Жан Тодт: «Шумахер продолжает бороться»

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о недавней встрече с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

— Я видел Михаэля на прошлой неделе, — приводит слова Тодта Daily Mail. — Он продолжает бороться. Надеюсь, скоро его увидит весь мир. Он и его семья работают над этим.

Напомним, Шумахер восстанавливается от тяжелой травмы головы, полученной в 2013 году во время катания на горных лыжах.