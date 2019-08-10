Зимние тесты в 2020 году снова пройдут в Барселоне, но будут сокращены

Предсезонные тесты в следующем году снова пройдут в Барселоне, сообщает GPToday. При этом они должны быть сокращены на два дня. Зимние тесты будут проводиться в течение двух недель парой серий, но продолжительность их составит не четыре, а три дня.

Сокращение дней тестирования связано со стремлением "Формулы-1" снизить расходы команд. При этом сами пилоты против уменьшения дней тестов, считая такой способ экономии неэффективным. Предполагается, что зимние тесты 2020 года пройдут с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.