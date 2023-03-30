Развилка в Мельбурне. Разрешат ли Пересу выиграть титул?

«Ред Булл» решил вопрос недосягаемости. Теперь пора определиться с неприкасаемостью.

К третьему «Гран-при» сезона-2023 команда «быков» подходит безоговорочным фаворитом на фоне серьезно сдавших «Феррари» и «Мерседес». Пока главные конкуренты выглядят неубедительно даже по сравнению с сенсационным «Астон Мартин», сопротивление Максу Ферстаппену на пути к очередному чемпионству, похоже, окажет лишь собственный напарник Серхио Перес. Судя по прошлой гонке в Джидде, Чеко наконец-то получил машину без скидок на второго номера и не особо собирается уступать Максу на трассе. Поэтому предстоящий «Гран-при Австралии» вполне может стать проверкой амбиций мексиканца, а заодно и стресс-тестом для всего «Ред Булл».

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

«Феррари» и «Мерседес» сыграют «вдолгую»

Неделя, предшествовавшая уик-энду в Мельбурне, оказалась щедра на заявления из паддока, как публичные, так и «со ссылкой на источники». Картина по итогам вырисовывается более чем очевидная — «Феррари» и «Мерседес» осознали, что не успеют устранить несовершенство техники в этом сезоне, а потому постепенно переключаются на подготовку к следующему. Например, из стана «красных» пришли новости, что команда начала разрабатывать понтоны, аналогичные «Ред Булл», для 2024 года. Тем самым в Маранелло постараются вернуть машине стабильность и предсказуемость настроек, из-за которых пока что алый болид крайне хаотично ведет себя на трассе, меняя нрав прямо по ходу заезда, а еще буквально «сжирает резину», со слов Карлоса Сайнса.

Ренессанс в «Мерседес» тоже будет нескорым из-за смелого и оказавшегося бесполезным эксперимента с концепцией болида. Долго отказываясь признать, что машина со срезанными понтонами не поедет, «трехлучевые» откровенно сели в лужу, так как исправить столь крупный просчет во время чемпионата у них не выйдет. Теперь сумрачные гении из «Мерседес» приступают к долгой и затратной переделке под ворчание Льюиса Хэмилтона, который потерял еще один год в погоне за рекордным восьмым титулом.

Серхио Перес и Макс Ферстаппен. Фото Global Look Press

3 + 0 или 2 + 1

Так можно обрисовать дилемму перед руководством «Ред Булл». Выберут ли Кристиан Хорнер и Гельмут Марко вариант с трехкратным чемпионом мира в составе своей конюшни или лишат Ферстаппена очередного бенефиса в пользу Переса? Проблема вполне может оказаться серьезнее, чем ее пытаются представить в СМИ, ведь для 33-летнего Чеко время в топ-командах подходит к концу. Что бывает с верными напарниками мультичемпионов после того, как они не могут поддерживать прежний уровень, показал пример Валттери Боттаса и «Мерседес». Поэтому Перес уже стал требовать от команды равного отношения, как это случилось на «Гран-при Саудовской Аравии». Узнав, что на последних кругах мостик «Ред Булл», по сути, ввел его в заблуждение относительно скорости и тем самым подарил Ферстаппену лучший круг, Серхио еще долго сокрушался в интервью об этом недопонимании. Накануне Мельбурна мексиканец и вовсе сделал однозначный намек о распределении ролей в нынешнем «Ред Булл», заявив, что команда больше не соревнуется только «одной машиной».

Сможет ли Перес не растерять форму на всей дистанции чемпионата, тем не менее остается под вопросом, ведь за свою карьеру он запомнился именно чередованием выдающихся перформансов с откровенными провалами. Отсутствием таких «качелей» и отличается Макс Ферстаппен, который сможет переиграть мексиканский пыл с помощью хладнокровия и готовности идти до конца (вспомнить хотя бы наезд на голову Хэмилтону в Монце-21). Вряд ли руководство «Ред Булл» допустит откровенное деклассирование Переса, как в свое время «Феррари» поступила с Рубенсом Баррикелло, но и позволив гонщикам бороться на равных, есть риск довести дело до «серебряной войны» в традициях Росберга с Хэмилтоном. Впрочем, элегантное решение этой деликатной ситуации можно будет увидеть уже на выходных.

Расписание «Гран-при Австралии»

31 марта

4.30 Первая практика

8.00 Вторая практика

1 апреля

4.30 Третья практика

8.00 Квалификация

2 апреля

8.00 Гонка

Альберт-парк

Длина круга — 5278 м

Количество кругов — 58

Дистанция гонки — 306,124 км