Журналист: "Если Гасли продолжит в том же духе, возвращение Квята в "Ред Булл" неизбежно"

Комментатор Ziggo Sport Джек Плой в эфире подкаста Formule 1 Cafe высказал мнение, что пилоту "Ред Булла" Пьеру Гасли нужно взять себя в руки после гонок в Мельбурне и Бахрейне, иначе его замена на Даниила Квята из "Торо Россо" станет лишь вопросом времени.

– Гасли чуть ли не дрожит из-за огромного давления, – цитирует Autosport Плоя. – Он одинок. От него требуют результатов. Если все продолжится в таком же духе, мы неизбежно увидим возвращение Квята в "Ред Булл".

За два первых этапа нового сезона "Формулы-1" 23-летний француз набрал всего четыре очка (у его напарника Макса Ферстаппена – 27), а на "Гран-при Австралии" уступил Квяту в борьбе за попадание в очковую зону.

"Мерседес" взял Мельбурн, а Квят – в зачетной десятке