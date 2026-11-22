«Лучшая гонка в истории «Формулы-1». Болельщики в восторге от 352 обгонов на Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен победил и снова сравнил нынешний чемпионат с видеоигрой Mario Kart.

Гран-при Лас-Вегаса-2026

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.39,624

2. Ландо Норрис («Макларен») — 0,639

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1,529

4. Кими Антонелли («Мерседес») — 2,574

5. Пьер Гасли («Альпин») — 2,927

6. Франко Колапинто («Альпин») — 7,955

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 12,795

8. Карлос Сайнс («Уильямс») — 12,938

9. Джордж Расселл («Мерседес») — 13,192

10. Шарль Леклер («Феррари») — 17,554

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен в третий раз выиграл Гран-при Лас-Вегаса, но гонка 2026 года потребовала особых усилий. За 50 кругов произошло 352 обгона и 35 смен лидера: машины непрерывно менялись местами благодаря слипстриму и работе батарей. Пилот «Ред Булл» не смог оторваться, но опередил гонщика «Макларена» Ландо Норриса на 0,639 секунды. После сложного старта сезона голландец укрепился на втором месте общего зачета. Правда, на титул он уже не претендует — его досрочно завоевал итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли.

Обгоны, которые понравились не всем

Антонелли был быстрейшим в квалификации, но из-за штрафа за замену компонентов силовой установки стартовал шестым. Поул унаследовал Ферстаппен, которому на протяжении гонки приходилось отбиваться от атак британца Джорджа Расселла и самого Антонелли.

— Помню, как побеждал так в Mario Kart. Там, когда отстаешь, получаешь преимущество за счет воздушного мешка и догоняешь остальных, — пошутил Ферстаппен на пресс-конференции.

— Со стороны это, пожалуй, лучшая гонка в истории «Формулы-1». Иногда достаточно нажать кнопку ускорения и проехать мимо, хотя борьба все равно была хорошей, — отметил Норрис.

Ландо успел выпасть из десятки, но вернулся вторым. Его напарник, австралиец Оскар Пиастри пробился с 17-го места на третье. Среди болельщиков единства не было.

— Это гонка года. Смотреть ее было одним удовольствием, — пишут после финиша некоторые болельщики в соцсетях.

— Смена позиций из-за разницы зарядов батарей, а не мастерства пилотов, — не обгон. Было зрелищно, но даже призеры сочли происходящее странным и искусственным, — парируют скептики из числа фанатов.

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Двойной удар по «Мерседесу» и новая ссора «Феррари»

На 48-м круге Расселл при атаке на напарника заблокировал колеса, задел ограждение и откатился на девятое место. На последнем круге Антонелли потерял скорость, пропустив обе машины «Макларена».

— Мне нужно было стать вторым, чтобы бороться за победу. Я рискнул и поплатился, но не жалею: иначе финишировал бы третьим, — приводит слова Расселла Motorsport.com.

— Я сбросил газ на прямой, чтобы сохранить режим обгона, а в шикане обнаружил, что мощности нет. Потерял подиум и шанс на победу, это очень обидно, — объяснил Антонелли в интервью F1 TV.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер вновь столкнулись. На 38-м круге Леклер развернул напарника в седьмом повороте и получил десятисекундный штраф, опустившись с шестого места на десятое. Хэмилтон стал седьмым после собственного штрафа за срезку трассы в борьбе с Норрисом.

— Мне казалось, что внутри поворота достаточно места. Думаю, Льюис не увидел меня в зеркалах. Я не пытаюсь его обвинять и очень переживаю за команду, — сказал Леклер.

— Мы просили Шарля не обгонять напарника. Он ошибся, и это дорого обошлось команде. Произошедшее совершенно неприемлемо, — заявил руководитель «Феррари» Фредерик Вассер в эфире Sky Italia.

— Я сделал все, что мог, и сказал уже более чем достаточно. Мне остается выкладываться по максимуму и надеяться, что в команде разберутся, — сказал Хэмилтон Sky Sports.

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Серебро и беспокойство перед финалом сезона

Для Ферстаппена это четвертая победа за шесть этапов. После проблем с новым техническим регламентом в начале года голландец снова регулярно побеждает, хотя его претензии к управлению зарядом батареи остаются.

— В начале года дела складывались плохо, но сейчас ситуация меняется. Все упорно работают над такими результатами и продолжают учиться перед следующим сезоном, — сказал Ферстаппен.

У Макса теперь 304 очка против 267 у Хэмилтона и 264 у Расселла и Норриса. В двух гонках осталось разыграть максимум 50 баллов, поэтому второе место нидерландцу еще не гарантировано, хотя Леклер (250) его уже точно не догонит. В Кубке конструкторов «Ред Булл» отстает от «Феррари» на 77 очков и опережает «Макларен» на девять.

Впереди гонки в Катаре (29 ноября) и Абу-Даби (6 декабря). Из-за напряженности на Ближнем Востоке организаторы сохраняют возможность отмены стартов, хотя запасной вариант с Имолой уже исключен. Некоторые вещатели обсуждают отказ от командировок в регион по соображениям безопасности. О бойкоте со стороны команд пока не сообщалось.

Общий зачет пилотов после Гран-при Лас-Вегаса

1. Кими Антонелли («Мерседес») — 402

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 304

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 267

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 264

5. Ландо Норрис («Макларен») — 264

6. Шарль Леклер («Феррари») — 250

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 167

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 122

9. Лиам Лоусон («Рэйсинг Буллз») — 89

10. Пьер Гасли («Альпин») — 52



Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 666

2. «Феррари» — 517

3. «Ред Булл» — 440

4. «Макларен» — 431

5. «Рэйсинг Буллз» — 114