонщику «Ред Булл» нужно набрать в гонке на 18 очков больше Льюиса Хэмилтона, и тогда голландец закроет вопрос о титуле досрочно. В такой расклад верится с трудом, так как внушительный темп «Мерседес» в последних гонках делает скорее британца фаворитом в борьбе за чемпионство. Если Льюис победит в «Джидде», поставив лучший круг, а Макс финиширует вторым, то оба претендента на титул приедут на последний этап сезона с равным количеством баллов в чемпионате. Однако непредсказуемый трек в Саудовской Аравии может внести свои коррективы в борьбу за главную награду нынешнего сезона.

Многие уже заранее отдали предпочтение в сторону «Серебряных стрел» на Ближнем Востоке. Руководитель команды Тото Вольф рассказал, что Хэмилтон в Джидде будет использовать двигатель, с которым британец смел всех соперников на «Гран-при Бразилии». Действующий чемпион считается фаворитом в борьбе за победу в Саудовской Аравии, но Ферстаппен не оставит Льюиса без жесткого сопротивления.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Решенные задачи

В борьбе за третью строчку в Кубке конструкторов «Феррари» практически решила все свои вопросы. В трех последних этапах соперник Скудерии «Макларен» усилиями Ландо Норриса набрал лишь четыре балла, тогда как Шарль Леклер и Карлос Сайнс стабильно приносили своей команде много очков. Разрыв между коллективами составляет 39,5 балла. В «Феррари» царит отличное настроение, однако руководитель Маттиа Бинотто признался, что с нетерпением ждет окончания сезона. В «Феррари» всерьез настроены побороться за титул в 2022-м, так что все силы уже брошены на следующий год.

В «Макларен» еще не теряют надежд отобрать у Скудерии третью строчку в чемпионате, однако одних усилий Норриса оказывается недостаточно. Даниэл Риккьярдо не может занести нынешний сезон себе в актив, хотя и победил на «Гран-при Италии». Австралиец прошел тяжелую адаптацию в новой команде, но у него остается шанс ударно закрыть 2021 год.

Борьба между «Альпин» и «Альфа Таури» также сходит на нет. Благодаря подиуму Фернандо Алонсо на «Лосаиле» французская команда на 25 баллов оторвалась от дочернего коллектива «Ред Булл». «Астон Мартин» же вряд ли сможет помешать «Альфа Таури» закончить сезон на шестой строчке. Тем не менее сильный «Гран-при Катара» в исполнении Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла придал уверенности команде на концовку сезона.

В коллективе российского гонщика Никиты Мазепина «Хаас» все без изменений. Новый трек в Джидде станет очередным испытанием для Мазепина и его напарника Мика Шумахера, хотя особых надежд на успешный результат у команды нет.

Расписание уикенда

3 декабря, пятница

16.30 Первая тренировка

20.00 Вторая тренировка

4 декабря, суббота

17.00 Третья тренировка

20.00 Квалификация

5 декабря, воскресенье

20.30 Гонка

Джидда

Длина круга — 6,174 км

Количество кругов — 50

Дистанция гонки — 308,450 км