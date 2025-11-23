Формула-1
Сегодня, 16:15

В «Формуле-1» дисквалифицировали лидеров сезона. Это увеличивает чемпионские шансы Ферстаппена

FIA аннулировала результаты Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса
Роман Кольцов
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото AFP
Из-за нарушения регламента у Ландо Норриса и Оскара Пиастри отобрали очки за Гран-при Лас-Вегаса.

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса. Британец стал в гонке вторым, а австралиец добрался до финиша четвертым. Теперь их очки за этот этап аннулированы, что резко повышает шансы в общем зачете Макса Ферстаппена, который победил в игорной столице США и перед двумя заключительными стартами отстает от первой строчки всего на 34 очка.

Причиной наказания лидеров чемпионата стало нарушение технического регламента «Формулы-1». После гонки нижние планки болидов гонщиков были сильно изношены, что не допускается правилами.

Что произошло

Сразу после завершения Гран-при Лас-Вегаса казалось, что Норриса уже можно поздравлять — до титула осталось всего два этапа, а его преимущество над Пиастри достигло 30 очков. Это серьезный запас — 25 очков дается за победу, и даже если бы Ландо уступил Оскару 4 балла в Катаре, этого хватило бы, чтобы досрочно оформить титул. Ферстаппен, пусть и выигравший в Вегасе, выглядел отрезанным от борьбы: он отставал от Пиастри на 12 пунктов и от самого Норриса — на все 42 балла.

Ландро Норрис.Норрис побеждает в Бразилии, а Ферстаппен отстает в чемпионской гонке. Спасти интригу теперь может только чудо

Интрига должна была исчезнуть, но после гонки на техническом контроле случилась неожиданность. Под машинами «Макларен» стерлась планка (skid-block) — она оказалась тоньше допустимого минимума в 9 мм. В итоге стюарды дисквалифицировали Норриса и Пиастри.

Назначение этой планки простое: с ее помощью FIA контролирует дорожный просвет. Если она изнашивается слишком сильно, это говорит о том, что болид часто «чиркает» об асфальт — это признак очень низкой посадки и высокой прижимной силы.

Ирония в том, что на трассе в Лас-Вегасе прижимная сила стала скорее врагом, а не союзником: такие настройки помогали в медленных поворотах, но мешали на длинных прямых — болид не мог развить нужную скорость. Команда объясняет ситуацию промахом в настройках: дождь, проблемы с телеметрией и датчиками в пятничных сессиях, а красные флаги помешали протестировать болид на длинной дистанции.

Кроме того, сенсор износа в титановой вставке планки, возможно, неправильно откалиброван и сигнализировал неверные значения. Когда в «Макларен» наконец заметили проблему и попросили Норриса снизить темп на последних кругах, было уже поздно. Тем временем Ландо буквально искрил на последнем круге — в прямом смысле этого слова.

Ландо Норрис.
Фото Reuters

Какие теперь расклады

«Команда «Макларен» аргументировала, что смягчающими обстоятельствами могут быть такие факты, как неожиданный уровень раскачки на прямых на этой трассе, ограниченные возможности для проведения тестов из-за погоды в первый день и сокращенные по времени сессии свободных заездов, — говорится в заявлении стюардов по итогам Гран-при Лас-Вегаса. — Команда также заявила, что тяжесть нарушения оказалась ниже, чем другие подобные нарушения этого пункта регламента, допущенные ранее в 2025 году. В FIA ответили, что, к сожалению, в регламенте или прецедентах не предусмотрены никакие другие штрафные санкции, кроме обычного штрафа, то есть дисквалификации. В FIA отметили, что придерживаются твердого мнения, что нарушение было непреднамеренным и со стороны команды не было попытки обойти правила».

После дисквалификации борьба за титул максимально обостряется. Если Норрис в обеих оставшихся гонках финиширует на подиуме, а в спринте — четвертым, этого может оказаться достаточно для итоговой победы.

Макс Ферстаппен.Ферстаппен проиграл Норрису в Мексике, но сократил отставание от Пиастри. Чемпионская гонка продолжается

А вот Ферстаппен и Пиастри должны выигрывать и надеяться, что Ландо хотя бы в одном заезде не наберет очков — например, сойдет с трассы. Если британец 30 ноября провалит Гран-при Катара или 7 декабря Гран-при Абу-Даби, то соперники реально могут обойти его.

Если случится ничья по очкам, начнется подсчет количества побед: у Норриса и Пиастри их по семь, у Ферстаппена — шесть. Если и эта статистика будет одинаковой — придется считать вторые и третьи места и так далее. При этом Ландо опережает конкурентов и по числу вторых мест (9 против 4 и 5 у Пиастри и Ферстаппена соответственно).

Ситуация в личном зачете после двойной дисквалификации «Макларен» такова:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.

Представить, что Норрис потеряет преимущество, сложно. Но кто бы мог заранее предположить такую драму сразу после финиша? В «Формуле-1» возможны любые сценарии. Следующий этап серии пройдет в Катаре с 28 по 30 ноября.

  • Blind.Piew

    - Ферстаппен победил, пролидировав на всех кругах. Норрис, своей ошибкой на старте, открыл ему путь к победе, а дальше уже было лишь дело мастерства. - Отличная гонка у Антонелли, и даже штраф за фальстарт ему не помешал. В итоге, благодаря дисквалификации Макларенов, при старте с предпоследнего ряда он доехал даже до подиума. - Отличные квалификация (3-й!) и гонка у Сайнса: он их выиграл во втором дивизионе; при этом провёл гонку в одном темпе с Феррари. - Антонелли и Гасли почти всю гонку проехали на одном комплекте харда. - Лучший старт был у Бермана и Хэмилтона (по +6 позиций), Хаджара и Антонелли (по +3); худший старт - у Гасли (-7; из-за разворота), Алонсо (-3), Норриса и Пиастри (по -2). - Больше всего позиций выиграли Антонелли (+14), Хэмилтон (+11), Цунода (+8) и Леклер (+5); больше всего проиграли - Лоусон (-8; из-за удара в Пиастри), Алонсо (-4) и Гасли (-3). - Я насчитал всего 21 обгон (год назад было 74); больше всего - у Леклера (4).

    23.11.2025

  • NF

    Да не догонит он...

    23.11.2025

  • Sam17

    Внимание, вопрос: 390 - 366 сколько будет? Они сговорились, что-ли? Сегодня косяк на косяке? Причём, все у разных авторов. Дичь просто! Может, они все месте вчера время хорошо провели и теперь в совершенно неработоспосбном состоянии?

    23.11.2025

  • VeryOldLazy

    Куча неточностей((

    23.11.2025

  • Словохотов Словохотов

    что-то у автора с математикой не в порядке…

    23.11.2025

  • Blind.Piew

    >>> резко повышает шансы в общем зачете Макса Ферстаппена, который победил в игорной столице США и перед двумя заключительными стартами отстает от первой строчки всего на 34 очка. ----------------- На 24 очка.

    23.11.2025

    Takayama

