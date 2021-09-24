«Мерседес» ожидает легкая прогулка в Сочи? Хэмилтон обязан вернуть себе лидерство в России

Трасса идеально подходит «Серебряным стрелам», а Макса Ферстаппена ждет штраф на стартовой решетке.

Восьмой в новейшей истории «Гран-при России» вполне может стать самым интересным этапом, который когда-либо проходил в Сочи. Макс Ферстаппен постарается прорваться к победе, несмотря на штраф и преимущество «Мерседес». Россиянин Никита Мазепин проведет свой первый домашний этап «Формулы-1» в карьере.

«Мерседес» — фаворит, но Ферстаппен не будет сдаваться

Даже спустя две недели после очередного столкновения между лидерами чемпионата Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном страсти не собираются угасать. Судьи признали голландца виновным в инциденте и присудили ему штраф в три позиции на стартовой решетке этапа в России. Решение стюардов выглядело неоднозначным для многих, однако Ферстаппен уже смирился с наказанием.

В «Ред Булл» могут воспользоваться ситуацией и поставить новую силовую установку на болиде Макса. Это и вовсе приведет к старту с конца стартовой решетки. Тем не менее такой шаг не станет неожиданностью. Во-первых, Ферстаппен уже однажды сумел совершить невероятный прорыв с 19-го места в Сочи. На «Гран-при России» — 2018 Макс сумел вырваться на пятую позицию всего лишь за первые восемь кругов гонки. Так что любой штраф не будет помехой для Ферстаппена в России.

Во-вторых, пилоты «Мерседес» являются главными фаворитами в Сочи. «Серебряные стрелы» никогда не проигрывали в России, а в этом году команда будет еще больше мотивирована, чтобы одержать победу. Льюис Хэмилтон отстает на 5 очков от Ферстаппена в чемпионате, поэтому британец намерен вернуть себе лидерство по итогам «Гран-при России». Таким образом, «Ред Булл» готов пожертвовать этапом в Сочи.

Вполне вероятно, «Гран-при России» будет легкой прогулкой для «Мерседес». Тем не менее последние гонки показали, что «Формула-1» — слишком непредсказуемый вид спорта. Более того, прогноз погоды обещает обильные осадки во время уик-энда. Главное, чтобы не повторился сценарий «Гран-при Бельгии» — 2020, где зрители так и не дождались реальной гонки.

«Макларен» постарается развить успех в Сочи

В борьбе за третье место в Кубке конструкторов также полыхает. «Феррари» в середине сезона отобрала преимущество у «Макларен» и постепенно отрывалась от команды Ландо Норриса и Даниэля Риккьярдо. Коллектив Зака Брауна нанес мощный ответный удар на «Гран-при Италии». Риккьярдо победил в Монце, а Норрис дополнил успех финишем на второй строчке. Команда набрала 45 очков и вырвалась на третье место в чемпионате.

В Сочи «Макларен» может увеличить свое преимущество. Перед уик-эндом в России лидер Скудерии Шарль Леклер получил новую силовую установку, что привело к штрафу. Монегаск начнет заезд с конца стартовой решетки. Карлос Сайнс будет в одиночку сражаться с гонщиками «Макларен».

«Альфа Таури» постарается оправиться от самого неудачного уик-энда за последние годы. В Монце Юки Цунода не смог начать гонку из-за проблем с тормозами, а Пьер Гасли завершил заезд спустя всего лишь несколько кругов после старта. Примечательно, что перед этапом в Италии последний двойной сход у команды был как раз в Сочи в 2018 году. Цунода и Гасли уверены, что команде удастся набрать очки в России на этот раз.

В составе «Альфа Ромео» мы вновь увидим Кими Райкконена. Финн пропустил две последние гонки в Зандворте и Монце из-за ковида. Кими вернется за руль «Альфа Ромео» в Сочи, чтобы провести свой последний «Гран-при России».

Домашнее испытание для Мазепина

Для гонщика «Хаас» Никиты Мазепина «Гран-при России» станет первым домашним этапом в карьере на таком уровне. Перед стартом уик-энда команда Гюнтера Штайнера подтвердила, что продолжит сотрудничество с россиянином и с Миком Шумахером в 2022 году. Пилоты уверены, что в следующем сезоне смогут побороться за очки, а пока Никита и Мик полностью сосредоточены на этапе в Сочи.

Напарники по «Хаас» жестко сражаются на трассе и спорят вне трека. До очередного контакта дошло на «Гран-при Италии». Мазепин развернул Шумахера в Монце, но россиянин извинился перед немцем за ошибку. Гонщиков ожидает новое сражение, однако на этот раз у Мазепина будет преимущество в виде домашних трибун. Болельщики собираются поддерживать россиянина в Сочи, а Никита обещал, что постарается не допустить ошибок в столь значимом уик-энде.

Расписание уик-энда

24 сентября, пятница

11.30 Первая тренировка

15.00 Вторая тренировка

25 сентября, суббота

12.00 Третья тренировка

15.00 Квалификация

26 сентября, воскресенье

15.00 Гонка

Сочи Автодром

Длина круга — 5,848 м

Количество кругов — 53

Дистанция гонки — 309,745