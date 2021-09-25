Погода сжалилась над организаторами «Гран-при России». Квалификация обошлась без дождя

Хотя за несколько часов до начала был ливень.

Гран-при России. Квалификация

1. Норрис (McLaren) -1.41,993

2. Сайнс (Ferrari) — 1.42,510

3. Расселл (Williams) — 1.42,983

4. Хэмилтон (Mercedes) — 1.44,050

5. Риккьярдо (McLaren) — 1.44,156

6. Алонсо (Alpine) — 1.44,204

7. Боттас (Mercedes) — 1.44,710

8. Стролл (Aston Martin) — 1.44,956

9. Перес (Red Bull) -1.45,337

10. Окон (Alpine) — 1.45,865

11. Феттель (Aston Martin) — 1.46,573

12. Гасли (Alpha Tauri) — 1.46,641

13. Цунода (Alpha Tauri) — 1.46,751

14. Латифи (Williams) — 1.48,252

15. Леклер (Ferrari) — 1.48,470

16. Райкконен (Alfa Romeo) — 1.49,586

17. Шумахер (Haas) — 1.49,830

18. Джовинацци (Alfa Romeo) — 1.51,023

19. Мазепин (Haas) — 1.53,764

20. Ферстаппен (Red Bull) — б/в

Как и обещал прогноз, с утра субботы в Сочи поливало нещадно. Проливной дождь начался еще до рассвета, продолжался несколько часов, но к началу десятого немного успокоился. Впрочем, плотные тучи ничего хорошего не предвещали. Мелкий дождь продолжался, а температура воздуха была около 13 градусов. Тем не менее команды «Формулы-2» начали прогревать моторы и готовиться к заезду. Но в итоге все гонки поддержки решили отменить. Директор гонки Майкл Маси объяснил это правилами безопасности: медицинский вертолет не может вылететь в район «Сочи Автодрома», так как местный аэропорт закрыт из-за непогоды.

Дождь в пользу Ландо

Более детальное пояснение ситуации дал промоутер «Гран-при России» Алексей Титов:

— Проблема в субботу была не в воде, а в том, что есть медицинский регламент, — сказал ТАСС Титов. — И он подразумевает, что в случае непредвиденных обстоятельств любой человек с автодрома должен быть доставлен в больницу не более чем за 20—30 минут. И из-за сильных дождей у нас подтопило дороги вокруг трассы, плюс Сочи был закрыт на полеты, и в такой ситуации ни скорая не может приехать вовремя, ни вертолет приземлиться. В таких случаях не проводят гонки, потому что опасно.

Правда, за 45 минут до начала квалификации «Формулы-1» погода сжалилась над организаторами и пилотами. Дождь прекратился, выглянуло солнце, а температура воздуха поднялась до комфортных 17 градусов. Правда, асфальт по-прежнему оставался мокрым. В первой сессии Фернандо Алонсо даже выбрал шины для сильного дождя, все остальные гонщики выехали на промежуточных. К финалу же траектория почти везде была сухой, и решающий круг все лидеры проехали уже на сликах. Это изменило расклад сил. Удерживающий промежуточное лидерство Льюис Хэмилтон не смог прогреть резину и допустил разворот в конце круга. Это откинуло пилота «Мерседес» на четвертое место. Выше смогли финишировать даже будущий партнер Хэмилтона Джордж Расселл, а также Карлос Сайнс и Ландо Норрис. Пилот «Макларен» завоевал первый поул в карьере.

— Это безумие, у меня нет слов, — сказал на пресс-конференции Норрис. — Сумасшедшая квалификация, но у нас все складывалось неплохо, а в конце мы решили перейти на слики. Я не думал, что окажусь на поуле, но в итоге его завоевал и невероятно этому рад. Команда проделала потрясающую работу. Сухая траектория была лишь одна, и если ты выезжал за нее на сантиметр, то попадал на мокрый асфальт и вылетал. Вчера с полными баками мы показывали чуть ли не лучший свой темп за год, так что я должен снова нацеливаться на подиум — терять мне нечего.

Сочи может заливать, а тут будет тихо

Интересно, что впервые за годы проведения «Формулы-1» в Сочи (с 2014 года) в Краснодарском крае такая дождливая погода.

— По-моему, никогда здесь не ездили в дождь, — сказал резервный пилот «Альпин» Даниил Квят, который провел в Сочи множество заездов. — Но если будет так много дождя, как обещают, то никто никуда не поедет. Если дождь не будет проливным, то поначалу будет много ошибок, но потом все найдут, скажем так, точки отсчета: где тормозить, как лучше выбирать траекторию, и все становится более стабильно. Но в Сочи трасса довольно скользкая, поэтому будет интересно.

На данный момент вероятность дождя в середине дня воскресенья — 80%.

— Самое главное, что у нас готовы все дренажные системы, — подчеркнул «СЭ» Алексей Титов. — Сильный дождь во вторник [на прошлой неделе] обозначил наши слабые места, поэтому если будет совсем потоп, то застоя воды нигде не будет. А если говорить про все остальное — будем смотреть по обстоятельствам. Итоговое решение в любом случае принимает FIA. Но не думаю, что стоит ждать чего-то сверхъестественного. Надо понимать, что в Бельгии была ситуация с катаклизмом. Так что не стоит излишне истерить.

Промоутер подчеркнул, что не стоит доверять прогнозам синоптиков.

— Когда говорят, что в Сочи дождь, то надо понимать, что трасса находится в 120 км. В центральном Сочи может заливать, а тут будет тихо. Так часто бывает. Особенно летом, — сказал «СЭ» Титов.

Поэтому существует вероятность, что воскресенье удастся провести все запланированные гонки, включая заезды «Формулы-2» и «Формулы-3». Но есть и вариант, при котором мы вновь увидим короткий заезд. В Бельгии гонщики проехали всего два круга и досрочно завершили гонку.