Что ждать от Квята в его последней гонке? Даниил прощается в «Формулой-1»

Компанию россиянину рискуют составить Боттас и Перес.

«Гран-при Абу-Даби» завершит один из интереснейших сезонов последних лет. Борьба за определенные места в Кубке конструкторов и чемпионате пилотов еще не закончена, а для многих в пелетоне это будет и вовсе их последняя гонка.

В последние годы «Гран-при Абу-Даби» не имел турнирного значения. Льюис Хэмилтон заранее завоевывал свои титулы, что обесценивало последний этап сезона на «Яс Марине». Тем не менее на этот раз решение, связанное с британцем, повлияет на интерес к гонке в Абу-Даби. Семикратный чемпион мира пропускал прошедший заезд в Бахрейне из-за коронавируса, но теперь он выздоровел и готов сесть за руль «Мерседеса» на финальном этапе. Его сменщик Джордж Расселл провел отменную гонку на «Сахире», но по глупому стечению обстоятельств не смог приехать даже на подиум. Драматично потеряв шанс на пьедестал, Джордж приобрел еще больше всеобщей любви фанатов, что, может быть, ценнее победы. Однако эту самую победу на трассе Расселл еще может одержать в этом году. Все зависит от решения по Хэмилтону. Если же команда предоставит второй шанс Расселлу, то второму пилоту «Серебряных стрел» Валттери Боттасу вновь предстоит столкнуться с тотальным прессингом.

Провал за провалом финского спортсмена понизили его котировки на рынке пилотов. Валттери часто не везет, но и он сам нередко не везет команду к победам. Боттас должен быть доволен, что контракт на следующий год с ним был подписан еще в середине этого сезона. Однако договор — это всего лишь бумажка, что доказал пример Серхио Переса с «Астон Мартином». В случае «Мерседеса» Тото Вольф, вполне вероятно, имеет право менять свое решение, так что «Гран-при Абу-Даби» становится главным уик-эндом Боттаса в карьере. Несмотря на 16-очковое преимущество над Ферстаппеном, Валттери еще может потерять вторую строчку в чемпионате. Для финна не будет иметь значения, кто будет его напарником на «Яс Марине», — он обязан побеждать всех. Но успешное выступление Расселла в черном комбинезоне может вызвать экстренное собрание в «Мерседесе».

Перес — гонщик года

Победитель «Гран-при» Серхио Перес переживает расцвет карьеры. Тем обиднее, что именно сейчас он находится в подвешенном состоянии. Ни с одной командой контракт на следующий год не подписан, а потеря лучших лет гоночной карьеры станет драмой не только для мексиканца, но и для всей «Формулы-1». Перес, несмотря на пропуск двух гонок, уверенно лидирует в звании лучшего вне Большой тройки, и только Риккьярдо может забрать у Серхио четвертую строчку в чемпионате. Для этого австралиец обязан финишировать на подиуме в «Абу-Даби» и ждать схода Переса. Вариант не самый вероятный, но этот сезон уже приучил нас к разного рода неожиданностям.

А вот главная неожиданность сезона — как Алексу Албону удалось сохранить место в «Ред Булле» в течение всего сезона? Таец не справился с поставленной задачей и идет лишь на 8-м месте в чемпионате. Сложно вспомнить по-настоящему яркие и безошибочные гонки в исполнении Албона в этом году, однако руководство «быков» до сих пор доверяет Алексу. Кажется, все идет к тому, что Албон останется и на следующий год, что оставит Переса, находящегося в пиковой форме, без места в «Ф-1». «Гран-при Абу-Даби» не поменяет общую картину сезона, но шальной подиум Албона станет отличным подспорьем для Хорнера с Марко для оправдания своего решения по новому контракту Алекса.

Квят уходит, но обещает вернуться

«Гран-при Абу-Даби» для многих станет знаковым этапом. Ромен Грожан после жуткой аварии принял решение не выступать на «Яс Марине», где его вновь заменит Пьетро Фиттипальди. Француз трогательно попрощался с «Формулой-1», но не хотел бы завершать свою карьеру страшным инцидентом в Бахрейне. Вполне вероятно, что Грожан проведет частные тесты с «Мерседесом», чтобы должным образом закончить свою историю в королевском классе. Напарник Ромена по «Хаасу» Кевин Магнуссен также проведет последнюю гонку в «Ф-1». Датчанин не смог полностью реализовать свой талант в «Макларене», «Рено» и «Хаасе» и теперь будет выступать в американских гонках на выносливость.

Себастьян Феттель в Абу-Даби закончит свои мучения с «Феррари». Сложные взаимоотношения немца со «Скудерией» скатились в настоящую междоусобицу. Гонка на «Яс Марине» поставит точку в саге. Немец всего на один балл в чемпионате опережает Даниила Квята, для которого заезд в Абу-Даби тоже может стать последним в королевском классе. Пока нет официально подтверждения, но все идет к тому, что Юки Цунода заменит россиянина в «Альфа Таури» в следующем году. Даниил провел хороший, но не выдающийся сезон. На «Яс Марине» сложно будет зацепиться даже за пятерку, но ударная последняя гонка оставит лишь положительные впечатления от карьеры Квята. Россиянин уходит, но уже работает над своим возвращением в 2022-м году.

Расписание уик-энда:

11 декабря, пятница

12.00 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

12 декабря, суббота

13.00 Третья тренировка

16.00 Квалификация

13 декабря, воскресенье

16.00 Гонка

«Яс Марина»

Длина круга — 5,554 км

Количество кругов — 55

Дистанция гонки — 305,355 км