Хэмилтон победил в Дохе, но Ферстаппен не позволил Льюису забрать лидерство в чемпионате

За два этапа до конца сезона отрыв между лидерами составляет всего лишь восемь очков.

Формула-1. Катар, чемпионат мира

21-й этап

«Гран-при Катара»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:24:28.471

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 25.743

3. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 59.457

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:02.306

5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1:20.570

6. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1:21.274

7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1:21.911

8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:23.126

9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга

18. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

19. Николас Латифи (Канада, Williams) — не финишировал

20. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — не финишировал

Дебютный «Гран-при Катара» получился занимательным, но не более того. Льюис Хэмилтон уверенно победил в квалификации и в гонке, а Макс Ферстаппен минимизировал потери. Однако главным героем основного заезда стал Фернандо Алонсо, который вернулся на подиум спустя семь лет.

Льюис забирает поул, Макс получает штраф

Три тренировки дебютного «Гран-при Катара» позволили гонщикам и командам детально изучить новую для «Формулы-1» трассу «Лосаил». В первой практике быстрейшим оказался Макс Ферстаппен, а в двух других — Валттери Боттас, но в квалификации оба они не смогли угнаться за Льюисом Хэмилтоном. Британец почти на полсекунды опередил голландца и взял поул-позицию на гонку. Тройку лидеров в сессии замкнул Боттас.

Итоги субботы подарили не совсем привычный порядок позади лидеров на воскресенье. Пьер Гасли стал лучшим из остальных, показав четвертый результат. Пятым квалификацию закончил гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, который опередил Ландо Норриса и Карлоса Сайнса. Юки Цунода, Эстебан Окон и Себастьян Феттель оказались худшими в третьем сегменте сессии, а в десятку не пробились Серхио Перес, Шарль Леклер и Даниэл Риккьярдо.

В концовке квалификации случился инцидент, который в итоге сильно поменял расклады на старт гонки. В своей последней попытке Пьер Гасли сломал крыло о поребрик, из-за чего на трассе появились желтые флаги. Ферстаппен улучшил свой результат под двойными желтыми флагами, а Боттас и Сайнс не сбросили скорость под одинарными. В итоге гонщики получили штрафы: Макс потерял пять позиций на старте, Валттери — три, а Карлоса судьи простили. Таким образом, благодаря своему инциденту Гасли впервые начинал гонку с первого ряда. Со второго стартовали Алонсо и Норрис.

Для российского гонщика Никиты Мазепина уик-энд в Дохе начался ужасно. Из-за технических проблем пилот «Хаас» пропустил вторую и третью тренировки на новой трассе. Последняя позиция и проигрыш почти в две с половиной секунды своему напарнику Мику Шумахеру по итогам субботы — закономерный результат в труднейших условиях.

Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо. Фото AFP

Ферстаппен быстро вернулся на вторую строчку

Льюис Хэмилтон ожидаемо не получил на старте жесткого сопротивления со стороны гонщиков «Альфа Таури» и «Альпин». Британец благодаря резвому рывку оставил позади Гасли с Алонсо и погнался за своей седьмой победой в сезоне. Сопернику Хэмилтона в борьбе за титул Максу Ферстаппену также удался отличный старт. Стартовав седьмым, голландец прошел на первых метрах дистанции Боттаса, Сайнса и Норриса. Алонсо вышел победителем в сражении за вторую строчку с Гасли, но уже на пятом круге обоих пилотов обогнал Ферстаппен. Макс быстро нивелировал потери от штрафа в квалификации и погнался за лидером гонки.

Боттасу не удался такой же прорыв, как у голландца. Валттери провалился на старте и после первого круга оказался вне очковой десятки. Руководитель «Мерседес» Тото Вольф по радио гнал финна вперед, и пилот «Серебряных стрел» постепенно продвигался наверх в пелотоне. Параллельно напарник Ферстаппена Серхио Перес радовал обгонами на первых кругах. Мексиканец сравнительно быстро ворвался в четверку и пытался помочь своему партнеру тактически переиграть Хэмилтона. Тем не менее в зеркалах заднего вида Перес видел приближающегося Боттаса, так что Серхио предстояло защитить и свою позицию в гонке.

