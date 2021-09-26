Хэмилтон выиграл сотый «Гран-при». Он украл победу у Норриса благодаря дождю в Сочи
Гран-при России
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:30.41,001
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53,271
3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.02,475
4. Даниэль Риккьярдо («Макларен») — 1.05,607
5. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.07,533
6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.21,321
7. Ландо Норрис («Макларен») — 1.27,224
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.30,076
10. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.40,551
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») — 1.46,198
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1 круг
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») — 1 круг
15. Шарль Леклер («Феррари») — 1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1 круг
18. Никита Мазепин («Хаас») — 2 круга
Сошли: Николас Латифи («Уильямс»), Мик Шумахер («Хаас»).
Восьмая в история гонка «Формулы-1» в Сочи определенно стала самой интересной среди всех «Гран-при России». Ландо Норрис до последнего претендовал на первую в своей карьере победу, однако дождь в концовке принес Льюису Хэмилтону сотый финиш на первом месте. Макс Ферстаппен сумел прорваться с последнего места на второе и подпортил праздник Хэмилтону.
«Мерседес» приносит Боттаса в жертву
Итоги субботней квалификации в Сочи сильно подогрели интерес к воскресной гонке. Никто не мог представить, что Ландо Норрис и Карлос Сайнс займут первый ряд стартовой решетки. Второй ряд представлялся не менее интригующим: Джордж Расселл второй раз в сезоне начинал гонку выше своего будущего напарника по «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. «Серебряные стрелы» провалили квалификацию и решились пойти на рискованный шаг. Изначально напарник Хэмилтона Валттери Боттас квалифицировался на седьмой позиции, однако впоследствии команда поменяла двигатель финну. Это привело к штрафу, и Валттери стартовал 16-м.
Главный соперник Хэмилтона в борьбе за титул Макс Ферстаппен начинал заезд с последнего места. Именно поэтому в «Мерседес» пошли на тактический ход, отправив Боттаса оттормаживать Макса. В этой группе также оказался гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который отбывал свой штраф за смену силовой установки. Благодаря многочисленным наказаниям других гонщиков россиянин Никита Мазепин поднялся на 15-е место стартовой решетки. Таким образом, наблюдать за последними рядами на старте стало так же интересно, как за первыми.
LAP 27/53— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
The championship contenders pit on the same lap!
Hamilton comes back out in P9, Verstappen in P12 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/2SHSBkFapn
Сайнс выходит в лидеры
Резвое начало заезда в исполнении Карлоса Сайнса позволило ему выйти в лидеры «Гран-при России». Испанец совершил не лучший рывок на первых метрах старта, однако благодаря слипстриму от Норриса сумел обогнать британца и занять первое место. Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон провел не самый лучший старт: гонщику «Мерседес» не только не удалось пройти Расселла, но и он также пропустил вперед Стролла, Риккьярдо и Алонсо. Вскоре Хэмилтону получилось опередить испанца, однако Льюис застрял за Риккьярдо. Пара Сайнс — Норрис постепенно отрывалась от остальных, пока Расселл удерживал за собой быстрых Стролла, Риккьярдо, Хэмилтона и Переса, который также прошел Алонсо.
Лучше всех старт с последних рядов провел Шарль Леклер. Монегаск вырвался на 12-ю позицию, оставив Ферстаппена и Боттаса сражаться между собой позади. Отдельно стоит похвалить Мазепина, который отыграл две позиции в начале заезда, тогда как его напарник откатился в конец пелотона. Темп «Хаас» не позволил россиянину удержать высокое место, однако такой бодрый старт Никиты — редкое явление в нынешнем сезоне.
На седьмом круге «Гран-при России» стало понятно, что план «Мерседес» по Ферстаппену провалился. Макс с легкостью обогнал Валттери и продолжил свой прорыв к Хэмилтону. Голландец не без труда прошел Леклера и Феттеля, ставя быстрейшие круги. С каждой минутой Макс становился все ближе и ближе к своему главному сопернику по чемпионату.
