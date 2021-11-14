Льюис неудержим в Бразилии. Ферстаппен и штрафы не остановили британца в Сан-Паулу

Действующий чемпион мира в гениальном стиле выиграть гонку на автодроме « Интерлагос » .

«Гран-при Бразилии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 10,496

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 13,576

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,940

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 49,517

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 51,820

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

«Гран-при Бразилии» запомнится безупречным пилотажем Льюиса Хэмилтона, которого не смогли остановить ни соперник в борьбе за титул, ни судьи. Британец победил на «Интерлагосе» вопреки всему и сократил отрыв от Макса Ферстаппена в чемпионате.

«Ред Булл» оформляет лидерство на старте

После квалификации и субботнего спринта в Бразилии у лидера сезона Макса Ферстаппена появился шанс еще больше увеличить отрыв в чемпионате от Льюиса Хэмилтона. Пусть в спринтерской борьбе за поул голландец уступил Валттери Боттасу, его соперник в сражении за титул Хэмилтон начинал гонку всего лишь десятым.

Британец победил в пятничной квалификации, но позже был дисквалифицирован из протокола за техническое нарушение. В субботу Льюису удалось прорваться с последнего места на пятое. Несмотря на все свои геройства, гонщику «Мерседес» в воскресенье все равно предстояло отбыть штраф в пять позиций на стартовой решетке. Протагонистов в битве за чемпионство на старте разделяло семь болидов. Если в субботу Льюис отыграл 15 позиций за 24 круга, то как быстро британец сможет приблизиться к Ферстаппену в главной гонке уик-энда?

В отличие от субботы, в воскресенье Ферстаппену удался резвый рывок на старте. Макс немедля прошел Боттаса и сразу же вышел в лидеры заезда. Бодрый старт получился и у напарника голландца Серхио Переса. Мексиканец сразу же обогнал Карлоса Сайнса, а впоследствии в третьем повороте обошел и Боттаса. «Ред Булл» в полном составе после первого круга возглавил пелотон «Гран-при Бразилии».

Главным неудачником первых секунд гонки стал Ландо Норрис. Британец пытался пройти по внешней стороне замешкавшегося на старте Сайнса, но проколол колесо о болид Карлоса. Ландо после остановки в боксах замыкал протокол. Проблемами Норриса и Сайнса воспользовался Шарль Леклер, который вышел на четвертое место. Монегаск недолго мог довольствоваться высокой позицией. Льюис Хэмилтон, как и в спринте, агрессивно начал заезд. После первого круга британец ворвался в шестерку, а затем обогнал Сайнса и Леклера. Команда попросила Боттаса пропустить напарника, и Хэмилтон уже на пятом круге оказался непосредственно позади гонщиков «Ред Булл». Казалось, действующий чемпион сразу же пройдет и Переса, но машина безопасности остановила стремительный прорыв.

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Фото Getty Images

Хэмилтон приближается к Ферстаппену

На первых кругах Юки Цунода влетел в Лэнса Стролла и сломал себе переднее антикрыло. Впоследствии Юки получил штраф за этот инцидент. Обломки после столкновения японца и канадца были разбросаны по всему первому повороту, что привело к появлению пейс-кара. Недолгий режим машины безопасности успокоил гонку, однако зеленый флаг вернул заезду хаотичный темп. На рестарте позиции внутри десятки остались неизменными. Лидеры сражались между собой, пилоты «Феррари» замыкали пятерку. Пьер Гасли, Эстебан Окон и Даниэл Риккьярдо преследовали Себастьяна Феттеля в битве за шестую позицию.

Гонка вновь прервалась, но теперь уже появлением виртуального пейс-кара. Как под копирку Мик Шумахер и Кими Райкконен повторили аварию Цуноды и Стролла. Немец со сломанным передним крылом пытался добраться до боксов, но разбросал обломки по всей трассе.

После возобновления заезда Хэмилтон продолжил атаковать Переса. Развязка этой битвы случилась на 19-м круге. Льюис прошел мексиканца, но Перес на следующей же прямой вернул себе позицию. Спустя несколько секунд вторая попытка британца оказалась куда более успешной, Хэмилтон оставил позади Переса и погнался за Ферстаппеном.

Первым из лидеров на пит-стоп поехал именно Льюис. «Андеркат» не помог британцу, и Макс сохранил лидерство после своей остановки. Перес же пропустил и Боттаса. Валттери помог очередной режим виртуального пейс-кара. Машина Стролла буквально разваливалась на ходу, и новый перерыв в гонке нужен был для уборки обломков с трассы. Боттас успел поменять покрышки под виртуальной машиной безопасности и выехал впереди Переса.

На 32-м круге Хэмилтон догнал Ферстаппена. Льюис готовился к атаке, но не хотел испортить свои покрышки. В «Ред Булл» решились на тактический ход: Макса зазвали на второй пит-стоп раньше всех лидеров, чтобы не дать Льюису шанса опередить голландца на трассе. Хэмилтон свою остановку сделал спустя три круга, но вновь оказался позади Ферстаппена. В заключительной части заезда лидеры устроили яркое сражение, которое запомнится надолго.

Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Фото Getty Images

Без шансов для Ферстаппена

Приблизившись к Максу, Хэмилтон не стал медлить с атакой и начал наседать на голландца. В первой попытке Ферстаппен удержал удар, но без противоречий не обошлось. Британец почти было прошел гонщика «Ред Булл» в третьем повороте, но оба пилота поздно затормозили и выехали за пределы трека. До конца не было понятно, специально ли Ферстаппен вынудил обоих гонщиков продолжить борьбу вне трассы, но судьи ничего опасного в действиях голландца не нашли.

Хэмилтон продолжил давить. Вторая попытка также не увенчалась успехом: Ферстаппен буквально вилял по трассе и не давал Льюису провести маневр. На третий раз Макс наконец сдался. За 13 кругов до финиша Хэмилтон поравнялся с Ферстаппеном на прямой и провел разящую атаку все в том же третьем повороте. Британец вышел на первое место, которое впоследствии не упустил.

В итоге действующий чемпион мира «Формулы-1» победил в Сан-Паулу с отрывом в десять секунд от лидера сезона. Благодаря успеху в Бразилии Хэмилтон сократил отставание в чемпионате до 14 очков. Третьим в гонке финишировал Боттас, а Перес закончил заезд четвертым, взяв балл за лучший круг. Шарль Леклер и Карлос Сайнс добились высокого результата, разом набрав 18 очков.

Пьер Гасли в жестком сражении опередил «Альпин» и финишировал впереди Эстебана Окона и Фернандо Алонсо. Десятку замкнул Ландо Норрис. Российский гонщик Никита Мазепин провел боевитую гонку, сумев отыграть на старте несколько позиций. Тем не менее на финише пилот Haas опередил лишь своего напарника Мика Шумахера, который после аварии с Райкконеном не мог догнать Мазепина.