Хэмилтон увеличивал свой отрыв от Ферстаппена, а Алонсо все еще оставался в тройке. Гасли же не смог держать темп лидеров: француз пропустил Норриса и Переса, а затем одним из первых поехал в боксы за новыми покрышками. Леклер и Риккьярдо были не в состоянии совершить важный рывок на старте для своих команд, и оба не смогли угнаться за своими напарниками в первой половине заезда.

Валттери Боттас. Фото AFP

Прокол Боттаса

Ферстаппен первым из лидеров решился на пит-стоп. Голландец перешел на «хард», а Хэмилтон на следующем же круге повторил действия Макса. Тем не менее после остановок в боксах отрыв в семь секунд между лидерами сохранился. Вторые гонщики «Ред Булл» и «Мерседес» были разведены по стратегии: Перес вслед за Хэмилтоном поехал за «хардом», а Боттас как можно дольше оттягивал свой пит-стоп. К середине дистанции Льюис все еще стабильно опережал Макса на семь секунд, Валттери, которого еще ждала остановка в боксах, был в тройке, а Перес на свежих покрышках прошел соперников и преследовал Боттаса. Алонсо опережал Гасли в борьбе за пятую строчку, Норрис, Окон, Стролл и Сайнс замыкали десятку.

Оттянутый пит-стоп сыграл с Боттасом злую шутку: на 34-м круге передняя левая покрышка на болиде Валттери не выдержала и лопнула. Финну предстояло проехать полкруга на трех колесах до заезда в боксы. После остановки пилот «Мерседес» оказался на 12-й позиции — гонка была полностью испорчена для финна. «Серебряные стрелы» зазвали Боттаса в боксы для схода и прекратили мучения Валттери на трассе.

Прокол Боттаса для некоторых стал знаком, что одного пит-стопа на всю дистанцию будет недостаточно. Лидеры спустя несколько кругов после инцидента Валттери заехали за свежим «медиумом». Макс вновь первым сменил покрышки, Льюис через несколько секунд ответил тем же. После пит-стопов отрыв между лидерами не изменился. Параллельно Перес остановился в боксах. Мексиканец выехал седьмым, однако впереди едущие пилоты не собирались менять резину.

Алонсо призвал своего напарника Окона защищаться против Переса как можно жестче, так как у Фернандо появилась возможность впервые за долгое время финишировать на подиуме. Француз сделал все, что мог, но Серхио оказался сильнее Эстебана. Мексиканцу не потребовалось обгонять Норриса: Ландо не выдержал и поехал на второй пит-стоп. Все меньше кругов оставалось до финиша, а отрыв между Пересом и Алонсо в сражении за третью строчку сокращался.

Фернандо Алонсо. Фото Reuters

Алонсо возвращается на подиум

На последних кругах шины некоторых гонщиков начали взрываться. От проколов пострадали болиды пилотов «Уильямс» Джорджа Расселла и Николаса Латифи. Канадец не сумел добраться до боксов, и дирекция гонки включила режим виртуального пейскара. Тем не менее последний круг прошел под зеленым флагом. Льюис Хэмилтон без проблем довел дело до победы, однако Макс Ферстаппен сумел финишировать вторым и забрать балл за быстрейший круг гонки. Отрыв между лидерами сезона сократился до восьми очков, и это все за два этапа до конца сезона. Финал года обещает быть экстремально нервным.

Перес не смог догнать Алонсо, и Фернандо впервые с 2014 года поднялся на подиум. Потрясающее достижение для «Альпин», которое позволило команде оторваться от «Альфа Таури» в чемпионате. В пятерке также финишировал Эстебан Окон. Стролл, Сайнс, Леклер закончили заезд позади этой группы. Из-за подозрения на прокол в «Макларен» зазвали Норриса, из-за чего британец финишировал лишь девятым. Феттель замкнул десятку, а Гасли, совершив два пит-стопа, вылетел из очковой зоны после старта с первого ряда. Никита Мазепин после проблем в пятницу и субботу ожидаемо замкнул протокол гонки.