Work this one out ?#RussianGP #F1 pic.twitter.com/vIMlvCUX34— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
Хэмилтон преследует Норриса
Интересные события в середине пелотона отвели внимание от лидеров гонки, хотя там тоже было жарко. На десятом круге Норрис провел идеальный обгон на своего бывшего напарника по «Макларен». Карлос упустил лидерство и одним из первых поехал на пит-стоп. Вскоре половина пелотона совершила свои остановки в боксах, а остальная десятка ожидала новостей о потенциальном дожде. Темное небо окутало «Сочи Автодром», однако в середине гонки осадки обошли трассу стороной.
Хэмилтон и Ферстаппен решились на пит-стоп на 27-м круге. Оба выехали на грани очковой десятки, и им еще предстоял прорыв к подиуму. Главных претендентов на титул на трассе разделяли Риккьярдо и Расселл. Впоследствии Хэмилтон сумел пройти Стролла и Сайнса, который пожалел о столь раннем пит-стопе. Когда все поменяли покрышки, Ландо Норрис вернулся в лидеры, однако теперь его преследовал уже Хэмилтон. Сайнс с отставанием в 25 секунд замыкал тройку, а Риккьярдо и Перес яростно сражались за четвертую позицию. Макс Ферстаппен не только не мог угнаться за своим напарником, но и пропустил Алонсо в борьбе за шестое место.
Угроза дождя вернулась за восемь кругов до финиша. Зрители на трибунах начали раскрывать свои зонты, а стратегам команд пришлось решать сложную задачу: зазывать ли гонщиков за промежуточными покрышками. На 47-м круге начался хаос, который изменил ход гонки до неузнаваемости.
Горькое поражение Норриса
Льюис Хэмилтон висел на хвосте у Ландо Норриса, прессингуя британца. Норрис не сдавался, однако дождь с каждой минутой усиливался. Хэмилтон послушал команду и поехал за промежуточными шинами, оставив Норриса бороться с ухудшающимися условиями на трассе. Ландо на сликах пытался удержаться на треке, но в итоге ожидаемо допустил ошибку. Норрис вылетел и пропустил Хэмилтона. Раздосадованный гонщик «Макларен» слишком поздно поехал за нужной резиной и лишился шансов не только на победу, но и на подиум. В итоге Ландо финишировал седьмым, но, вполне вероятно, получит штраф за ошибку при въезде на пит-лейн в дождевых условиях.
Льюис Хэмилтон одержал свою сотую победу в карьере в «Формуле-1». Несмотря на такое достижение, британец явно остался недоволен ситуацией: Макс Ферстаппен сумел прорваться с последнего места на второе. Голландец вовремя сориентировался в дождевых условиях и извлек из промежуточных покрышек максимальный результат. В «Мерседес» явно не рассчитывали, что при старте с последней позиции «Ред Булл» все равно окажется на подиуме. Льюис Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата, однако его отрыв составляет всего два очка.
Подиум замкнул Карлос Сайнс, который провел один из лучших заездов в своей карьере. Даниэль Риккьярдо финишировал четвертым, а пятым приехал Валттери Боттас. Во время хаоса на последних кругах финн одним из первых заехал за новыми покрышками, что помогло ему прорваться в пятерку. Будущий гонщик «Мерседес» Джордж Расселл сумел финишировать десятым, забрав один балл после старта с третьей позиции. Никита Мазепин закончил гонку последним, однако россиянин провел боевой заезд, который может занести себе в актив.
Общий зачет
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 246,5
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 244,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 151
4. Ландо Норрис («Макларен») — 139
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 120
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 112.5
7. Шарль Леклер («Феррари») — 104
8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 95
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 66
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 58
11. Эстебан Окон («Альпин») — 45
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 35
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») — 24
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 18
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 16
16. Николас Латифи («Уильямс») — 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
19. Мик Шумахер («Хаас») — 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0
21. Никита Мазепин («Хаас») — 0
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 397,5
2. «Ред Булл» — 364,5
3. «Макларен» — 234
4. «Феррари» — 216,5
5. «Альпин» — 103
6. «Альфа Таури» — 84
7. «Астон Мартин» — 59
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 7
10. «Хаас» — 0
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