Боттас победил в спринте. Но остался без поул-позиции в Италии

Спринтерская квалификация вновь получилась зрелищной и событийной.

Гран-при Италии. Спринт

1. Боттас (Mercedes) — 27.54,078

2. Ферстаппен (Red Bull) — 2,325

3. Риккьярдо (McLaren) — 14,534

4. Норрис (McLaren) — 18,835

5. Хэмилтон (Mercedes) — 20,011

6. Леклер (Ferrari) — 23,442

7. Сайнс (Ferrari) — 27,952

8. Джовинацци (Alfa Romeo) — 31,089

9. Перес (Red Bull) — 31,680

10. Стролл (Aston Martin) — 38,671

11. Алонсо (Alpine) — 39,795

12. Феттель (Aston Martin) — 41,177

13. Окон (Alpine) — 43,373

14. Латифи (Williams) — 45,977

15. Расселл (Williams) — 46,821

16. Цунода (AlphaTauri) — 49.977

17. Мазепин (Haas) — 62,599

18. Кубица (Alfa Romeo) — 65,096

19. Шумахер (Haas) — 66,154

«Гран-при Италии» стал вторым этапом в истории, где проводилась экспериментальная спринтерская гонка. Получасовой заезд снова не обошелся без драмы. Победитель спринта остался без главного приза, один из претендентов на титул провалился, а прошлогодний победитель гонки в Монце закончил субботний заезд в стене.

Боттас получает штраф, но выигрывает квалификацию

«Гран-при Италии» начался с доминирования Льюиса Хэмилтона в единственной пятничной тренировке. Пилот «Мерседеса» почти на полсекунды опередил своего главного соперника Макса Ферстаппена. Первый свободный заезд задал тон всему уик-энду: мало у кого было сомнений, что «Монца» больше подходит «Серебряным стрелам», нежели «Ред Буллу». Поэтому голландцу надо было сильно постараться, чтобы удержать преимущество в чемпионате по итогам «Гран-при Италии».

Тем не менее в пятничной квалификации главным героем неожиданно стал напарник британца по «Мерседесу» Валттери Боттас. Еще во время вечерней сессии было объявлено, что финн при любых раскладах будет стартовать из хвоста пелотона в воскресной гонке. В команде Тото Вольфа приняли решение полностью сменить силовую установку на болиде Боттаса, что привело к штрафу, так как это уже четвертый двигатель за сезон.

Несмотря на такой шаг со стороны «Серебряных стрел», Валттери оказался лучшим в квалификации. Финский гонщик опередил своего напарника на 0,096 секунды, а третий результат показал Ферстаппен. Пятерку замкнули пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Даниэл Риккьярдо. Пьер Гасли на «Альфа Таури» вновь переквалифицировал обе «Феррари» во главе с Карлосом Сайнсом. Второй гонщик «Ред Булла» Серхио Перес оказался быстрее лишь Антонио Джовинацци в третьем сегменте сессии.

Второй раз в сезоне квалификация определила стартовый порядок не на основную гонку, а на спринт. Несмотря на свой штраф в воскресенье, Боттас начинал субботний заезд с первой позиции. В «Мерседесе» не исключали, что команда может применить командную тактику в угоду Хэмилтону, потому что Валттери и так начнет главный заезд с конца. Герой первого спринта в Сильверстоуне Фернандо Алонсо начинал заезд 13-м, поэтому от него вновь ожидали очередного подвига.

Провал Хэмилтона и драма Гасли на старте спринта

В субботней тренировке перед спринтерской квалификацией лучшим снова оказался Льюис Хэмилтон. Бодро выглядели гонщики «Альфа Ромео» Роберт Кубица и Антонио Джовинацци, которые закончили свободный заезд на 6-м и 7-м местах. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию и сильно разбил свой болид, но испанец был допущен к участию в спринте.

Старт второй в истории спринтерской гонки выдался богатым на события. Льюис Хэмилтон провалил старт и пропустил не только Ферстаппена, но и гонщиков «Макларена». Риккьярдо вырвался на третью позицию, пройдя своего напарника. В борьбу за подиум собирался вмешаться Пьер Гасли. Француз также прошел Хэмилтона, но повредил переднее крыло о болид «Макларена». Деталь на машине прошлогоднего победителя в Монце оторвалась, что привело к жесткой аварии в повороте «Курва Гранде». Пилот «Альфа Таури» вылетел в гравий и закончил спринт в стене. К счастью, Пьер не получил серьезных физических травм, но в ментальном плане французу не позавидуешь. Несмотря на шестое место в квалификации, Гасли будет начинать воскресную гонку с последнего ряда.

В хвосте пелотона также не обошлось без драмы на старте. Напарник Гасли Юки Цунода развернул Роберта Кубицу, но поляк сумел продолжить гонку. Появление машины безопасности успокоило резвый старт спринта и помогло убрать поврежденный болид Гасли из гравия.

Рестарт возобновил бодрый темп гонки. Одними из самых заметных гонщиков оказались пилоты «Хааса». Никита Мазепин начинал гонку последним, но сумел вырваться на 16-ю позицию, а на рестарте прошел своего напарника Мика Шумахера. Темп болида россиянина позволял прорваться выше в пелотоне. Более того, Мазепин и Шумахер начали терять позиции и к концу спринта вновь оказались на привычных последних местах.

Среди лидеров самым активным оказался Льюис Хэмилтон, который жаждал отыграть потерянные позиции на старте. Всю дистанцию британец прессинговал Ландо Норриса в борьбе за четвертую строчку, но Льюис не мог провести атаку должным образом. Позади пятерки Шарль Леклер еще на старте прошел своего напарника по «Феррари», а Антонио Джовинацци защищал восьмую позицию. Бывшие партнеры по «Рейсинг Пойнт» Ленс Строл и Серхио Перес устроили бескомпромиссное сражение за девятую строчку. Пилот «Астон Мартин» на старте обогнал мексиканца, но Перес ответил своей атакой в середине спринта.

Командная тактика «Мерседеса» не удалась

В итоге Валттери Боттас уверенно победил в спринтерской квалификации, но из-за штрафа поул-позиция досталась Максу Ферстаппену. «Мерседесу» даже не пришлось применять командную тактику, так как Хэмилтон провалился на старте. Благодаря второму месту Макса и пятому результату Льюиса в спринте голландец оторвался от британца теперь уже на пять очков в чемпионате. Компанию Ферстаппену на первом ряду воскресной гонки составит его бывший напарник Риккьярдо, а третьим заезд начнет Ландо Норрис.

Пилоты «Феррари» Леклер и Сайнс будут стартовать позади Хэмилтона. Десятку спринта замкнули Джовинацци, Перес и Стролл. Одним из главных моментов субботнего заезда стало сражение Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Испанец провел яркий обгон на 4-м круге, который позволил пилоту «Альпин» начинать воскресную гонку с 10-й позиции. Никита Мазепин в итоге сумел остаться впереди не только своего напарника, но и Роберта Кубицы, так что россиянин точно может занести такой спринт себе в актив.