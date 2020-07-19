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Жан Тодт: «Шумахер продолжает бороться»

16:36
Михаэль Шумахер. Фото Reuters
Михаэль Шумахер. Фото Reuters
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Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о недавней встрече с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

— Я видел Михаэля на прошлой неделе, — приводит слова Тодта Daily Mail. — Он продолжает бороться. Надеюсь, скоро его увидит весь мир. Он и его семья работают над этим.

Напомним, Шумахер восстанавливается от тяжелой травмы головы, полученной в 2013 году во время катания на горных лыжах.

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