Супер-Макс! Ферстаппен победил на домашнем этапе и вернул себе лидерство в чемпионате

Оранжевая армия фанатов голландца оказала сумасшедшую поддержку Максу.

Гран-при Нидерландов

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:30.05.395

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 20,932

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 56,420

4. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1 круг

8. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 2 круга

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 2 круга

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 2 круга

15. Роберт Кубица (Польша, Alfa Romeo) — 2 круга

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 3 круга

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 3 круга

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri), Никита Мазепин (Россия, Haas)

«Гран-при Нидерландов» не мог завершиться поражением главного любимца публики Макса Ферстаппена. Голландец провел безошибочный уик-энд и завоевал победу в гонке в эмоциональном стиле. Его главный соперник Льюис Хэмилтон оказался бессилен.

Болид Роберта Кубицы. Фото Getty Images

Неожиданное возвращение Роберта Кубицы

Большое внимание к «Гран-при Нидерландов» было приковано с пятницы, так как «Зандворт» является новой для всех гонщиков трассой нынешнего пелотона «Формулы-1». По итогам тренировок многие остались довольны треком, подчеркивая его «олдскульность» и бэнкинги под необычно большим углом для современной «Ф-1». Тем не менее пилоты не рассчитывали на большое количество обгонов в воскресенье, поэтому квалификация стала важнейшей частью этапа.

В субботу утром «Альфа Ромео» выступила с заявлением, что ее гонщик Кими Райкконен пропустит этап из-за ковида. Финна заменил Роберт Кубица — резервный гонщик команды. Поляк, несмотря на всего лишь одну субботнюю тренировку, сумел показать 18-й результат в квалификации, не допустив ошибок в сессии.

Однако без аварий в субботу не обошлось. Оба пилота «Уильямса» Джордж Расселл и Николас Латифи вылетели в барьеры, чем добавили работы своим механикам перед гонкой. Кроме них со знаком «минус» отличился пилот «Ред Булла» Серхио Перес, который не сумел выбраться даже из первого сегмента квалификации. Команда решила воспользоваться случаем и заменила двигатель на болиде мексиканца, что привело к старту с пит-лейна.

Напарник Переса Макс Ферстаппен, на радость оранжевым домашним трибунам, сумел завоевать поул. Голландец опередил своего главного соперника Льюиса Хэмилтона на 0,038 секунды. Валттери Боттас замкнул тройку, а Пьер Гасли готовился защитить свою высокую четвертую позицию в гонке от пилотов «Феррари».

Макс Ферстаппен. Фото Getty Images

Резвый старт Ферстаппена на радость трибунам

Старт воскресной гонки прошел под гул многочисленных фанатов Ферстаппена, так как голландец никого не подпустил к лидерству в начале гонки. Макс рванул с поул-позиции и уже после первого круга оторвался от Хэмилтона более чем на секунду. Напарник голландца Перес единственным начинал заезд на «харде», но уже на первых кругах в борьбе с Никитой Мазепиным испортил себе покрышки и поехал на пит-стоп на девятом круге. Из-за такого неудачного старта мексиканец рисковал вовсе остаться без очков в гонке.

На первых кругах особых перестановок внутри очковой десятки не происходило, однако самыми активными в этой группе были пилоты «Альпин». Фернандо Алонсо прошел Эстебана Окона, однако гонщики продолжали бороться на протяжении нескольких кругов. Испанец остался впереди француза в борьбе за седьмую строчку. Среди лидеров все оставалось без изменений: Ферстаппен уверенно шел на первом месте, Хэмилтон и Боттас не догоняли голландца, а Гасли удерживал четвертую позицию впереди двух «Феррари».

Первым из лидеров на пит-стоп поехал Хэмилтон. Медленная по меркам «Ф-1» остановка Льюиса в 3,6 секунды позволила Ферстаппену без последствий провести смену покрышек на следующем круге. Тем не менее в «Мерседес» решили как можно дольше оставить Боттаса на трассе, чтобы финн удерживал позади себя Макса. К 30-му кругу ситуация накалилась до предела: голландец не мог обогнать Валттери, а Хэмилтон уже «висел на хвосте» у Ферстаппена.

Льюис Хэмилтон. Фото Getty Images

Хэмилтон оказался бессилен перед Максом

В итоге голландцу удалось провести важнейший обгон за лидерство. Макс прошел Боттаса, и финн в следующем же повороте пропустил своего напарника по команде. Льюис помчался за Ферстаппеном, но отрыв между главными соперниками по чемпионату не сокращался. В «Мерседес» вновь решились первыми проводить очередной пит-стоп. Хэмилтон переобулся на «медиум» на следующий отрезок гонки, тогда как Макс поменял старые покрышки на новый «хард».

Пусть гандикап между Максом и Льюисом не превышал трех секунд, британец явно был бессилен перед скоростью голландца. Хэмилтон не мог приблизиться к Ферстаппену, что обеспечило гонщику «Ред Булла» уверенную победу на домашнем этапе. Льюис в концовке поехал на третий пит-стоп, который помог ему оформить быстрейший круг в гонке и завевать дополнительный балл.

В итоге Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов», а трибуны разразились овациями в честь победы своего любимого гонщика. Подиум замкнули Хэмилтон и Боттас. Голландец вновь вышел в лидеры чемпионата и теперь опережает британца на три очка. Позади этой тройки Пьер Гасли удержал четвертую позицию, а Карлос Сайнс на последнем круге пропустил Алонсо в борьбе за шестое место. Серхио Перес после неудачного старта прорвался на восьмую строчку и получил звание «гонщик дня». Десятку замкнули Эстебан Окон и Ландо Норрис.